Um generative KI in eine zuverlässige Unternehmensfunktion zu verwandeln, hat trivago gemeinsam mit IBM seinen internen KI-Copilot namens „trivago Copilot“ entworfen und weiterentwickelt. Durch die Zusammenarbeit von IBM Consulting im Bereich Digital Product Design and Engineering haben IBM und trivago eine flexible, offene Grundlage geschaffen, die in der Lage ist, mehrere große Sprachmodellanbieter zu unterstützen und gleichzeitig Governance, Sicherheit und regionale Datenkontrolle zu gewährleisten. Die Erfahrung von trivago Copilot entspricht der von modernen Unternehmens-Copiloten, die eine Cloud-Grundlage nutzen, um sichere, skalierbare KI-gestützte Produktivität zu bieten.

Die Teams etablierten eine konsistente und automatisierte Methode zur Bereitstellung und Verwaltung der zugrunde liegenden Daten und Integrationen, was eine schnellere Iteration und eine zuverlässige Skalierung innerhalb des Unternehmens ermöglichte. Diese Grundlage ermöglichte es trivago, den Copiloten über die reine Inhaltsgenerierung hinaus zu erweitern und ihn zu einer unternehmensweiten Suchlösung weiterzuentwickeln, die E-Mails, Slack-Nachrichten und Dokumentationssysteme miteinander verbindet und so den Zugriff auf Wissen unabhängig von seinem Speicherort erleichtert. Diese Funktion wurde durch Retrieval-Augmented Generation (RAG) weiter verbessert, wodurch sichergestellt wird, dass die KI-Antworten auf den internen Daten von trivago basieren und gleichzeitig alle Informationen sicher innerhalb der kontrollierten Umgebung verbleiben. Dieser Ansatz stärkte die digitale Souveränität, indem er verhinderte, dass sensible Daten externen Systemen zugänglich gemacht wurden.

Um über die Wissensbeschaffung hinauszugehen, implementierte trivago eine sichere, KI-gestützte Automatisierung der täglichen Workflows. Mitarbeiter können nun Aufgaben ausführen, wie das Versenden von E-Mails über Outlook, das Zusammenfassen von Slack-Gesprächen sowie das Erstellen oder Aktualisieren von Jira-Tickets mittels einfacher Eingabeaufforderungen. Dadurch können Teams mithilfe von KI vom passiven Informationskonsum zur aktiven Aufgabenausführung übergehen. Die Plattform nutzt außerdem KI-Agenten, um Code auszuführen, Dateien zu generieren und herunterzuladen, Bilder zu erstellen und mit mehreren Dateiformaten zu interagieren, was die Möglichkeiten der Mitarbeiter über eine zentrale Schnittstelle noch weiter erweitert.

Um von der Plattform zur Praxis zu gelangen, startete trivago den Copiloten zusammen mit einem unternehmensweiten KI-Lerntag: 25 Sitzungen, die auf realen Anwendungsfällen basierten und von etwa 70 % des Unternehmens besucht wurden.

Anstatt den Einsatz von KI auf eine kleine Gruppe von Spezialisten zu beschränken, legte trivago den Schwerpunkt auf eine breite Einbindung der gesamten Belegschaft. Eine eigene KI-Botschaftergruppe half dabei, Ziele zu definieren, Best Practices auszutauschen und Mitarbeiter durch praktische Experimente zu begleiten, während die Führungsebene aktiv eine Kultur der Neugier, des Lernens und des verantwortungsvollen Einsatzes von KI förderte.

Carolina Muradas, Leiterin KI, Strategie und operative Leitung bei trivago, erklärte: „Das Risiko, KI nicht einzuführen, ist viel höher als das Risiko, durch praktische Erfahrung zu lernen. Durch die Zusammenarbeit mit IBM konnten wir schneller vom Konzept zur Produktion gelangen, als es uns alleine möglich gewesen wäre. Unsere Teams gehen Projekte jetzt von einer übergeordneten Perspektive aus an.“

Durch die Zusammenarbeit mit IBM stellte trivago sicher, dass die Einführung von KI über das Experimentieren hinausging und KI in die alltäglichen Arbeitsweisen integriert wurde, anstatt sie als eigenständige Initiative zu behandeln. Bei der Entwicklung aller Funktionen wurde besonderer Wert auf die Datenresidenz in der EU gelegt, um sicherzustellen, dass Unternehmensdaten, generierte Ausgaben und Benutzerinteraktionen sicher innerhalb der Region verbleiben.