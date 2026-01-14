UMass Memorial Health optimiert sein Gerätemanagement mit IBM MaaS360
UMass Memorial Health, das größte Gesundheitssystem in Zentral-Massachusetts, betreibt ein wachsendes Netzwerk von Krankenhäusern und Primärversorgungszentren in sieben bis acht Regionen. Durch die jüngsten Übernahmen, darunter das Milford Regional Hospital, hat sich ihr IT-Ökosystem rasch erweitert. Die Verwaltung von Geräten für verschiedene Abteilungen wie Kardiologie, Pflege, Notaufnahme, Intensivstation und Kioske stellt eine Herausforderung dar, da jede Abteilung unterschiedliche Anwendungen, Layouts und Netzwerkanforderungen hat. Diese Anpassung an die einzelnen Abteilungen erschwert eine einheitliche Geräteverwaltung.
Bei herkömmlichen Lösungen für das Mobile Device Management (MDM) müssen IT-Teams Richtlinien häufig über mehrere Schnittstellen konfigurieren. Andere große MDM-Anbieter zwingen Administratoren dazu, zwischen Compliance-Einstellungen, Gerätefunktionen und Konfigurationsseiten zu wechseln. Dies führt zu Verzögerungen und Ineffizienzen, insbesondere im Gesundheitswesen, wo Technologie einen direkten Einfluss auf die Behandlungsergebnisse und die Produktivität des medizinischen Personals hat.
Eine weitere Herausforderung ergab sich aus der gemeinsamen Nutzung von Geräten. Krankenschwestern, Ärzte, Techniker und Lagerarbeiter verwenden während ihrer Schichten häufig dieselben iPads oder Zebra-Handhelds. Die sichere Zuweisung von Benutzern unter Einhaltung der Compliance-Vorschriften war bei konkurrierenden Lösungen nicht nahtlos möglich. Erschwerend kommt hinzu, dass die UMass die Möglichkeit benötigt, Richtlinien schnell auf Tausende von Geräten zu übertragen, ohne dass sich das medizinische Personal bei jeder Aktualisierung an die IT-Abteilung wenden muss.
Diese Situation erforderte, dass UMass Memorial Health eine MDM-Plattform benötigte, die Konsistenz, Flexibilität und Belastbarkeit in großem Maßstab bieten konnte. Das IT-Team suchte nach einer Lösung, die die Bereitstellung optimierte, die Sicherheit verbesserte, den IT-Aufwand reduzierte und den Pflegekräften die richtigen Tools zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung stellte. Für UMass Memorial Health stand viel auf dem Spiel: Jede Ausfallzeit oder Fehlkonfiguration barg das Risiko, die Gesundheitsversorgung, die Workflows für die Einwilligung von Patienten und sogar die Bestandsverwaltung zu beeinträchtigen.
Um den wachsenden Herausforderungen zu begegnen, hat UMass Memorial Health die IBM MaaS360 Unified Endpoint Management (UEM)-Lösung als unternehmensweite MDM-Lösung eingeführt. Die Plattform bot eine einzige, richtliniengesteuerte Schnittstelle zur Verwaltung von Konfigurationen, Anwendungen und Compliance für Tausende von Geräten. Im Gegensatz zu anderen Tools ermöglichte MaaS360 den IT-Administratoren, Startbildschirme zu konfigurieren, den Webzugriff zu beschränken, Passwörter durchzusetzen und Apps zuzuweisen – alles innerhalb eines einheitlichen Frameworks.
Die Lösung stärkte auch die Position der Ärzte. Krankenschwestern haben nun Zugriff auf einen speziellen MaaS360-App-Katalog, über den sie abteilungsspezifische Tools herunterladen können, ohne IT-Tickets einreichen zu müssen, was den Zugriff auf Ressourcen erheblich beschleunigt. Die rollenbasierte Verwaltung unterstützt IT-Verantwortliche dabei, Technikern und Ingenieuren die richtigen Berechtigungen zuzuweisen und Richtlinien vor versehentlichen Änderungen zu schützen. Mit der Entscheidung für MaaS360 konnten sich IT-Verantwortliche auf Wachstum und Innovation konzentrieren, anstatt sich mit Geräteproblemen zu befassen.
Wie Venkat bemerkt: „MaaS360 bietet uns Flexibilität und Zuverlässigkeit – von der Durchsetzung von Richtlinien bis hin zur rollenbasierten Verwaltung –, sodass sich unsere Ärzte ganz auf ihre Patienten konzentrieren können, während die IT-Abteilung die Mobilität im Hintergrund nahtlos verwaltet.“
Die Einführung von MaaS360 brachte UMass Memorial Health messbare Vorteile und verbesserte sowohl den IT-Betrieb als auch die Patientenversorgung. Zu den Ergebnissen gehörten Effizienzsteigerungen, höhere Zuverlässigkeit und eine bessere Benutzererfahrung im gesamten Gesundheitssystem.
Wichtige Ergebnisse
Diese Ergebnisse zeigen, dass MaaS360 nicht nur ein Management-Tool ist, sondern auch eine patientenorientierte Versorgung ermöglicht. Durch die Vereinfachung der Geräteverwaltung, die Verbesserung der Betriebszeit und die Verringerung von Reibungsverlusten im klinischen Bereich hat UMass Memorial Health seine digitale Mobilitätsstrategie in einen echten operativen Vorteil verwandelt.
UMass Memorial Health ist das größte gemeinnützige Gesundheitssystem in Zentral-Massachusetts und versorgt jährlich Millionen von Patienten. Es umfasst ein Netzwerk von Krankenhäusern, Primärversorgungszentren und Facharztpraxen, die über mehrere Regionen verteilt sind. Sie bieten eine einfühlsame, hochwertige Versorgung und fördern gleichzeitig die medizinische Ausbildung und Forschung in der Region. In den letzten Jahren haben sie erheblich expandiert und mehrere Krankenhäuser übernommen, um ihre Reichweite zu vergrößern. UMass engagiert sich für den Einsatz fortschrittlicher IT-Lösungen, um seine Mission zu erfüllen: die Gesundheit seiner vielfältigen Patientenpopulation mit Mitgefühl, Qualität und Innovation zu verbessern.
Vereinfachen Sie die Verwaltung Ihrer Mobilgeräte und einheitlichen Endpunkte mit IBM MaaS360.
© Copyright IBM Corporation 2025.
IBM, das IBM Logo und MaaS360 sind Marken der IBM Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.