In der gesamten Bahnbranche verlassen sich Fahrgäste bei der Reiseplanung und Ticketbuchung zunehmend auf Online-Dienste. Srbijavoz, Serbiens staatliches Personenverkehrsunternehmen, hat ein maßgeschneidertes internes Ticketingsystem entwickelt, um das Reisen bequemer denn je zu machen. Über die Website oder mobile App von Srbijavoz können Kunden Bahntickets für nationale und internationale Strecken kaufen und erhalten in Echtzeit Informationen zu ihren Fahrten.

Um diesen Funktionsumfang zu ermöglichen, wird das System von einem großen, komplexen Netzwerk von Servern und Datenbanken unterstützt. Mit dem Ausbau der Schieneninfrastruktur in Serbien und der Eröffnung neuer Hochgeschwindigkeitszüge hat Srbijavoz in nur zwei Jahren einen Anstieg der Kundenzahlen von 2,6 Millionen auf über 7 Millionen verzeichnet. Dieses rasche Wachstum setzte das Ticketingsystem extremen Druck aus, was zu längerer Ausfallzeit führte und die Unzufriedenheit der Kunden riskierte.

„Unser Ticketingsystem muss rund um die Uhr laufen, denn wenn wir keine Tickets verkaufen, verlieren wir Einnahmen“, sagt Zoran Stevanovic, IT-Projektmanager bei Srbijavoz. Stevanovic erklärt die Fallstricke ihres vorherigen Systems: „Wir hatten regelmäßig bis zu fünf Stunden Ausfallzeit in der Produktion. Bei einem so großen und dynamischen System musste mein Team Stunden damit verbringen, nach der Wurzel des Problems zu suchen, bevor wir überhaupt mit der Arbeit an einer Lösung beginnen konnten.“

Srbijavoz suchte nach einer Lösung zur Überwachung von Anwendungen, die dem IT-Team helfen würde, die Ursache von Problemen schneller zu finden und das Ticketingsystem rund um die Uhr verfügbar zu halten.