„Die Anwendungsmöglichkeiten von watsonx sind umfangreich, und wir sind begeistert von den Möglichkeiten, die es bietet.

Mit den watsonx.ai-Modellen und der Möglichkeit, in watsonx.data verwaltete Daten zu nutzen, erwarten wir die Realisierung verschiedener Anwendungsfälle, wie z. B. Umsatzprognosen, Erkennung von Anomalien und prädiktive Analysen. Diese Fähigkeiten werden es uns ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen, Prozesse zu optimieren und die Effizienz in unserem gesamten Betrieb zu steigern. Wir freuen uns auf die Möglichkeiten, die vor uns liegen, und auf die positive Wirkung, die wir durch unsere digitale Reise erzielen können.



Mit IBM watsonx.data können wir einfach auf Daten zugreifen, die von Sensoren vor Ort und in verschiedenen Verarbeitungsbetrieben erzeugt werden, und diese dann analysieren, um Echtzeit- und Vorhersageanalysen zu unterstützen.

Navjot Bhogal

VP and Global Head – Cloud & Data Practice

STL Digital

„Die Leistungsfähigkeit der Modelle von watsonx.ai in Kombination mit der Möglichkeit, verwaltete Daten in watsonx.data zu nutzen, ermöglicht das Erstellen, Trainieren, Optimieren und Bereitstellen benutzerdefinierter Modelle in großem Umfang. So können wir wertvolle Erkenntnisse gewinnen und für unsere Kunden bedeutsame Ergebnisse erzielen.“

Raman Venkatraman

CEO

STL Digital

„Unsere Kunden stellen Daten und KI in den Mittelpunkt, um die Recovery und Produktionsoptimierung zu verbessern, die Sicherheit zu erhöhen und die Produktivität im gesamten Betrieb zu maximieren.“

Gopinathan Krishnaswami

Vice President & Head of Technology Industry Vertical

STL Digital

„Die richtige Datengrundlage, ein vereinfachter Datenzugriff und eine Automatisierung im großen Maßstab machen dies möglich, weshalb watsonx eine entscheidende Komponente unserer Strategie sein wird. Mit watsonx.data können wir einfach auf Daten zugreifen, die von Sensoren vor Ort und in verschiedenen Verarbeitungsbetrieben erzeugt werden, und diese dann analysieren, um Echtzeit- und Vorhersageanalysen zu unterstützen. Es gibt viele Anwendungsfälle, auf die wir uns freuen, wenn wir die Leistungsfähigkeit der watsonx.ai-Modelle nutzen und die in watsonx.data verwalteten Daten für die Erstellung, das Training, die Abstimmung und den Einsatz von benutzerdefinierten Modellen in großem Umfang einsetzen können.“

Jerry Endlich

President

Sterling Technology Group