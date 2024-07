Durch die Zusammenarbeit mit Enzyme bei der Entwicklung eines virtuellen Assistenten auf der IBM watsonx Assistant-Plattform, die auf der IBM Cloud läuft, konnte Stikets seinen Echtzeit-Support auf 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche erhöhen. Wenn Stiky eine Frage nicht beantworten kann, erstellt die integrierte Zendesk-Lösung des Kunden automatisch ein Ticket, das die Kundendienstmitarbeiter per E-Mail beantworten, oft in weniger als zwei Stunden - selbst in der Hochsaison.

Heute beantwortet Stiky 80 % aller Anfragen – in Spanien bis zu 90 % – und führt täglich durchschnittlich 165 Gespräche. Der virtuelle Assistent deckt ein Arbeitspensum ab, das dem von 2,5 Vollzeitbeschäftigten entspricht, so dass sich das Personal auf andere, wichtigere Aufgaben konzentrieren kann. Nach nur wenigen Monaten der Nutzung erhielt das integrierte Kundenbetreuungssystem von Stikets eine 92 % positive Kundenzufriedenheitsbewertung.

„Wir haben jetzt ein viel höheres Serviceniveau“, bemerkt Ribas. „Mit Stiky erhalten unsere Kunden eindeutig rund um die Uhr Aufmerksamkeit. Das ist etwas, was wir vorher nicht hatten.“

Nach der Einführung von Stiky machte Stikets einige interessante Erkenntnisse über den bisherigen Kundenservice. „Als wir Stikys Gespräche analysierten, stellten wir fest, dass etwa 55 % der Interaktionen außerhalb der Geschäftszeiten stattfanden“, sagt Ribas. „Ich war verärgert. Das bedeutete, dass vor Stiky 55 % der Anfragen unserer Kunden auf unserer Website bis zum nächsten Tag oder sogar Montag auf eine Antwort warten mussten - oder die Kunden gingen einfach zur Konkurrenz.“

Das Unternehmen stellte außerdem fest, dass es zuvor nicht über die Kapazitäten verfügte, alle Fragen zu beantworten, die während der Geschäftszeiten eingingen. „Wir konnten also nicht nur die Anfragen außerhalb der Geschäftszeiten nicht bearbeiten, sondern auch innerhalb der Geschäftszeiten konnten wir nicht einmal die Menge der eingehenden Fragen beantworten“, sagt Ribas. „Stiky hat dem ein Ende gesetzt.“

Der virtuelle Assistent half dem Unternehmen auch bei der Vorbereitung auf die Schulanfangssaison 2020 in Spanien. Aufgrund der anhaltenden Ungewissheit über die Pläne der Regierung, die Schulen angesichts der COVID-19-Pandemie wieder zu öffnen, war Stikets unsicher, wann er sich auf die Saison vorbereiten sollte. Aber laut Ribas „haben wir gesehen, dass der Verkehr mit dem virtuellen Assistenten zum Thema Schifffahrt zugenommen hat, obwohl niemand wirklich wusste, wann die Schule beginnen würde.“ Als die Regierung die Wiedereröffnung der Schulen ankündigte, waren Stikets und seine Kunden bereit. „Ohne den virtuellen Assistenten hätten wir das nicht sehen können. Es ging nicht darum, in die Zukunft zu blicken, aber es gab uns wirklich ein Gefühl dafür, was der Markt wollte.“

Ribas hat große Pläne für Stiky und für die IBM Watsonx Assistant Lösung. „Unser Ziel ist es, dass Stiky zu einem virtuellen Assistenten für Kunden wird, der sie durch den gesamten Verkaufsprozess führt und sie mit Hilfe der Technologie dorthin bringt“, sagt er. „Und wir haben Pläne, die IBM Watson-Technologie für andere Funktionen zu nutzen, zum Beispiel um sie breiter im Marketing und Vertrieb einzusetzen.“

Was den Einsatz von KI-Technologie in einem kleinen Unternehmen wie dem seinen betrifft, ist Ribas der Meinung, dass es für Unternehmen wie Stikets jetzt an der Zeit ist, in KI- und Cloud-Technologien für die Zukunft zu investieren. „Vor fünf Jahren war es unmöglich, sich ein so großes Risiko zu leisten oder einzugehen, weil der Preis zu hoch war“, sagt er. „Aber jetzt ist es an einem Punkt angelangt, an dem es Unsinn ist, es nicht zu tun.“

Ein wichtiger Grund für seine Entscheidung ist nicht nur die IBM Watson-Technologie, sondern auch die wachsende Beziehung von Stikets zu Enzyme. „Wir schätzen die Technologie und die Qualität“, sagt Ribas. „Aber in unserem Fall geht es auch um den Partner, nicht nur um die Technologie.“

Im Gegenzug plant Enzyme auch, seine Beziehung zu Stikets fortzusetzen und auszubauen. „Von Anfang an war ihnen klar, dass sie im kognitiven Bereich und in der Cloud wachsen wollten“, sagt Celma. „Sie sind ein agiles Unternehmen, und obwohl sie klein sind, denken sie wirklich groß.

Ribas fasst zusammen: „Dies ist der erste Schritt mit Enzyme, und jetzt wollen wir viele weitere Projekte durchführen.“