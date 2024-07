BNY Mellon verwendet IBM MQ, um sicherzustellen, dass hochsensible Transaktionsdaten jedes Mal geliefert werden.

Aufgabenstellung Als große Bank verfügt BNY Mellon über eine beträchtliche Anzahl von Transaktionsnachrichten, die täglich gesendet werden müssen. Sie müssen sicher sein, dass jede Nachricht zugestellt wird, und sie möchten in der Lage sein, ein einziges System für alle ihre Plattformen zu verwenden.

Umsetzung BNY Mellon verwendet IBM MQ, weil es einfach gut funktioniert. Sie wissen, dass ihre Transaktionsdaten nicht verloren gehen und dass IBM MQ auf allen von ihnen verwendeten Plattformen funktioniert. BNY Mellon nutzt auch die Vorteile der verfügbaren IBM Experten und nutzt IBM als Resonanzboden.

Finanzinstitute setzen MQ in großem Umfang ein, denn die Software erledigt ihre Aufgaben vorbildlich Paul Hatcher Head of Enterprise Messaging The Bank of New York Mellon