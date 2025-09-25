Nutzen Sie generative KI durch Datenbereitschaft mit Bluetab

Technologische Transformation vorantreiben – von der Datenaufbereitung bis zur generativen KI.

Bei Bluetab unterstützen wir führende Unternehmen bei der Konzeption, dem Aufbau und der Weiterentwicklung ihrer Datenplattformen durch die Integration von künstlicher Intelligenz und Cloud-Funktionen, um ihre technologische Transformation zu beschleunigen.

 

Mit über 15 Jahren Erfahrung unterstützen wir bei Bluetab unsere Kunden bei der Bewältigung ihrer datenbezogenen Herausforderungen, indem wir modernste Technologie mit agilen Methoden kombinieren.
Unsere Teams bestehen aus spezialisierten Fachleuten, die das Geschäft verstehen, die Fachsprache sprechen und eng mit jedem Kunden zusammenarbeiten, um echte Resultate zu erzielen.

Wir helfen bei der Erschließung und Maximierung des Werts von Daten, um Prozesse zu transformieren, bessere Entscheidungen zu treffen und den strategischen Einsatz künstlicher Intelligenz zu fördern.

Wir arbeiten eng zusammen und stützen uns auf Wissen, Erfahrung und Spezialisierung.

Wir sind fest davon überzeugt, dass echte Transformation auf Erfahrung, Engagement und einer fachkundigen Perspektive basiert, die darauf ausgerichtet ist, im Laufe der Zeit greifbare und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.

Vorteile

Expertise in den Bereichen Daten und KI

Unser Team verfügt über fundierte technische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse, um den Wert der Daten in jeder Phase zu maximieren.
Maßgeschneiderte und skalierbare Lösungen

Wir entwerfen maßgeschneiderte Architekturen, die auf jeden Kunden zugeschnitten sind und mit dessen Unternehmen mitwachsen können.

 
Zukunftsfähige Vision

Durch den Einsatz modernster Technologien erzielen wir eine deutliche Steigerung der Effizienz, Rentabilität und Flexibilität.
Modernisierung veralteter Plattformen

Wir ersetzen veraltete Systeme durch cloudnative Architekturen, die eine bessere Leistung und geringere Kosten bieten.
Data Governance und regulatorische Compliance

Wir implementieren Lösungen für Datenabstammung, Datenqualität und Datenkatalogisierung, um die Compliance zu gewährleisten und Vertrauen aufzubauen.
KI für betriebliche Verbesserungen

Wir setzen Vorhersagemodelle in Bereichen wie Wartung, Kundenservice und Betrugserkennung ein.

Funktionen

Ressourcen
Truedat
Beschleunigen Sie die Umsetzung Ihrer Data Governance-Strategie.
Fastcapture
Generieren Sie Metadaten automatisch mithilfe generativer KI.
Spark abstimmen
Optimieren und verbessern Sie Ihre Spark-Datenprozesse und -Plattformen.
