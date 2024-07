Laut Rolly Edward, dem Gründer und Chief Executive Officer (CEO) von Skyegrid, ist Cloud-Gaming die Zukunft. Früher konnte man die neuesten und fortschrittlichsten Videospiele einfach nicht spielen, wenn man keinen Zugang zu einem PC oder Laptop hatte oder diese Geräte nicht über die erforderlichen Spezifikationen verfügten. „Ich hatte die Idee, einen umfassenden Abo-Gaming-Service zu entwickeln, mit dem jeder spielen kann, auch wenn er nicht über die entsprechende Hardware verfügt“, sagt Edward.

Skyegrid wurde gegründet, um eine Cloud-Plattform bereitzustellen, auf der Spieler mit kleinem Budget von ihren mobilen Geräten oder älteren Computern aus online Spiele spielen können. Und nicht nur irgendwelche Spiele. Skyegrid wollte seinen Abonnenten „AAA“-Spiele anbieten, eine Bezeichnung in der Gaming-Branche für die Top-Tier-Spiele, die von größeren Studios mit größeren Budgets entwickelt werden.



Die Bereitstellung eines erstklassigen Spielerlebnisses über die Cloud kann eine Herausforderung sein. Wenn nicht genügend Rechenleistung zur Verfügung steht, kann es zu Latenzzeiten oder Verzögerungen kommen, die das Spielgeschehen erheblich stören. Um ein Spielerlebnis zu schaffen, das dem auf einer Konsole oder einem Computer in nichts nachsteht, benötigte Skyegrid eine leistungsstarke Cloud-Plattform, die seinen Service unterstützen würde. Die Suche nach der besten Lösung wurde noch wichtiger, nachdem Skyegrid eine Partnerschaft mit mehreren Telekommunikationsunternehmen in Indonesien eingegangen war. „Wir sind dabei, Partnerschaften mit vielen Telekommunikationsunternehmen in Indonesien aufzubauen, die Skyegrid an ihren mobilen Datentarif koppeln“, sagt Edward. Skyegrid musste also auf einen großen Zuwachs an Abonnenten durch diese Partnerschaften vorbereitet sein.