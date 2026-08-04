Als einer der ersten Anwender von IBM Bob im E-Commerce leistet TechMind Pionierarbeit bei neuen Ansätzen der Produktentwicklung mithilfe von KI-Agenten.
Fortschritte in der generativen KI ermöglichen es sogar Einzelunternehmern und kleinen Teams, fortschrittliche Entwicklungen und Geschäftsautomatisierung in Angriff zu nehmen. Gleichzeitig wächst das Spektrum der KI-Tools rasant, und viele Unternehmen und Entwickler stehen vor der Frage, welche KI sie einsetzen sollen und wie sie diese am besten in ihre Arbeit integrieren können.
In Unternehmen, die von kleinen Teams geführt werden, ist es üblich, dass jede Person mehrere Rollen übernimmt. Daher lautet die zentrale Frage zunehmend nicht mehr nur, wie sich die Effizienz steigern lässt, sondern ob ein KI-orientierter Ansatz die Art und Weise, wie Arbeit überhaupt erledigt wird, grundlegend verändern kann.
TechMind Co., Ltd. hatte ebenfalls untersucht, wie KI nicht als „Werkzeug, das Fragen beantwortet“, sondern als „Partner im Entwicklungsprozess“ eingesetzt werden könnte, um IoT-bezogene Initiativen zu verfolgen und Seminare durchzuführen.
Sicherheit und Governance waren ebenfalls wichtige Aspekte bei der Nutzung von generativer KI für Unternehmen. Benutzerfreundlichkeit allein reichte nicht aus; auch die Frage, ob die Technologie langfristig sicher und zuverlässig eingesetzt werden konnte, hatte großen Einfluss auf die Entscheidung für deren Einführung.
Für TechMind war es ein weiteres wichtiges Erfordernis, IBM Bob schnell und genau dann einsetzen zu können, wenn es benötigt wurde. Anstatt wie bei einem traditionellen Einkaufsprozess einen Handelsvertreter hinzuziehen, war die Fähigkeit, sofort loszulegen, unerlässlich für ein Unternehmen, das großen Wert auf Geschwindigkeit legt.
Shintaroh Shibuya, Representative Director von TechMind, hatte IBM® Bob seit der Early-Access-Phase verfolgt. Da der Kauf über E-Commerce (EC) für Produkte anderer Unternehmen bereits weit verbreitet ist, ging er davon aus, dass IBM Bob irgendwann auch über E-Commerce erhältlich sein würde.
Sobald IBM Bob über E-Commerce zum Kauf verfügbar war, bestellte TechMind ihn am ersten Veröffentlichungstag. Das Unternehmen schätzte die Erfahrung des Self-Service-Einkaufs sehr, da es die Lösung genau zum benötigten Zeitpunkt einführen konnte, ohne einen Vertriebsmitarbeiter einschalten zu müssen.
„E-Commerce macht Produkte sofort für die Menschen zugänglich, die sie haben wollen. Deshalb habe ich Bob gleich am ersten Tag bestellt“, sagt Shibuya. Mit Blick auf den Kaufprozess fügt er hinzu: „Ich konnte den Kauf problemlos mit einer herkömmlichen Kreditkarte tätigen. Ich fand es außerdem gut, dass ich für die Testphase keine Kreditkarte hinterlegen musste.“
TechMind hat seine Zusammenarbeit mit IBM auch durch von IBM veranstaltete Events wie „TechXchange“ intensiviert, bei denen Anwender IBM-Technologie-Anwendungsfälle und die neuesten technischen Erkenntnisse teilen. Dadurch ergaben sich Gelegenheiten, bei Veranstaltungen im Zusammenhang mit IBM Bob als Redner aufzutreten. Der Einblick in die Erkenntnisse und Anwendungsfälle anderer Benutzer, die von der menschenzentrierten Entwicklung zum IBM Bob (KI-Agenten)-zentrierten Design übergegangen sind, hat die Art und Weise, wie TechMind IBM Bob einsetzt, weiter erweitert.
Das Vertrauen in die Governance und Sicherheit von IBM unterstützt auch die fortgesetzte Nutzung der Technologie durch TechMind, insbesondere wenn es darum geht, ob KI sicher für Unternehmen eingesetzt werden kann. „Weil es von IBM ist, nutzen wir es mit dem Vertrauen, dass für die Sicherheit gesorgt ist“, sagt Shibuya.
