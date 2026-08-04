Fortschritte in der generativen KI ermöglichen es sogar Einzelunternehmern und kleinen Teams, fortschrittliche Entwicklungen und Geschäftsautomatisierung in Angriff zu nehmen. Gleichzeitig wächst das Spektrum der KI-Tools rasant, und viele Unternehmen und Entwickler stehen vor der Frage, welche KI sie einsetzen sollen und wie sie diese am besten in ihre Arbeit integrieren können.

In Unternehmen, die von kleinen Teams geführt werden, ist es üblich, dass jede Person mehrere Rollen übernimmt. Daher lautet die zentrale Frage zunehmend nicht mehr nur, wie sich die Effizienz steigern lässt, sondern ob ein KI-orientierter Ansatz die Art und Weise, wie Arbeit überhaupt erledigt wird, grundlegend verändern kann.

TechMind Co., Ltd. hatte ebenfalls untersucht, wie KI nicht als „Werkzeug, das Fragen beantwortet“, sondern als „Partner im Entwicklungsprozess“ eingesetzt werden könnte, um IoT-bezogene Initiativen zu verfolgen und Seminare durchzuführen.

Sicherheit und Governance waren ebenfalls wichtige Aspekte bei der Nutzung von generativer KI für Unternehmen. Benutzerfreundlichkeit allein reichte nicht aus; auch die Frage, ob die Technologie langfristig sicher und zuverlässig eingesetzt werden konnte, hatte großen Einfluss auf die Entscheidung für deren Einführung.

Für TechMind war es ein weiteres wichtiges Erfordernis, IBM Bob schnell und genau dann einsetzen zu können, wenn es benötigt wurde. Anstatt wie bei einem traditionellen Einkaufsprozess einen Handelsvertreter hinzuziehen, war die Fähigkeit, sofort loszulegen, unerlässlich für ein Unternehmen, das großen Wert auf Geschwindigkeit legt.