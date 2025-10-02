TEPL arbeitet mit IBM zusammen, um eine skalierbare, einheitliche Plattform aufzubauen und die Integration nach der Fusion zu beschleunigen
Tata Electronics Private Limited (TEPL), ein weltweit führendes Unternehmen in der Elektronikfertigungsindustrie, erweitert seine Präsenz durch strategische Übernahmen in verschiedenen Branchen. Zu diesen Übernahmen gehören Elektronikfertigungsdienstleistungen (EMS), ausgelagerte Halbleitermontage und -prüfung (OSAT), Endmontage, Prüfung und Verpackung (FATP) sowie Halbleiterfertigung und Design-Dienstleistungen. Da die neu erworbenen Unternehmen unterschiedliche Plattformen und Prozesse betrieben, erkannte TEPL die Bedeutung einer verbesserten Transparenz über Anwendungen, Middleware-Systeme und Partner-Ökosysteme hinweg. Eine nahtlose Integrationsstrategie war unerlässlich, um die Geschäftskontinuität sicherzustellen, die betriebliche Effizienz zu steigern und den vollen Wert dieser Akquisitionen zu erschließen.
Um dieses Ziel zu erreichen, machte sich TEPL daran, eine robuste, skalierbare Integrationsinfrastruktur aufzubauen, die ihre Vision eines vernetzten Unternehmens und ihre langfristigen Wachstumsziele unterstützt.
Um ihre Vision eines vernetzten Unternehmens zu unterstützen, hat TEPL das NextGen B2B-Integrationsframework eingeführt, das von Tata Consultancy Services (TCS), einer Tochtergesellschaft der Tata-Gruppe, entwickelt wurde und auf der IBM® webMethods Hybrid Integration-Plattform basiert. Dieses zukunftsfähige Framework bot die Skalierbarkeit und Flexibilität, die TEPL benötigte, um sein wachsendes Ökosystem zu vereinheitlichen.
Als erster Schritt wurde ein vorlagenbasiertes Framework zur Wissenserfassung in den Workflow integriert, um bestehende Schnittstellen, Partnerverbindungen und Systemintegrationen in den übernommenen Unternehmen zu dokumentieren und zu analysieren. Dieser Prozess trug dazu bei, eine strukturierte Grundlage für eine nahtlose Integration zu schaffen.
TCS nutzte IBM webMethods Hybrid Integration, um eine robuste Plattform für die Anwendungs-zu-Anwendungs- (A2A) und B2B-Integration einzurichten, die die wichtigsten Systeme von TEPL miteinander verbindet. Zu den verbundenen Systemen gehörten Fertigungssteuerungssysteme (MES), Auftragsverwaltung und -abwicklung, Lagerverwaltung, Anlagenwartung, SAP, Produktlebenszyklusmanagement (PLM), Lieferantenbeziehungsmanagement, Logistik-Systeme von Drittanbietern und vieles mehr.
Durch die strategische Partnerschaft von TCS mit IBM konnte TEPL die Lizenzierung optimieren und eine schnelle Implementierung der Integrationsplattform sicherstellen. Parallel dazu wurde ein Integrations-Governance-Modell eingeführt, das Best Practices, standardisierte Richtlinien und klar definierte Rollen umfasst, um langfristige Skalierbarkeit, Konsistenz und operative Exzellenz zu gewährleisten.
Mit dem NextGen B2B-Integrationsframework verfügt TEPL nun über eine sichere Integrationsinfrastruktur auf Unternehmensniveau, die interne Systeme, Partner, Lieferanten und Logistikdienstleister miteinander verbindet. Die einheitliche Plattform verbessert die Datentransparenz und unterstützt die reibungslose Zusammenarbeit zwischen den übernommenen Unternehmen, sodass TEPL als wirklich vernetztes Unternehmen agieren kann.
Die Plattform wickelt derzeit jährlich mehr als 100 Millionen Transaktionen ab, wobei das Volumen exponentiell wächst, da TEPL neue Anlagen, Prozesse und Anwendungen integriert und damit seine Skalierbarkeit und Robustheit im realen Betrieb unter Beweis stellt. Die Plattform hat TEPL auch dabei geholfen, die Technologie an die Geschäftsanforderungen anzupassen, was eine schnellere Entscheidungsfindung und einen auf Erkenntnissen basierenden Betrieb ermöglicht.
Das Integrations-Governance-Framework kann TEPL dabei helfen, zukünftige Akquisitionen schnell und konsistent zu integrieren, die Amortisationszeit zu verkürzen und ihre langfristige Wachstumsstrategie zu unterstützen. Insgesamt hat sich die betriebliche Effizienz verbessert und die Prozesse wurden durch die strategische Partnerschaft zwischen TCS und IBM vereinfacht.
Tata Electronics Private Limited (TEPL) ist ein neues Unternehmen der Tata-Gruppe, das 2020 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien, hat. Das Unternehmen ist auf Präzisionsfertigung sowie die Montage und Verpackung von Halbleitern spezialisiert und unterstützt globale Kunden aus der Elektronik- und Hightech-Branche. Tata Electronics spielt eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung des indischen Ökosystems für die Elektronikfertigung und trägt zur Selbstversorgung des Landes mit Halbleitertechnologien bei. Als schnell wachsendes Unternehmen kombiniert es modernste Infrastruktur mit nachhaltigen Praktiken und einer hochqualifizierten Belegschaft.
Tata Consultancy Services (TCS) ist ein globales Unternehmen für IT-Services, Beratung und Geschäftslösungen mit Hauptsitz in Mumbai, Indien. TCS wurde 1968 gegründet, ist Teil der Tata Group und betreut Kunden in mehr als 150 Ländern. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Technologie- und Ingenieurdienstleistungen an und verfügt über fundiertes Fachwissen in den Bereichen digitale Transformation, Cloud-Technologie, KI und Unternehmensintegration. Mit über 600.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von mehr als 29 Milliarden USD im Geschäftsjahr 2024 gehört TCS zu den größten und angesehensten IT-Serviceunternehmen der Welt.
IBM webMethods Hybrid Integration bietet KI-gestützte Automatisierung, damit Sie Apps, APIs, B2B-Transaktionen, Ereignisse und Dateien in Ihrer hybriden Landschaft nahtlos verbinden können.
