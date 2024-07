Als die COVID-19-Pandemie im März 2020 Oregon traf, waren mehrere HR-Module von Workday bereits seit fast einem Jahr im Einsatz. Dadurch war das DAS in der Lage, eine große Anzahl von Staatsbediensteten zu unterstützen, die aus der Ferne arbeiteten. „Ohne ein System, mit dem die Mitarbeiter kommunizieren und Transaktionen abwickeln können, hätten wir ein ziemliches Problem mit all den Papierformularen, die hin und her geschickt werden", sagt Zike. „Workday ist ein großartiges Tool, vor allem, weil so viele von uns weiterhin von zu Hause aus arbeiten.

Dank der Zusammenarbeit zwischen DAS, Workday und IBM blieben die ersten Phasen der Workday-Bereitstellung unter dem Budget. Und als der Bundesstaat in den Jahren 2020 und 2021 1.000 offene Stellen besetzen musste, half die Workday-Plattform der Personalabteilung, das Onboarding neuer Mitarbeiter rund 50 % schneller abzuwickeln als mit den zuvor verwendeten papierbasierten Systemen.

„Die Führungskräfte und das Management sind angenehm überrascht, wenn sie Daten oder einen Bericht benötigen, um zu sehen, was mit ihrer Belegschaft passiert", sagt Zike. „Wir können ihnen sagen, wo sie klicken müssen, oder wir können ihnen einen schnellen Bericht erstellen. Was mit dem alten System zwei Wochen gedauert hätte, geht jetzt in 20 Minuten. Das sind die Bereiche, in denen wir große Erfolge erzielen.“

Nach den ersten drei Monaten der Systemeinführung führte die DAS eine Momentaufnahme durch, um zu ermitteln, wie die Staatsbediensteten Workday nutzen. „Die Ergebnisse waren sehr gut“, betont Lawson." „In den meisten Monaten melden sich bei uns 40.000 Mitarbeiter an, viele davon mehrmals. Die Daten liefern den Beweis.“