Stellen Sie sich vor, Sie sitzen an einem regnerischen Tag drinnen und scrollen auf Ihrem Handy durch Social Media. Zwischen den üblichen Schnappschüssen von Ihren Freunden und Ihrer Familie lässt Sie etwas innehalten: ein Foto von einem wunderschönen Strand; die Sonne scheint auf den reinweißen Sand und das tiefe, blaue Meer. Sie sehen sich die Standortmarkierung an – Ios, eine griechische Insel in der Ägäis – und merken sich den Namen. Denn sie haben gerade Ihr nächstes Urlaubsziel gefunden.

„Unserer Meinung nach sind qualitativ hochwertige Social-Media-Inhalte eine hervorragende Möglichkeit, um Reisende zu inspirieren und zu informieren und ihnen zu helfen, ihr perfektes Reiseziel zu finden“, sagt Matteo De Santis, Head of Business Development bei Vivere.travel. „Die Menschen lassen sich von den Fotos, die sie auf Social-Media-Plattformen und im Internet sehen, inspirieren, und das weckt in ihnen den Wunsch, diese Orte selbst zu besuchen und zu erleben.“

Vivere.travel, eine digitale Plattform für die Suche nach Reisezielen, ist davon überzeugt, dass nichts so viel Einfluss auf die Urlaubsplanung hat wie sorgfältig zusammengestellte, personalisierte und ansprechende Inhalte.

Matteo De Santis erklärt: „Vivere.travel ist eine überwiegend visuelle Erfahrung. Auf unserer Online-Plattform geben die Kunden Informationen über ihre Interessen, ihre geplanten Reisedaten und ihr Budget ein, und wir präsentieren atemberaubende Fotos und Videos von Reisezielen, die ihren individuellen Vorlieben entsprechen. Unser Ziel ist es, unseren Kunden dabei zu helfen, die Reiseziele und Hotels zu finden und zu buchen, die sie am meisten ansprechen. Schließlich sagt ein Bild mehr als tausend Worte.

„Wir arbeiten mit freiberuflichen Kreativen zusammen, um hochwertiges Bildmaterial und andere Inhalte zu produzieren. Uns fehlte allerdings ein effizienter, intelligenter Weg, um all das zu verwalten – vor allem, weil die Menge der Inhalte ständig wächst, wenn wir expandieren und weitere Ziele auf der Plattform hinzufügen. Wir wussten, dass wir irgendwann nicht mehr in der Lage sein würden, Inhalte manuell zu verwalten und zu kennzeichnen.

„Damit unsere Kunden genau das finden, was sie suchen, brauchten wir eine Möglichkeit, eine riesige Menge an visuellen und nicht-visuellen Inhalten so effizient und intelligent wie möglich zusammenzufassen, zu organisieren und zu kennzeichnen.“