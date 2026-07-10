In Zusammenarbeit mit IBM Consulting entwickelt und skaliert trivago „trivago Copilot“, das Produktivität, Wissenszugang und Entscheidungsfindung verbessert.
Die Einführung generativer KI markierte einen Wendepunkt in der Art und Weise, wie Arbeit in verschiedenen Branchen erstellt, dokumentiert und ausgeführt wird. Wissensarbeiter erhielten plötzlich neue Möglichkeiten, Ideen zu entwickeln, nach Informationen zu suchen und die Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Gleichzeitig sahen sich Unternehmen mit wachsender Unsicherheit hinsichtlich des Zugangs zu Modellen, der Data Governance und der Frage konfrontiert, wie diese Tools sicher in großem Maßstab eingesetzt werden können. Darüber hinaus musste trivago die strengen europäischen Anforderungen an Datenschutz und digitale Souveränität erfüllen. Die Nutzung öffentlicher KI-Tools weckte Bedenken, dass sensible Unternehmensdaten außerhalb der EU verarbeitet oder übertragen werden könnten, was die Möglichkeiten der Teams einschränkte, frei mit generativer KI zu experimentieren. Dadurch entstand ein dringender Bedarf an einer sicheren Umgebung auf Unternehmensklasse, in der Mitarbeiter sicher mit KI interagieren können, während gleichzeitig die Datenlokalisierung, die Governance und die Einhaltung der EU-Vorschriften gewährleistet sind. Das Risiko bestand nicht nur in der Einführung der falschen Technologie, sondern auch in der zu langsamen Vorgehensweise, während sich die Art der Arbeit bereits veränderte.
In diesem breiteren Kontext erkannte trivago, dass die bestehenden Herausforderungen ohne einen neuen Ansatz deutlicher zutage treten würden. Der Markt entwickelte sich rasant, wobei unterschiedliche Modelle bei verschiedenen Aufgaben hervorragende Leistungen erbrachten. Der Aufwand für die Verwaltung separater Abonnements, Anmeldungen und mentaler Kontexte untergrub genau die Produktivitätssteigerungen, die KI eigentlich erzielen sollte. Gleichzeitig war die Konzentration auf einen einzigen Anbieter keine sichere Alternative: Preisänderungen, Modellabkündigungen oder Serviceunterbrechungen konnten Arbeitsabläufe kurzfristig stören und so ein Konzentrationsrisiko schaffen, das kein Unternehmen ignorieren kann. Diese Herausforderungen boten trivago die Möglichkeit, eine sichere und einheitliche Schnittstelle für die Interaktion mit Unternehmensdaten mithilfe von KI zu etablieren, den Zugriff auf verteilte Informationen zu vereinfachen und gleichzeitig die sichere, regelkonforme und skalierbare Nutzung von generativer KI in kontrollierten Umgebungen zu ermöglichen.
Die Erstellung hochwertiger Dokumentationen, Projektpläne und Geschäftsfälle erforderte erheblichen manuellen Aufwand, was die Ausführung in einem ansonsten schnelllebigen, unternehmerischen Umfeld verlangsamte.
trivago benötigte eine Möglichkeit, auf den Wandel hin zur generativen KI zu reagieren und gleichzeitig die Produktivität zu steigern, Wissen zu bewahren und Mitarbeiter auf allen Ebenen zu befähigen, schneller zu arbeiten und bessere Entscheidungen zu treffen.
Um generative KI in eine zuverlässige Unternehmensfunktion zu verwandeln, hat trivago gemeinsam mit IBM seinen internen KI-Copilot namens „trivago Copilot“ entworfen und weiterentwickelt. Durch die Zusammenarbeit von IBM Consulting im Bereich Digital Product Design and Engineering haben IBM und trivago eine flexible, offene Grundlage geschaffen, die in der Lage ist, mehrere große Sprachmodellanbieter zu unterstützen und gleichzeitig Governance, Sicherheit und regionale Datenkontrolle zu gewährleisten. Die Erfahrung von trivago Copilot entspricht der von modernen Unternehmens-Copiloten, die eine Cloud-Grundlage nutzen, um sichere, skalierbare KI-gestützte Produktivität zu bieten.
Die Teams etablierten eine konsistente und automatisierte Methode zur Bereitstellung und Verwaltung der zugrunde liegenden Daten und Integrationen, was eine schnellere Iteration und eine zuverlässige Skalierung innerhalb des Unternehmens ermöglichte. Diese Grundlage ermöglichte es trivago, den Copiloten über die reine Inhaltsgenerierung hinaus zu erweitern und ihn zu einer unternehmensweiten Suchlösung weiterzuentwickeln, die E-Mails, Slack-Nachrichten und Dokumentationssysteme miteinander verbindet und so den Zugriff auf Wissen unabhängig von seinem Speicherort erleichtert. Diese Funktion wurde durch Retrieval-Augmented Generation (RAG) weiter verbessert, wodurch sichergestellt wird, dass die KI-Antworten auf den internen Daten von trivago basieren und gleichzeitig alle Informationen sicher innerhalb der kontrollierten Umgebung verbleiben. Dieser Ansatz stärkte die digitale Souveränität, indem er verhinderte, dass sensible Daten externen Systemen zugänglich gemacht wurden.
