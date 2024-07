Jede IBM-Funktion spielt in der neuen Lösung von Sompo Sigorta eine eigene Rolle. Wenn neue Dokumente eintreffen, verwendet das Unternehmen zunächst die IBM Datacap-Technologie, um die relevanten Informationen zu erfassen und die Dokumente zu klassifizieren. „In der Vergangenheit mussten wir drei- oder viermal täglich Stapel von Dokumenten manuell an verschiedene Abteilungen versenden“, erklärt Yücesoy. „Jetzt klassifiziert IBM Datacap die Dokumente als ‚Rechtsdokument‘ oder ‚Dokument zu Personenschäden‘ und wir können den Prozess sofort einleiten, ohne Zeit zu verschwenden.“

Sobald die Dokumente an die entsprechenden Abteilungen weitergeleitet werden, kommen die Business Process Management (BPM)-Funktionen der IBM Business Automation Workflow-Technologie ins Spiel. Spezialisten für die Bearbeitung von Schadensfällen verwenden die IBM-Software, um die Informationen in der Schadenakte zu bewerten und die erforderlichen Änderungen vorzunehmen. „Wenn sie zusätzliche Metadaten eingeben müssen, klicken sie einfach auf das Element, das im BPM aufgeführt ist, und geben die erforderlichen Daten in die entsprechende Datacap-Benutzeroberfläche ein. Danach werden alle Daten an Filenet übertragen“, erklärt Yücesoy.

Schließlich sendet die IBM FileNet Content Manager-Funktion die Dokumente automatisch an die verantwortliche interne Anwendung zur Verarbeitung. Da diese Informationen zwischen den Systemen ausgetauscht werden, kann Sompo Sigorta Nacharbeit vermeiden und die Konsistenz im gesamten Unternehmen sicherstellen.

Das Projektteam von Sompo Sigorta hat beschlossen, dieses Projekt abteilungsweise umzusetzen. Die COVID-19-Pandemie begann kurz nach Abschluss der ersten Phase des Projekts – der Implementierung der Software für die Rechtsabteilung. Glücklicherweise war das Team in der Lage, die zweite Phase – die Implementierung der Software für die Schadenabteilung – remote abzuschließen. Dank dieses Projekts arbeiteten die Schaden- und Rechtsabteilungen während der Pandemiezeit von zu Hause aus.