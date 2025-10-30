Der weltweit führende Energieexperte SOCOMEC erhält durch die Integration mit hybriden Systemen 360°-Transparenz und Autonomie in seinen Workflows
Seit mehr als einem Jahrhundert ist SOCOMEC führend in der unabhängigen Niederspannungs-Energieverteilung. Ihre elektrischen Geräte und Services spielen eine Schlüsselrolle dabei, entscheidende Umgebungen dann und dort, wo es am wichtigsten ist, mit Strom zu versorgen. Obwohl sie selten im Rampenlicht steht, wird Niederspannungsenergie für die Instandhaltung von Rechenzentren über Krankenhäusern bis hin zu modularen Stromnetzen und Speichern für erneuerbare Energien verwendet. Sie ist die unsichtbare Kraft, die lebensrettende Versorgung ermöglicht, Rechenzentren erhellt und die Versorgung mit erneuerbarer Energie sicherstellt – selbst wenn das Netz unter Druck steht.
Angesichts des neuen makroökonomischen Gegenwinds und der geopolitischen Störungen ist es wichtiger denn je, dass Niederspannungssysteme sicher, effizient und bereit sind, um zu skalieren. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat SOCOMEC einen radikal neuen Ansatz für Integration und Automatisierung gewählt. Auf der Suche nach einer Komplettlösung, die von allen Mitgliedern ihres Teams genutzt werden kann, entschieden sie sich für die Implementierung der IBM® webMethods® Hybrid Integration-Plattform.
Vor der Zusammenarbeit mit IBM hatte sich SOCOMEC auf Dokumenten-Workflow-Engines verlassen, für die zu viele Apps und Fixes erforderlich waren, um mit den modernen Anforderungen Schritt zu halten. Die Integrationen erfolgten Punkt-zu-Punkt, und die systemübergreifende Transparenz war begrenzt. „Wir brauchten etwas, das Workflows über Anwendungen orchestrieren konnte – intern und extern“, sagt Michael Kister, IT-Manager bei SOCOMEC. „Wir haben unsere Nutzung von Salesforce und anderen Cloud-Tools ausgeweitet und brauchten eine Plattform, die mit dieser Entwicklung Schritt halten konnte.“
IBM webMethods Hybrid Integration unterstützt Echtzeitintegration, zentralisierte Workflow-Orchestrierung und sicheres API-Management. Dadurch erhielt SOCOMEC die Flexibilität, Altsysteme mit modernen Saas-Anwenungen (Software-as-a-Service) zu verbinden und einen nahtlosen Datenaustausch zwischen Abteilungen und Partnern zu ermöglichen. Dank der hybriden Funktionen der Lösung kann das Unternehmen nun über Cloud- und On-Premise-Umgebungen hinweg skalieren, ohne dass die Leistung oder Sicherheit beeinträchtigt wird.
Die integrierten Analysefunktionen der Plattform bieten einen umfassenden Einblick in die Systemleistung, sodass SOCOMEC den Betrieb kontinuierlich verfeinern kann. Verbesserte Sicherheitsfunktionen tragen zum Schutz sensibler Daten an jedem Kontaktpunkt bei und stärken so das Vertrauen und die Zuverlässigkeit. Zusammengenommen versetzen diese Funktionen SOCOMEC in die Lage, schneller Innovationen zu entwickeln und gleichzeitig eine stabile, sichere IT-Grundlage aufrechtzuerhalten.
Die Enterprise-Resource-Planning-Migration (ERP) von SOCOMEC umfasste Integrationen für Order-Management, Rechnungsstellung, Bestandskontrolle und Einkauf. Sie nutzte IBM webMethods Hybrid Integration, um 65 Geschäftsprozesse neu zu gestalten und mehr als 100 Anwendungen zu integrieren. Heute arbeiten 11 Tochtergesellschaften mit vollständiger 360°-Datentransparenz. Das System orchestriert nun über 10.000 Schnittstellen pro Tag und passt sich kontinuierlich an, wenn neue Prozesse hinzukommen.
