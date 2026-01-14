UMass Memorial Health, das größte Gesundheitssystem in Zentral-Massachusetts, betreibt ein wachsendes Netzwerk von Krankenhäusern und Primärversorgungszentren in sieben bis acht Regionen. Durch die jüngsten Übernahmen, darunter das Milford Regional Hospital, hat sich ihr IT-Ökosystem rasch erweitert. Die Verwaltung von Geräten für verschiedene Abteilungen wie Kardiologie, Pflege, Notaufnahme, Intensivstation und Kioske stellt eine Herausforderung dar, da jede Abteilung unterschiedliche Anwendungen, Layouts und Netzwerkanforderungen hat. Diese Anpassung an die einzelnen Abteilungen erschwert eine einheitliche Geräteverwaltung.

Bei herkömmlichen Lösungen für das Mobile Device Management (MDM) müssen IT-Teams Richtlinien häufig über mehrere Schnittstellen konfigurieren. Andere große MDM-Anbieter zwingen Administratoren dazu, zwischen Compliance-Einstellungen, Gerätefunktionen und Konfigurationsseiten zu wechseln. Dies führt zu Verzögerungen und Ineffizienzen, insbesondere im Gesundheitswesen, wo Technologie einen direkten Einfluss auf die Behandlungsergebnisse und die Produktivität des medizinischen Personals hat.

Eine weitere Herausforderung ergab sich aus der gemeinsamen Nutzung von Geräten. Krankenschwestern, Ärzte, Techniker und Lagerarbeiter verwenden während ihrer Schichten häufig dieselben iPads oder Zebra-Handhelds. Die sichere Zuweisung von Benutzern unter Einhaltung der Compliance-Vorschriften war bei konkurrierenden Lösungen nicht nahtlos möglich. Erschwerend kommt hinzu, dass die UMass die Möglichkeit benötigt, Richtlinien schnell auf Tausende von Geräten zu übertragen, ohne dass sich das medizinische Personal bei jeder Aktualisierung an die IT-Abteilung wenden muss.

Diese Situation erforderte, dass UMass Memorial Health eine MDM-Plattform benötigte, die Konsistenz, Flexibilität und Belastbarkeit in großem Maßstab bieten konnte. Das IT-Team suchte nach einer Lösung, die die Bereitstellung optimierte, die Sicherheit verbesserte, den IT-Aufwand reduzierte und den Pflegekräften die richtigen Tools zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung stellte. Für UMass Memorial Health stand viel auf dem Spiel: Jede Ausfallzeit oder Fehlkonfiguration barg das Risiko, die Gesundheitsversorgung, die Workflows für die Einwilligung von Patienten und sogar die Bestandsverwaltung zu beeinträchtigen.