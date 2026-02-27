UKRI arbeitet nun auf einer einheitlichen, cloudbasierten Plattform, die Finanzen, Personalwesen, Lohnabrechnung, Projekte und Beschaffung optimiert. Diese Modernisierung hat greifbare Vorteile gebracht: vereinfachte Prozesse, verbesserte Berichterstattung und Echtzeit-Dashboards, die Führungskräften Einblick in den Betrieb und die Ressourcenzuweisung geben. Diese Fähigkeiten ermöglichen es UKRI, schnellere, datenbasierte Entscheidungen zu treffen, die Forschungsprogramme beschleunigen und seine Mission unterstützen, bahnbrechende Forschung in Bereichen wie Quantencomputing und Klimalösungen zu finanzieren.

Für die Zukunft plant UKRI, die KI-gestützten Funktionen und Analyse in Oracle Fusion® zu nutzen, um Forecasting und strategische Planung weiter zu verbessern. Da IBM Consulting weiterhin als vertrauenswürdiger Berater für Optimierung und zukünftige Erweiterungen fungiert, ist UKRI in der Lage, seine digitalen Funktionen zu skalieren und seine Rolle als wichtigster Forschungs- und Innovationsförderer des Vereinigten Königreichs zu stärken.