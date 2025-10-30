Seit mehr als einem Jahrhundert ist SOCOMEC führend in der unabhängigen Niederspannungs-Energieverteilung. Ihre elektrischen Geräte und Services spielen eine Schlüsselrolle dabei, entscheidende Umgebungen dann und dort, wo es am wichtigsten ist, mit Strom zu versorgen. Obwohl sie selten im Rampenlicht steht, wird Niederspannungsenergie für die Instandhaltung von Rechenzentren über Krankenhäusern bis hin zu modularen Stromnetzen und Speichern für erneuerbare Energien verwendet. Sie ist die unsichtbare Kraft, die lebensrettende Versorgung ermöglicht, Rechenzentren erhellt und die Versorgung mit erneuerbarer Energie sicherstellt – selbst wenn das Netz unter Druck steht.

Angesichts des neuen makroökonomischen Gegenwinds und der geopolitischen Störungen ist es wichtiger denn je, dass Niederspannungssysteme sicher, effizient und bereit sind, um zu skalieren. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat SOCOMEC einen radikal neuen Ansatz für Integration und Automatisierung gewählt. Auf der Suche nach einer Komplettlösung, die von allen Mitgliedern ihres Teams genutzt werden kann, entschieden sie sich für die Implementierung der IBM® webMethods® Hybrid Integration-Plattform.