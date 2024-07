Während das Netzwerk von Sky organisch und durch potenzielle Akquisitionen weiter wächst und der IT-Betrieb weiter in die Cloud verlagert wird, besteht der Plan des Sky-Teams einfach darin, die Bereitstellung von SevOne NPM anzupassen und weiter zu skalieren, um den entstehenden Überwachungsherausforderungen effektiv zu begegnen. Und angesichts der latenzempfindlichen Natur von gestreamten Inhalten und Medienprodukten im Allgemeinen wird Sky weiterhin auf die Leistung und Geschwindigkeit von SevOne NPM zählen, um Netzwerkprobleme zu erkennen, bevor sie sich auf Benutzer oder Endkunden auswirken.

In short, Sky’s Network Assurance team continues to rely on SevOne NPM's fast, flexible and scalable monitoring capabilities to help them meet their operational requirements today—and to adapt easily to meet whatever monitoring challenges that the future may bring.