Um das Guthaben von 200 USD zu erhalten, müssen Sie zunächst ein Upgrade auf ein Konto mit nutzungsbasierter Abrechnung durchführen. Wenn Sie dies bereits getan haben, rufen Sie die Nutzungsseite in der IBM Cloud-Konsole auf, wo das Guthaben von 200 USD angezeigt wird. Sie können auch zur Seite mit den Kontoeinstellungen gehen, um Ihre aktiven Werbeaktionen anzuzeigen. Ihr Werbeaktionsguthaben im Wert von 200 USD wird automatisch angewendet. Unter Umständen kann es einige Stunden dauern, bis es in Ihrem Konto angezeigt wird. Das Guthaben ist nur bei neu erstellten Pay-As-You-Go-Konten, also nutzungsabhängigen Konten, verfügbar und kann nicht mit Angeboten anderer Anbieter kombiniert werden.