Wählen Sie die IBM Cloud-Option und die Flex One-Stufe aus der Liste der Pläne aus und wenden Sie dann den Promo-Code DB2W1K an, um 1.000 USD kostenloses Guthaben für den Service zu erhalten.



Erstellen Sie zunächst ein IBMid-Konto oder melden Sie sich an.

Details zur Stufe umfassen:

• Einzelpartitionierte Instanz

• Skalieren Sie den Speicher auf bis zu 4 TB.

• Skalieren Sie die Rechenleistung auf bis zu 28 vCPU.