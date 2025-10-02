Um ihre Vision eines vernetzten Unternehmens zu unterstützen, hat TEPL das NextGen B2B-Integrationsframework eingeführt, das von Tata Consultancy Services (TCS), einer Tochtergesellschaft der Tata-Gruppe, entwickelt wurde und auf der IBM® webMethods Hybrid Integration-Plattform basiert. Dieses zukunftsfähige Framework bot die Skalierbarkeit und Flexibilität, die TEPL benötigte, um sein wachsendes Ökosystem zu vereinheitlichen.

Als erster Schritt wurde ein vorlagenbasiertes Framework zur Wissenserfassung in den Workflow integriert, um bestehende Schnittstellen, Partnerverbindungen und Systemintegrationen in den übernommenen Unternehmen zu dokumentieren und zu analysieren. Dieser Prozess trug dazu bei, eine strukturierte Grundlage für eine nahtlose Integration zu schaffen.

TCS nutzte IBM webMethods Hybrid Integration, um eine robuste Plattform für die Anwendungs-zu-Anwendungs- (A2A) und B2B-Integration einzurichten, die die wichtigsten Systeme von TEPL miteinander verbindet. Zu den verbundenen Systemen gehörten Fertigungssteuerungssysteme (MES), Auftragsverwaltung und -abwicklung, Lagerverwaltung, Anlagenwartung, SAP, Produktlebenszyklusmanagement (PLM), Lieferantenbeziehungsmanagement, Logistik-Systeme von Drittanbietern und vieles mehr.

Durch die strategische Partnerschaft von TCS mit IBM konnte TEPL die Lizenzierung optimieren und eine schnelle Implementierung der Integrationsplattform sicherstellen. Parallel dazu wurde ein Integrations-Governance-Modell eingeführt, das Best Practices, standardisierte Richtlinien und klar definierte Rollen umfasst, um langfristige Skalierbarkeit, Konsistenz und operative Exzellenz zu gewährleisten.