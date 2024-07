VE Commercial Vehicles Ltd.

Mit den Services von IBM zur Unterstützung einer robusten Infrastruktur und des digitalen Arbeitsplatzes vereinfacht und optimiert VECV die Abdeckung seiner Umgebung mit mehreren Anbietern an verschiedenen Standorten, beschleunigt die Problemlösung, erhöht die Produktivität, steigert die Verfügbarkeit und verbessert die Geschäftskontinuität seiner IT-Abläufe.

Aufgabenstellung Um einen hochverfügbaren IT-Betrieb sicherzustellen und die Benutzerproduktivität an seinen Standorten in ganz Indien zu steigern, suchte VECV umfassende Unterstützung von einem vertrauenswürdigen IT-Anbieter.

Umsetzung IBM bietet eine robuste Infrastruktur und Unterstützung für den digitalen Arbeitsplatz, damit die IT-Infrastruktur von VECV, die aus mehreren Anbietern besteht, und die Mitarbeiter auf höchstem Niveau arbeiten können.

Ergebnisse Vereinfacht den Support mit Infrastruktur- und Endbenutzerabdeckung von IBM Weniger Ausfallzeiten und höhere Produktivität durch schnelle Problemlösung Höhere Verfügbarkeit und Unterstützung der Geschäftskontinuität beim IT-Betrieb

Aufgabenstellung – die Geschichte Nahtlose Unterstützung an verschiedenen Standorten erforderlich Mit mehr als 11.000 Mitarbeitern an 94 Standorten in ganz Indien benötigt der führende Nutzfahrzeughersteller VECV nahtlosen, reaktionsschnellen technischen Support, um einen hochverfügbaren IT-Betrieb sicherzustellen. Das Unternehmen suchte nach Services eines vertrauenswürdigen IT-Anbieters, der in der Lage war, die Abdeckung seiner Umgebung mit mehreren Anbietern zu vereinfachen, die Problemlösung für die Endbenutzer zu beschleunigen und ein effektives Governance-Framework für die Anbieterverwaltung zu schaffen. Außerdem benötigte VECV technischen Support u. a. in den folgenden Bereichen: Infrastruktur-Support und Managed Services für alle Endbenutzerstandorte und Rechenzentren

Ein zentralisierter, wissensbasierter Service-Desk mit der Möglichkeit der Lösung beim ersten Anruf und der Remote-Betreuung

Kompetente Hardwarewartung zur schnellen Behebung unerwarteter Fehler

Umfassende Abdeckung von Servern, Speicher- und Netzwerkgeräten, Desktops, Laptops, Stromprodukten und anderer Hardware

Einhaltung strenger Service Level Agreements (SLAs) für Leistung und Betriebszeit

Verfügbarkeit von Ersatzteilen und technischem Fachwissen für eine Vielzahl von Produkten

Benutzer-Support, damit die Mitarbeiter ihre eigenen mobilen Geräte am Arbeitsplatz problemlos anschließen können

IBM gibt uns das Vertrauen in die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit unserer IT-Umgebung, und wir wissen, dass unsere Benutzer jederzeit den Support erhalten, den sie benötigen. Rajesh Mishra Senior Vice President of Corporate Processes and IT VE Commercial Vehicles Ltd.

Umsetzung – die Geschichte Fahrleistung mit integrierter Abdeckung IBM hat einen Support-Vertrag für integrierte Infrastructure Services entwickelt, der IBM® Hardware Warranty and Maintenance Services und eine IBM Digital Workplace Services-Lösung umfasst, um die IT-Infrastruktur von VECV, die aus mehreren Anbietern besteht, stets optimal zu unterstützen. Der umfassende Vertrag enthält vorbeugende Wartung, SLAs für Verfügbarkeit und Leistung, Versorgung mit Ersatzteilen an den Produktionsstandorten und externen Ersatzteillagern, Unterstützung bei der Verlängerung der Lebensdauer von Assets, regelmäßige Bestandsprüfungen und qualifiziertes Support-Personal vor Ort. Darüber hinaus entwickelte IBM eine Governance-Struktur, um VECV bei der effizienteren Verwaltung von Anbietern zu unterstützen. In enger Zusammenarbeit mit VECV legte IBM formale Rollen und Verantwortlichkeiten innerhalb des Management-Frameworks fest und bestimmte optimale Prozesse für die Entscheidungsfindung. IBM ist zudem für die laufende Verwaltung des Lebenszyklus von Anbieterverträgen zuständig. Dazu gehört auch die Überwachung der Leistung der Anbieter, um Risiken zu minimieren und kontinuierliche Verbesserungen zu erzielen. Darüber hinaus ermöglicht es die IBM Digital Workplace Services-Lösung den Mitarbeitern von VECV, die mobilen Geräte ihrer Wahl am Arbeitsplatz zu nutzen, und sie bietet einen zentralisierten Help-Desk-Support sowie zeitsparende Self-Service-Funktionen.

Jedes Mal, wenn wir ein kritisches Problem haben, kommt die IBM Führung zusammen, unabhängig von den Geschäftsbereichen, und sorgt dafür, dass wir das Problem in kürzester Zeit lösen können. Rajesh Mishra Senior Vice President of Corporate Processes and IT VE Commercial Vehicles Ltd.

Erfolgsgeschichte Reduzierung der Ausfallzeiten durch vielseitigen Support Der IBM Hardware Warranty and Maintenance Services-Vertrag sorgt dafür, dass die IT-Infrastruktur von VECV in einem einzigen Vertrag umfassend abgedeckt ist, was dem Unternehmen in den folgenden Aspekten hilft: Schnellere Problemlösung

Weniger IT-Ausfallzeiten

Einblick in mehr als 8.000 Assets an verschiedenen Unternehmensstandorten

Einhaltung von SLAs und Unterstützung von Hochverfügbarkeit und Geschäftskontinuität für den IT-Betrieb

Verwendung eines Governance Frameworks, das Prozesse vereinfacht und die Effizienz steigert Ergänzend dazu bietet die IBM Digital Workplace Services-Lösung den zentralen, reaktionsschnellen Endanwender-Support und die benutzerfreundlichen Self-Service-Funktionen, die VECV benötigt, damit seine Belegschaft stets einsatzbereit ist. Und da die Mitarbeiter ihre eigenen mobilen Geräte problemlos anschließen und einsetzen können, verbessert die IBM Lösung die Erfahrung der Endbenutzer und steigert die Produktivität weiter.

IBM kümmert sich um alle Anforderungen von VE, von den Produktionsstätten über die Unternehmensbüros bis hin zu den Rechenzentren. Die Verfügbarkeit dieser Infrastruktur für VE ist extrem wichtig. IBM sorgt beim Kunden sowohl für betriebliche als auch für finanzielle Effizienz. Rakesh Tewari Associate Director, Technology Support Service India South Asia IBM