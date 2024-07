Tata Consultancy Services Ltd

Video von IBM Business Partner: Akhil Hada von Tata Consultancy Services (TCS) erläutert, wie Unternehmen von heute cloudbasierte Lösungen nutzen müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, und wie TCS IBM API Connect (ehemals API Management) nutzt, um Hybrid-Cloud-Lösungen bereitzustellen.

Aufgabenstellung – die Geschichte Die Unternehmen von heute sind darauf angewiesen schneller und einfacher als je zuvor neue Funktionen zu erwerben, auf den Markt zu bringen und bei Bedarf skalieren zu können, erklärt Akhil Hada, Global Technology Lead of Application Platform and API Management bei Tata Consultancy Services. Laut Hada ist die Cloud der Weg in die Zukunft, aber bei vielen Unternehmen besteht immer noch die Notwendigkeit, bestimmte Systeme und Daten vor Ort zu haben.

Umsetzung TCS verwendet IBM API Management (jetzt API Connect), um Unternehmen dabei zu unterstützen, lokale und cloudbasierte Systeme sicher und effizient zu integrieren.

Es gibt viele Dienste, die nur in der Cloud verfügbar sind, wie die kognitiven Dienste, Watson-Dienste; sie sind nicht vor Ort verfügbar. Wenn also jemand diesen Service nutzen möchte... sie haben keine andere Wahl, als in die Cloud zu wechseln, sonst ist ihr Name aus dem Rennen, weil sie nicht das nutzen, was auf dem Markt herauskommt. Akhil Hada Global Technology Lead – Application Platform & API Management Tata Consultancy Services

Vorteile Mit einem Hybrid-Cloud-Ansatz können Unternehmen das Beste aus beiden Welten nutzen: die vollständige Kontrolle über bestimmte Systeme, Anwendungen und Daten vor Ort behalten; und das Effizienz- und Innovationspotenzial der Cloud zu nutzen.