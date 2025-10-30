Srbijavoz arbeitet mit Ibis Solutions zusammen, um IBM Instana bereitzustellen
In der gesamten Bahnbranche verlassen sich Fahrgäste bei der Reiseplanung und Ticketbuchung zunehmend auf Online-Dienste. Srbijavoz, Serbiens staatliches Personenverkehrsunternehmen, hat ein maßgeschneidertes internes Ticketingsystem entwickelt, um das Reisen bequemer denn je zu machen. Über die Website oder mobile App von Srbijavoz können Kunden Bahntickets für nationale und internationale Strecken kaufen und erhalten in Echtzeit Informationen zu ihren Fahrten.
Um diesen Funktionsumfang zu ermöglichen, wird das System von einem großen, komplexen Netzwerk von Servern und Datenbanken unterstützt. Mit dem Ausbau der Schieneninfrastruktur in Serbien und der Eröffnung neuer Hochgeschwindigkeitszüge hat Srbijavoz in nur zwei Jahren einen Anstieg der Kundenzahlen von 2,6 Millionen auf über 7 Millionen verzeichnet. Dieses rasche Wachstum setzte das Ticketingsystem extremen Druck aus, was zu längerer Ausfallzeit führte und die Unzufriedenheit der Kunden riskierte.
„Unser Ticketingsystem muss rund um die Uhr laufen, denn wenn wir keine Tickets verkaufen, verlieren wir Einnahmen“, sagt Zoran Stevanovic, IT-Projektmanager bei Srbijavoz. Stevanovic erklärt die Fallstricke ihres vorherigen Systems: „Wir hatten regelmäßig bis zu fünf Stunden Ausfallzeit in der Produktion. Bei einem so großen und dynamischen System musste mein Team Stunden damit verbringen, nach der Wurzel des Problems zu suchen, bevor wir überhaupt mit der Arbeit an einer Lösung beginnen konnten.“
Srbijavoz suchte nach einer Lösung zur Überwachung von Anwendungen, die dem IT-Team helfen würde, die Ursache von Problemen schneller zu finden und das Ticketingsystem rund um die Uhr verfügbar zu halten.
Nach einer gründlichen Marktanalyse entschied sich Srbijavoz für eine Zusammenarbeit mit dem IBM Gold Business Partner Ibis Solutions. Zusammen haben sie IBM Instana® als Observability-Anwendungslösung der Bahn bereitgestellt.
„Wir sind bei der Auswahl langsam vorgegangen, um sicherzustellen, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben“, erinnert sich Stevanovic. „Ibis war unglaublich geduldig mit uns und immer nur einen Anruf entfernt. Mein Team und ihr Team wurden zu einer gemeinsamen Einheit.“
In enger Zusammenarbeit mit seinem vertrauenswürdigen Partner hat Srbijavoz IBM Instana® in nur 30 Tagen für den gesamten Stack des Ticketingsystems bereitgestellt, einschließlich Anwendungen, IIS und mehrere Datenbanken. Mit der KI-gestützten Überwachung von Instana erhält Srbijavoz nun sofortige Benachrichtigungen bei Problemen, wie z. B. langsame API-Aufrufe oder fehlgeschlagene Datenbankabfragen.
Mit Instana kann das IT-Team von Srbijavoz nun mehrere Probleme sowohl im Frontend als auch im Backend des unverzichtbaren Ticketingsystems schnell identifizieren und beheben. Wenn beispielsweise Benutzer der mobilen App Probleme bei der Anmeldung meldeten, stellte das Support-Team schnell fest, dass die Ursache nicht unterstützte Sonderzeichen in den Passwörtern waren. Dank der Echtzeit-Erkenntnisse von Instana konnte das Entwicklungsteam das Problem mit nur wenigen Klicks identifizieren, den Zugriff schnell wiederherstellen und die Erfahrung verbessern.
Bei einer anderen Gelegenheit berichteten Benutzer über eine schleppende Leistung bei einer kritischen Webanwendung. Mithilfe von Instana stellte das Team sofort fest, dass die Verlangsamung mit Leistungsproblemen in der zugrunde liegenden Oracle Database zusammenhing. Durch die Analyse der von Instana erkannten langsamen Abfragen implementierte das Team eine gezielte Indizierung bestimmter Datenbankfelder. Infolgedessen sanken die Ausführungszeiten für Abfragen erheblich, und die Leistung kehrte auf ein optimales Niveau zurück, so dass den Benutzern eine nahtlose Erfahrung geboten wurde.
Das schlanke IT-Team von Srbijavoz hat durch Instana viel Zeit gewonnen, sodass es sich auf die Entwicklung innovativer digitaler Kundenerlebnisse konzentrieren kann. „Mit IBM Instana zu haben, ist wie einen zusätzlichen Spieler im Team zu haben“, bestätigt Stevanovic.
Vor allem haben proaktive Überwachung und schnelle Problemlösungen dazu beigetragen, dass Srbijavoz Ausfallzeiten für sein Ticketsystem vermeiden konnte und die Fahrgäste 24x7 informiert sind. „Im Jahr seit der Bereitstellung von IBM Instana hatten wir keine einzige Minute Ausfallzeit“, sagt Stevanovic.
Da Srbijavoz seinen Service weiter verbessert, plant das Unternehmen die Zusammenarbeit mit Ibis, um Instana in seiner gesamten Hybrid Cloud-IT-Infrastruktur bereitzustellen, einschließlich seiner SAP-Umgebung und Amazon Machine Images innerhalb von AWS. „Wir lernen ständig und sammeln vertieftes Fachwissen über IBM Instana und sehen dafür viel mehr Potenzial bei Srbijavoz“, schließt Stevanovic.
Srbijavoz ist die nationale Personenbahngesellschaft in Serbien mit einer über 140-jährigen Geschichte. Das Unternehmen betreibt Intercity-, Regional- und internationale Züge und bedient jährlich über 7 Millionen Fahrgäste.
Als Teil der Ibis Group ist Ibis Solutions ein führender Anbieter von IT-Lösungen in Südosteuropa, der Unternehmen dabei hilft, im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein.
