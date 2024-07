Tendium (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ist der Meinung, dass sich jeder in der Lage fühlen sollte, an der öffentlichen Auftragsvergabe teilzunehmen. Also bauen sie die Werkzeuge, um genau das zu tun. Die Plattform von Tendium zentralisiert Ausschreibungsdaten und nutzt Digitalisierung und Automatisierung, um den gesamten Ausschreibungsprozess von Anfang bis Ende zu modernisieren. Dies bedeutet eine effizientere, transparentere und leichter zugängliche Beschaffung – zum Nutzen von Regierungen, Unternehmen und Einzelpersonen gleichermaßen.