Um über die Wissensbeschaffung hinauszugehen, implementierte trivago eine sichere, KI-gestützte Automatisierung der täglichen Workflows. Mitarbeiter können nun Aufgaben ausführen, wie das Versenden von E-Mails über Outlook, das Zusammenfassen von Slack-Gesprächen sowie das Erstellen oder Aktualisieren von Jira-Tickets mittels einfacher Eingabeaufforderungen. Dadurch können Teams mithilfe von KI vom passiven Informationskonsum zur aktiven Aufgabenausführung übergehen. Die Plattform nutzt außerdem KI-Agenten, um Code auszuführen, Dateien zu generieren und herunterzuladen, Bilder zu erstellen und mit mehreren Dateiformaten zu interagieren, was die Möglichkeiten der Mitarbeiter über eine zentrale Schnittstelle noch weiter erweitert.
Um von der Plattform zur Praxis zu gelangen, startete trivago den Copiloten zusammen mit einem unternehmensweiten KI-Lerntag: 25 Sitzungen, die auf realen Anwendungsfällen basierten und von etwa 70 % des Unternehmens besucht wurden.
Anstatt den Einsatz von KI auf eine kleine Gruppe von Spezialisten zu beschränken, legte trivago den Schwerpunkt auf eine breite Einbindung der gesamten Belegschaft. Eine eigene KI-Botschaftergruppe half dabei, Ziele zu definieren, Best Practices auszutauschen und Mitarbeiter durch praktische Experimente zu begleiten, während die Führungsebene aktiv eine Kultur der Neugier, des Lernens und des verantwortungsvollen Einsatzes von KI förderte.
Carolina Muradas, Leiterin KI, Strategie und operative Leitung bei trivago, erklärte: „Das Risiko, KI nicht einzuführen, ist viel höher als das Risiko, durch praktische Erfahrung zu lernen. Durch die Zusammenarbeit mit IBM konnten wir schneller vom Konzept zur Produktion gelangen, als es uns alleine möglich gewesen wäre. Unsere Teams gehen Projekte jetzt von einer übergeordneten Perspektive aus an.“
Durch die Zusammenarbeit mit IBM stellte trivago sicher, dass die Einführung von KI über das Experimentieren hinausging und KI in die alltäglichen Arbeitsweisen integriert wurde, anstatt sie als eigenständige Initiative zu behandeln. Bei der Entwicklung aller Funktionen wurde besonderer Wert auf die Datenresidenz in der EU gelegt, um sicherzustellen, dass Unternehmensdaten, generierte Ausgaben und Benutzerinteraktionen sicher innerhalb der Region verbleiben.
In den ersten Jahren der Nutzung von trivago Copilot gaben die Mitarbeiter an, im Jahr 2023 durchschnittlich acht Arbeitstage pro Jahr einzusparen. Heute nutzen mehr als 600 Mitarbeiter aktiv die Plattform, wobei die Nutzungsrate bei etwa 90 % der berechtigten Belegschaft liegt, was eine starke Integration in den täglichen Arbeitsablauf beweist. Im dritten Jahr, im Jahr 2025, hat sich diese Zahl auf über 16,6 Tage pro Mitarbeiter mehr als verdoppelt, was die breite Akzeptanz und tiefere Integration des Teams in trivago Copilot widerspiegelt.
Neben der Zeitersparnis verbesserte trivago die Art und Weise, wie Wissen erfasst, strukturiert und wiederverwendet wird. Enterprise Search reduzierte die Nacharbeit, indem es frühere Entscheidungen, Dokumentation und Kontext leichter zugänglich machte, während die Teams die Gesamtqualität der Dokumentation, Planung und Entscheidungsfindung verbesserten. Mitarbeitende können nun Initiativen von einer fundierteren Basis aus starten, mit klarerem Überblick über bestehende Erkenntnisse. Neben dem Zugriff auf Wissen können Mitarbeiter nun Routineabläufe automatisieren und Aktionen direkt über die Plattform ausführen, wodurch der manuelle Aufwand reduziert und Zeit für höherwertige Tätigkeiten freigesetzt wird.
Als Ergebnis verkürzte trivago die Zeit von der Idee bis zur Umsetzung und ermöglichte so schnellere Experimente und Iterationen ohne Qualitätseinbußen. Wichtig ist, dass trivago diese Transformation erreicht hat, während es die volle Kontrolle über seine Daten behielt, die Einhaltung europäischer Vorschriften sicherstellte und eine vertrauenswürdige, sichere Umgebung für die Einführung von KI in Unternehmen schuf. Das Ergebnis ist nicht nur eine höhere Produktivität, sondern auch eine konsistentere und belastbarere Arbeitsweise, die es dem Unternehmen ermöglicht, sich an die Weiterentwicklung der generativen KI anzupassen. Akshay Sureka, Associate Partner bei IBM Consulting, fasst zusammen: „Der eigentliche Nutzen ergibt sich aus der Integration von KI in alltägliche Arbeitsabläufe. Durch die Vernetzung von Unternehmenswissen und die Ermöglichung von Maßnahmen über eine einzige Schnittstelle können trivago-Teams schneller und mit größerer Zuversicht agieren.“
trivago ist ein globales Technologieunternehmen, das Reisenden hilft, Hotelpreise zu vergleichen und die besten Unterkunftsoptionen zu finden. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine ausgeprägte Kultur des Unternehmertums, der Transparenz und der kontinuierlichen Innovation aus.
© Copyright IBM Corporation. Juni 2026.
IBM, das IBM Logo und IBM Product Engineering Consulting sind Marken der IBM Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.