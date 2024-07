Die Association of Science and Technology Parks of Spain (APTE), die aus 52 Industrieparks und 8.000 Unternehmen besteht, nutzt Cloud Garden, um ein Blockchain-basiertes Netzwerk und einen digitalen Markt für die Zusammenarbeit und den Austausch von Informationen und Services zu hosten. Es ist ein Experiment, um Unternehmen miteinander zu verbinden, damit sie sich gegenseitig unterstützen und möglicherweise zusammenarbeiten können, um neue Werte zu schaffen. Und Cloud Garden und die Hybrid-Cloud-Funktionen der IBM Cloud Pak Software sind der Schlüssel. Ohne sie müsste sich jeder der 52 Parks Blockchain-Expertise aneignen und die inhärente Komplexität der Technologie bewältigen, um ein solches Netzwerk aufzubauen. Stattdessen wird das Blockchain-Netzwerk von Telefónica Tech gehostet, wobei Kontrollknoten in die einzelnen Parks portiert werden. So schließen sich diese 8.000 Unternehmen einfach an ein fertiges Blockchain-Netzwerk an.

Darüber hinaus entwickelt das spanische Konsortium TIREA (Information Technologies and Networks for Insurance Entities) ein neues Serviceangebot auf der Grundlage von Cloud Garden, um die digitale Transformation des Versicherungssektors zu beschleunigen.

Zu den spezifischen Funktionen, die Telefónica Tech in Cloud Garden integriert hat, gehören:

• Eine Lösung für kognitive virtuelle Agenten zur Optimierung von Contact Centern und für das Omnichannel-Kundenbeziehungsmanagement

• Optimierung des Lieferkettenmanagements und Rückverfolgbarkeit von Produkten mit Hilfe der Blockchain-Technologie

• Anwendungsentwicklung und -modernisierung basierend auf Containern

Wenn Paniagua die wachsende Zahl der Cloud Garden-Engagements betrachtet, stellt er fest, dass die Plattform für die Kunden einen bedeutenden Unterschied macht. Denn unabhängig von der Branche müssen Unternehmen den effizientesten und agilsten Weg finden, um Strategien in die Realität umzusetzen. Genau das tun sie mit Cloud Garden. „Unsere Kunden verkürzen die Markteinführungszeit“, sagt Paniagua, „was heute eines der wichtigsten Ziele für jedes Unternehmen ist.“

Während die Kunden weiterhin in Cloud Garden entwickeln, wird Telefónica Tech seine Partnerschaft mit IBM und anderen fortsetzen, um die Plattform selbst zu entwickeln. Derzeit arbeiten die Unternehmen in folgenden Bereichen zusammen:

• Verbesserung und Erweiterung des Cloud Garden-Wertangebots

• Entwicklung neuer Anwendungsfälle auf der Grundlage fortschrittlicher Technologien, um geschäftliche und funktionale Anforderungen abzudecken

• Bereitstellung professioneller Services, um Kunden bei ihrem erfolgreichen Übergang in die Cloud zu unterstützen