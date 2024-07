Mit mehr als zehn Jahren als ServiceNow Partner ist IBM einer von nur sieben geschätzten Global Elite Alliance Partnern mit zertifizierten Master-Architekten, globalen Zertifizierungen und Akkreditierungen in allen Produktlinien. Intelligente Workflow-Funktionen und marktführende ITSM- und ITOM-Transparenzprodukte helfen Kunden, IT-Probleme in großem Umfang zu vermeiden und zu beheben. Jetzt können Unternehmen, die ServiceNow ITSM verwenden, historische Vorfalldaten in die Deep-Machine-Learning-Algorithmen von IBM übertragen.