Mit dem neuen System können SOCOMEC-Kunden, -Partner und -Händler Angebote, Rechnungen, Lieferungen und den Auftragsstatus über Salesforce-Communitys einsehen – ohne, dass die IT-Abteilung eingreifen muss. Kister bemerkt: „webMethods gibt uns einen zentralen Überblick über alles. Wenn wir eine Sache ändern wollen, können wir sofort sehen, wie sich das auf andere Bereiche auswirkt.“
SOCOMEC beseitigte auch die Gefährdung der internen Infrastruktur, indem eine komplexe Architektur von Proxys und Firewalls durch ein einziges API-Gateway ersetzt wurde. IBM webMethods Hybrid Integration ist mit erweitertem Bedrohungsschutz, rollenbasierten Zugriffskontrollen und verschlüsselten Datenflüssen ausgestattet. Diese Funktionen helfen bei der Verwaltung von Sicherheit und Compliance an jedem Integrationspunkt, selbst wenn das System über Cloud- und On-Prem-Umgebungen hinweg skaliert wird. Die Umstellung auf Cloud-basierte Services hilft dabei, die Verarbeitungskosten zu senken, die Skalierbarkeit zu erhöhen und Nachhaltigkeit zu unterstützen.
Dank intelligenterer Automatisierung können die Geschäftsteams von SOCOMEC die meisten Workflow-Ausnahmen selbst beheben, z. B. bei der Auftragsabwicklung. Wenn ein Fehler ausgelöst wird – aufgrund finanzieller Blockaden, fehlender Bestände oder des Versands falscher Produkte – wird das Team sofort benachrichtigt. Sie haben innerhalb einer Konsole Zugriff und Einblick in den gesamten Workflow und können den Fehler mit wenigen Klicks korrigieren. „Früher hat man erst Tage oder Wochen später gemerkt, dass ein Fehler aufgetreten ist“, sagt Kister. „Und selbst dann wurde die IT-Abteilung via E-Mail hinzugezogen und nahm an, dass das Problem ein Update, eine SQL-Änderung oder einen anderen technischen Eingriff erforderte, der eigentlich nicht erforderlich war. Jetzt können die Mitarbeiter der Abteilung die meisten Ausnahmen selbst lösen, und die IT-Abteilung ist nur noch aus technischen Gründen involviert.“
In Zukunft will SOCOMEC ähnliche Tools und Workflows einführen, um mehr als 400 qualifizierte Techniker zu unterstützen. Außerdem plant man die Einführung von Microservices und DevOps – zwei Schritte, die durch die mit IBM webMethods Hybrid Integration geschaffene Grundlage erleichtert werden.
Jedes Leben, das mit SOCOMEC in Berührung kommt, hängt von Zuverlässigkeit ab. Durch die Kombination der Leistungsfähigkeit von Cloud, APIs und hybrider Integration hat SOCOMEC mehr Transparenz, stärkere Sicherheit und nahtlose Konnektivität gewonnen. Gemeinsam sollten diese Fortschritte SOCOMEC dabei helfen, den Betrieb für viele kommende Generationen am Laufen zu halten.
SOCOMEC ist ein führendes Produktions- und Dienstleistungsunternehmen für Elektrotechnik, das sich auf die Niederspannungs-Energieverteilung spezialisiert hat. Mit über einem Jahrhundert an Innovation hilft sein weltweites Team von Experten dabei, Rechenzentren, Gesundheitseinrichtungen und kritische Infrastrukturen rund um die Uhr am Laufen zu halten. Im Jahr 2022 erhielt Socomec von der unabhängigen Ratingagentur EcoVadis für Corporate Social Responsibility (CSR) die Bewertung „Gold“ und gehört damit zu den besten 5 % der Unternehmen, wenn es um Nachhaltigkeit in Geschäftspraktiken und Kultur geht.
KI-gestützte Automatisierung skaliert die Agilität über APIs, Apps, Ereignisse, Dateien und elektronischen Datenaustausch (EDI) im B2B-Bereich.
