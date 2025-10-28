SOMPO Holdings modernisiert sich mit IBM WebSphere Liberty
SOMPO Holdings, ein 130 Jahre alter japanischer Versicherungsriese, sah sich zunehmenden Herausforderungen gegenüber, da sein Mainframe-System aufgrund technischer Schulden – Code-Änderungen über mehrere Jahre hinweg sowie organisches Wachstum durch Fusionen – immer stärker belastet und kostspieliger wurde. Der steigende CPU-Kernverbrauch führte zu höheren Kosten, während die Komplexität des Systems die Mitarbeiter ausbremste und die Kunden aufgrund langsamer Reaktionszeiten und eingeschränkter Funktionen frustriert waren. Ohne Modernisierung riskierte SOMPO höhere Kosten, sinkende Wettbewerbsfähigkeit und den Verlust der Kundenbindung. Sie waren entschlossen zu handeln und wollten den Kernverbrauch senken, die Produktivität steigern und sich für langfristige digitale Innovationen positionieren.
Um in der dynamischen Versicherungsbranche wettbewerbsfähig zu bleiben, hat SOMPO in Zusammenarbeit mit IBM sein altes COBOL-System modernisiert. Das Unternehmen stellte mithilfe von IBM WebSphere Liberty, einem Teil der IBM Jsphere Suite für Java, auf eine Java-basierte Plattform um. Diese Modernisierung der Anwendung vereinfachte die Verwaltung der Infrastruktur, verbesserte die Produktivität der Entwickler und senkte die Kosten.
Die Entscheidung für Liberty basierte auf drei wesentlichen Faktoren:
Der leitende Ingenieur Hiroshi Kato erklärt: „Liberty ist die optimale Lösung, um ein System mit über 100 Servern und einem 24/365-Online-Service mit minimalem Personalaufwand zu warten und zu verwalten.“
Durch diese gemeinsame Initiative wurde auch eine skalierbare, effiziente Plattform geschaffen und die Zusammenarbeit von SOMPO mit IBM und dem breiteren Java-Ökosystem vertieft.
Nach der Transformation konnte SOMPO erhebliche Effizienzgewinne erzielen. Das neue SOMPO-MIRAI-System hat die Verwaltung von über 100 Servern und sieben Umgebungen mit minimalem Personalaufwand optimiert. Die Ergebnisse umfassten eine Reduzierung der CPU-Kernauslastung um 54 % und eine Reduzierung der Speichernutzung um 33 %, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führte. SOMPO arbeitet weiterhin mit IBM zusammen. Diese Partnerschaft hat durch praxisorientiertes Feedback sogar Einfluss auf die Roadmap für IBM WebSphere Liberty genommen und damit die Rolle von IBM als kontinuierlicher Kooperationspartner gestärkt.
Die SOMPO Holdings Group mit Hauptsitz in Japan ist ein führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen mit über 130-jähriger Geschichte. Das Unternehmen bietet Sach- und Unfallversicherungen, Auslands- und Lebensversicherungen sowie Lösungen für die Pflege an. SOMPO hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen vor Risiken zu schützen und eine gesündere, vernetztere Zukunft zu gestalten.
