Um in der dynamischen Versicherungsbranche wettbewerbsfähig zu bleiben, hat SOMPO in Zusammenarbeit mit IBM sein altes COBOL-System modernisiert. Das Unternehmen stellte mithilfe von IBM WebSphere Liberty, einem Teil der IBM Jsphere Suite für Java, auf eine Java-basierte Plattform um. Diese Modernisierung der Anwendung vereinfachte die Verwaltung der Infrastruktur, verbesserte die Produktivität der Entwickler und senkte die Kosten.



Die Entscheidung für Liberty basierte auf drei wesentlichen Faktoren:

Reduzierung des Workload des Infrastruktursystems

Verbesserte Produktivität bei der Anwendungsentwicklung

allgemeine Kostenreduzierung

Der leitende Ingenieur Hiroshi Kato erklärt: „Liberty ist die optimale Lösung, um ein System mit über 100 Servern und einem 24/365-Online-Service mit minimalem Personalaufwand zu warten und zu verwalten.“



Durch diese gemeinsame Initiative wurde auch eine skalierbare, effiziente Plattform geschaffen und die Zusammenarbeit von SOMPO mit IBM und dem breiteren Java-Ökosystem vertieft.