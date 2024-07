Für die Starling Bank ist es von zentraler Bedeutung, die IT-Systeme am Laufen zu halten, um ihr Geschäft zu betreiben. Die Digital-First-Bank, die vollständig online agiert und vier Millionen Kundenkonten hat, bietet über eine einzige Anwendung Zugang zu Privat-, Geschäfts-, Gemeinschafts- und Multiwährungskonten. Jede Ausfallzeit ist kostspielig – sowohl in Bezug auf Zeit, Geld und Kunden.

Als schnell wachsendes Unternehmen in der stark regulierten und hart umkämpften Finanzdienstleistungsbranche muss die Bank in der Lage sein, Probleme in ihrer IT-Umgebung schnell und effizient zu erkennen und zu beheben. Zu diesem Zweck suchte die Bank 2018 nach einer Möglichkeit, Anfragen (z. B. Kreditkartenanfragen von Neukunden) von Anfang bis Ende zu verfolgen. Bei auftretenden Problemen wollte die Bank in der Lage sein, die ursprüngliche Anfrage schnell zu identifizieren, sie durch das System zu verfolgen, das Problem zu lokalisieren und zu beheben.