Tabadul (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ist ein Technologiedienstleister, der sich darauf spezialisiert hat, die digitale Transformation des Logistiksektors in Saudi-Arabien voranzutreiben Das Unternehmen, das für staatliche Organisationen und privatwirtschaftliche Unternehmen tätig ist, bietet Logistikintegrationslösungen an, einschließlich Fasah, seiner Plattform zur Unterstützung des Informationsaustausches bei Import- und Exportaktivitäten. Tabadul wurde 2009 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Riad und ist eine Tochtergesellschaft des Public Investment Fund (PIF), der von der saudi-arabischen Regierung gegründet wurde.

Über Saudi Business Machines

Der 1981 gegründete IBM Geschäftspartner Saudi BusinessMachines(SBM) (link befindet sich außerhalb von ibm.com) bietet IT- und Telekommunikationslösungen für Unternehmen in allen Branchen. Neben einem umfassenden Angebot an Hardware- und Softwareplattformen bietet das Unternehmen integrierte Technologiedienstleistungen, professionelle Dienstleistungen und Netzwerkdienste an. SBM beschäftigt ca. 900 zertifizierte Berater und Projektmanager.