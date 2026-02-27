UKRI erreicht mit IBM Consulting vereinheitlichte Prozesse und verbesserte Transparenz
UKRI, der größte öffentliche Förderer von Forschung und Innovation im Vereinigten Königreich, spielt eine entscheidende Rolle bei der Erweiterung des Wissens und der Förderung wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Nutzen. Die Verwaltung von Fördermitteln und Programmen über mehrere Forschungsräte und Institute hinweg erfordert Agilität und Präzision, doch Altsysteme erschwerten dies. Die Prozesse in den Bereichen Finanzen, Personalwesen, Gehaltsabrechnung und Beschaffung waren voneinander isoliert, was zu Prozesslücken und eingeschränkter Transparenz führte. Da die Daten auf verschiedenen Plattformen verstreut waren, stand UKRI vor der Herausforderung, Informationen zu konsolidieren und zu verwalten, um Entscheidungsfindung zu unterstützen und die Forschung zu beschleunigen.
Um diese Herausforderungen zu bewältigen, arbeitete UKRI mit IBM Consulting® zusammen, um von seinem alten Oracle® R12-System auf Oracle Fusion Cloud Applications® zu migrieren. Die Umstellung auf die Cloud war ein strategischer Sprung, der Skalierbarkeit, Automatisierung und Analyse für eine Organisation brachte, die Milliarden an Forschung verwaltet. IBMs Rolle ging über die Implementierung hinaus: Als vertrauenswürdiger Beratungspartner bot IBM entscheidende Unterstützung für komplexe Datenmigration und half bei der Entwicklung einer umfassenden Trainingsstrategie sowie integrierten KI-gesteuerten Funktionen zur Verbesserung der Entscheidungsfindung. Durch die Konsolidierung kritischer Prozesse und die Ermöglichung von Echtzeit-Einblicken half IBM UKRI dabei, sein Backoffice in einen datengestützten Motor für herausragende Forschung zu verwandeln.
UKRI arbeitet nun auf einer einheitlichen, cloudbasierten Plattform, die Finanzen, Personalwesen, Lohnabrechnung, Projekte und Beschaffung optimiert. Diese Modernisierung hat greifbare Vorteile gebracht: vereinfachte Prozesse, verbesserte Berichterstattung und Echtzeit-Dashboards, die Führungskräften Einblick in den Betrieb und die Ressourcenzuweisung geben. Diese Fähigkeiten ermöglichen es UKRI, schnellere, datenbasierte Entscheidungen zu treffen, die Forschungsprogramme beschleunigen und seine Mission unterstützen, bahnbrechende Forschung in Bereichen wie Quantencomputing und Klimalösungen zu finanzieren.
Für die Zukunft plant UKRI, die KI-gestützten Funktionen und Analyse in Oracle Fusion® zu nutzen, um Forecasting und strategische Planung weiter zu verbessern. Da IBM Consulting weiterhin als vertrauenswürdiger Berater für Optimierung und zukünftige Erweiterungen fungiert, ist UKRI in der Lage, seine digitalen Funktionen zu skalieren und seine Rolle als wichtigster Forschungs- und Innovationsförderer des Vereinigten Königreichs zu stärken.
UK Research and Innovation (UKRI) ist der größte öffentliche Förderer für Forschung und Innovation im Vereinigten Königreich und investiert jährlich rund 8 Milliarden Pfund, um Wissen zu fördern, Leben zu verbessern und das Wirtschaftswachstum voranzutreiben. Sie vereint mehrere Räte, um erstklassige Forschung und unternehmensgeführte Innovationen in verschiedenen Bereichen zu unterstützen und ein dynamisches, integratives System zu fördern, das der Gesellschaft lokal und weltweit zugute kommt.
Oracle ist weltweit führend im Bereich Unternehmenssoftware und bietet Lösungen wie Oracle Fusion ERP® an, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Abläufe effektiv zu integrieren und zu verwalten.
