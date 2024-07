SOCAR Turkey arbeitete eng mit IBM und IBM Business Partner AKSIS zusammen, um die Enterprise Content Management Services in der IBM Cloud Pak for Business Automation -Lösung zu implementieren. Durch die sorgfältige Integration der Lösung in die wichtigsten Unternehmensanwendungen der Tochtergesellschaften von SOCAR Turkey konnte das Team integrierte, automatisierte und digitalisierte End-to-End-Prozesse im gesamten Unternehmen einrichten.

Die Lösung verwaltet nun automatisch die Dokumente von SOCAR Turkey auf Unternehmensebene von der Erstellung bis zur Archivierung oder Entsorgung. SOCAR Turkey nutzt die Lösung auch, um Informationen zu klassifizieren, dynamische Ordnerstrukturen zu entwickeln und den Zugriff auf Dokumente auf der Grundlage der in der HR-Lösung des Unternehmens angelegten Organisationsstruktur zu gewähren. Darüber hinaus nutzte das Entwicklungsteam die IBM Lösung, um Verarbeitungsstandards zu erstellen, die die Einhaltung internationaler Dokumentenmanagement-Standards und der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) unterstützen.

Alle Tochtergesellschaften von SOCAR Turkey erhalten und verarbeiten täglich eine große Menge an Korrespondenz, und die IBM Cloud Pak for Business Automation-Lösung hilft bei der Automatisierung und Verwaltung dieser Dokumente. Wenn heute eine neue Korrespondenz bei SOCAR Turkey eintrifft, wird sie gescannt und an die IBM Lösung gesendet, die eine Reihe von Business Rules zur Klassifizierung anwendet und dann eine Fallnummer erstellt. Je nach Klassifizierung wird das Schreiben dann entweder automatisch einem Sachbearbeiter zugewiesen oder an das Dashboard eines Managers gesendet, wo es manuell zugewiesen werden kann.

Während die Fallbearbeiter jeden Fall prüfen und darauf reagieren, verfolgt das System den Fortschritt und sendet jedes neue Dokument an ein sicheres Content-Repository. Nach der Lösung werden alle Dokumente des Falles zusammen in einem durchsuchbaren Archiv gespeichert. Insgesamt hat SOCAR Turkey 3.000 Korrespondenzprozesse automatisiert.

SOCAR Turkey nutzt die IBM-Lösung, um interne und externe Verträge auf ähnliche Weise abzuwickeln. Durch die Automatisierung von fast 6.000 Prozessen in der Vertragsverwaltung konnte SOCAR Turkey das Vertragsmanagement beschleunigen, standardisieren und vereinfachen.

Die technischen Abteilungen von SOCAR Turkey profitieren ebenfalls von dem Automatisierungsprojekt. Ein Großteil der technischen Dokumentation wird von Drittanbietern erstellt, die nun die Lösung nutzen können, um ihre Ergebnisse an SOCAR Turkey zu übermitteln. Die automatisierten Workflow-Funktionen der Lösung stellen sicher, dass die Dokumente die entsprechenden Stakeholder des Unternehmens erreichen, von denen die Dokumente überprüft, kommentiert und genehmigt werden können. „Seit wir IBM Cloud Pak for Business Automation verwenden, sagen uns unsere Stakeholder, dass sie nicht mehr das Gefühl haben, für das System zu arbeiten. Vielmehr arbeitet das System für sie“, sagt Zehra Özcömert, Information and Records Group Manager bei SOCAR Turkey.