Durch den Einsatz von IBM Bob etabliert TechMind eine neue Arbeitsweise, bei der KI nicht nur als Support-Tool, sondern als „Entwicklungspartner“ in den Betrieb integriert wird. Die Sensorforschung und die Herstellung von Prototypen, die früher eine Woche in Anspruch nahmen, lassen sich nun in nur 30 Minuten erledigen, während sich die Gesamtarbeitszeit auf ein Zwanzigstel verkürzt hat. Die dadurch gewonnene Zeit trägt dazu bei, das Experimentieren mit neuen Ideen voranzutreiben.
Heute verbessert TechMind die Codequalität und die Genauigkeit der Ergebnisse, indem sich mehrere KI-Agenten während des gesamten Entwicklungsprozesses gegenseitig überprüfen. Durch den kontinuierlichen Einsatz der KI kann selbst ein kleines Team die Entwicklung beschleunigen und die Verifizierung effizienter gestalten.
TechMind hat außerdem damit begonnen, die Rollenverteilung für die bisher manuell durchgeführten Bewertungen neu zu gestalten und KI von Anfang an in den Workflow zu integrieren. Anstatt einfach nur eine höhere Effizienz anzustreben, erkundet das Unternehmen einen Entwicklungsstil, der es auch einem kleinen Team ermöglicht, kontinuierlich Mehrwert zu schaffen, indem klar definiert wird, „worüber die Menschen nachdenken sollten“ und „was der KI überlassen werden sollte“.
TechMind verfeinert außerdem kontinuierlich die Art und Weise, wie es Anweisungen für KI entwirft und Definitionsdokumente erstellt, durch Veranstaltungen und Community-Aktivitäten. Der Entwicklungsstil beginnt sich von der bloßen „Nutzung“ von KI hin zur Arbeit nach dem Prinzip der „Kollaboration mit KI“ zu verlagern.
„Ich denke nicht, dass IBM Bob auf Unternehmensanwendungen beschränkt ist.“ Es ist auch für Einzelunternehmer und kleine, hochqualifizierte flexible Entwicklungsteams sehr effektiv. IBM Bob eignet sich auch gut für Edge-IoT-Projekte, die Abhängigkeiten zwischen Hardware und Software beinhalten. „Ich gehe davon aus, dass sich die Genauigkeit in Zukunft noch weiter verbessern wird“, sagt Shibuya, der bereits eine Ausweitung des Einsatzes in Edge-IoT-Projekten anstrebt. Während TechMind weiterhin mit KI-gestützter Produktentwicklung und Geschäftsmodellierung experimentiert, demonstriert das Unternehmen neue Wege für kleine Unternehmen, KI gewinnbringend einzusetzen.
TechMind Co., Ltd. unterstützt Kunden als vertrauenswürdiger Partner im Rahmen seiner Mission, „Unternehmen durch die Kraft der Technologie zu stärken“. Von der Unterstützung bei der Einführung neuer Lösungen und der Erweiterung von Vertriebskanälen bis hin zur Beratung bei Unternehmenstransformation und Wachstum arbeitet TechMind eng mit seinen Kunden zusammen, bis die gewünschten Ergebnisse erzielt sind. Das Unternehmen engagiert sich zudem aktiv in den Bereichen Technologieüberprüfung, Verfassen von Artikeln und Durchführung von Seminaren unter Einsatz der neuesten LLMs, Raspberry Pi und Edge-Geräte.
IBM Bob ist über E-Commerce zugänglich und kann von jedem, vom Einzelunternehmer bis zum kleinen, hochqualifizierten Team, noch am selben Tag genutzt werden. Starten Sie mit einer kostenlosen Testversion und erleben Sie eine neue Erfahrung der Entwicklung in Zusammenarbeit mit KI.
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Alle angeführten oder beschriebenen Beispiele dienen als Veranschaulichung der Ergebnisse, die einige Kunden unter Verwendung von IBM-Produkten erzielt haben. Die tatsächliche Leistung, die Kosten, die Einsparungen oder sonstige Ergebnisse können je nach Betriebsumgebung variieren.