Der Sender entschied sich, seine langjährige Zusammenarbeit mit IBM auszubauen und Max Engage with Watson und Max Social von The Weather Company, einem IBM-Unternehmen, in seine Plattformen zu integrieren, um seine digitalen Möglichkeiten zu erweitern und die Meteorologen bei ihren Sendungen zu unterstützen. Das KI-Tool unterstützt die Meteorologen von WKRN bei der automatischen Produktion, Verbreitung und Vermarktung von überzeugenden, relevanten Wetterinhalten auf ihren Plattformen während des gesamten Tages, was ihre Arbeitsabläufe vereinfacht, die Einbindung der Zuschauer verbessert sowie die Einnahmen steigert.

„Als Meteorologin kann ich mich auf den Fernsehaspekt konzentrieren, und Max Engage kümmert sich um alles andere“, fügt Breezy hinzu. „Ich sage es immer wieder: Wenn ich allein bin und mitten in einer Tornadowarnung bin, ist es ein so nützliches Werkzeug, weil es alles auffüllt und alles erledigt.“

Ein solches Ereignis fand kurz nach Mitternacht am Morgen des 3. März 2020 statt. Es wurde eine Tornadowarnung ausgegeben, da ein Trichter schnell in das Gebiet eindrang. Breezy erinnert sich, dass sie und ihr Team fast 24 Stunden am Stück im Fernsehen waren. Mit Hilfe der automatisierten, plattformübergreifenden Nachrichtenlösung von Max Engage konnte der Sender jedoch neue Warnungen sowohl an seine Wetter-App als auch an seine Social-Media-Seiten senden. Die Max-Lösung hielt Breezy auch während der Fernsehübertragung auf dem Laufenden und informierte sie, wenn eine neue Warnung herausgegeben wurde, und sie half WKRN, Echtzeitdaten schnell und präzise auf den Markt zu bringen, was wiederum viele Leben rettete.

Allein die Wetter-App der Station begann sprunghaft zu wachsen, und zwar mit einem neuen Layout, das Max Engage-Funktionen enthielt. Das Vertriebsteam von WKRN profitierte von dem Wachstum und kooperierte mit Meteorologen über monetarisierende Möglichkeiten. Um die Zuschauer nicht mit endlosen und unzusammenhängenden Werbespots zu langweilen, entschied sich das WKRN-Team für eine 3 bis 5 Sekunden lange, vom Kunden gesponserte Werbetafel für kurze Wettervideos. Sie fügt sich nahtlos in das Filmmaterial ein und fungiert als Werbeanzeige, die den Namen des Kunden mit den Nachrichten verbindet.

„Das Wetter ist für die Menschen sehr wichtig. Sie wollen sich keinen 30-sekündigen Werbespot ansehen, bevor sie die Prognose hören“, erklärt Kimberly Hood, Digital Sales Director bei WKRN. „Es brauchte also ein wenig Versuch und Irrtum sowie Überlegungen, wann und wo wir eine Werbebotschaft in Videos platzieren sollten, aber wir konnten schließlich unsere perfekte Position finden.“