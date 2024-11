Der Nominalwert der Wertpapiere, die an den London Interbank Offered Rate (LIBOR) des US-Dollars gekoppelt sind, erreichte 2012 seinen Höchststand, als er die Marke von 200 Billionen USD erreichte. Nichtsdestotrotz löste der LIBOR-Manipulationsskandal in den 2010er Jahren eine weltweite Überarbeitung der Zinsfestsetzungsmechanismen aus.



Diese Überarbeitung führte zur Einführung des Secured Overnight Financing Rate (SOFR), eines risikofreien Zinssatzes, der den USD-LIBOR im Jahr 2021 weitgehend ersetzte. Der SOFR wurde in Übereinstimmung mit den Grundsätzen für finanzielle Benchmarks der International Organization of Securities Commissions (IOSCO) entwickelt, was zu einem erfolgreichen Übergang führte.



Eine Herausforderung blieb jedoch bestehen: das Fehlen einer Kreditspread-Komponente, die für den LIBOR-Benchmark entscheidend war. Im Ergebnis wurden zwei kreditsensitive Alternativen entwickelt: der American Interbank Offered Rate (Ameribor) und der Bloomberg Short-term Banking Yield Index (BSBY). Trotz anfänglicher Erfolge stellte die IOSCO fest, dass keiner dieser Benchmarks ihren Prinzipien entsprach, und BSBY wird eingestellt.



Nach dem Ende des LIBOR brauchten die Finanzinstitute einen zuverlässigen und robusten Benchmark, der die Kreditrisiken im Zusammenhang mit der Finanzierung unbesicherter Bankschulden berücksichtigt. Vor diesem Hintergrund schuf die SOFR Academy in Zusammenarbeit mit einem Benchmark Administrator zwei komplementäre Benchmarks – den Across-the-Curve Credit Spread Index (AXI) und den Financial Conditions Credit Spread Index (FXI) –, die als kreditsensitive Ergänzungen zum SOFR dienen sollten.



Um das Vertrauen des Marktes und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen, benötigte die SOFR Academy eine unabhängige Überprüfung, die die Einhaltung der IOSCO-Prinzipien durch die Benchmarks bewerten konnte. Insbesondere mussten sie die IOSCO-Prinzipien 6 (Benchmark-Design), 7 (Hinlänglichkeit der Daten) und 9 (Transparenz der Feststellungen) einhalten. Ameribor und BSBY erfüllten diese Prinzipien nicht, was schließlich zu ihrem Scheitern führte. Und wenn die SOFR Academy diese Grundsätze in Bezug auf die Substanz eines Index nicht erfüllt, müsste sie wahrscheinlich eher die Indexmethodik als deren Governance ändern.



