Mit dem richtigen Schritt nach vorn

Bei Skechers USA, Inc. geht es bei Schuhen um mehr als nur Funktion – sie sind eine wirkungsvolle Kombination aus technologischer Innovation und persönlicher Identität. Die Kollektion aus Lifestyle- und Performance-Schuhen, Bekleidung und Accessoires ist in 180 Ländern und Regionen sowohl online als auch im stationären Handel erhältlich. Zukunftsorientiert, innovativ und stets im Trend ist Skechers für Millionen von Kunden weltweit zur bevorzugten Marke geworden, um sich zu Hause und bei der Arbeit stilvoll und komfortabel auszudrücken.

Das Engagement von Skechers für Innovation zeigt sich ebenso in der gesamten IT-Organisation. Um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein und eine noch bessere Customer Experience zu bieten, wollte das Cloud-Plattform-Team seine Infrastruktur modernisieren und sich von den eigenen Rechenzentren lösen. Da die Workloads jedoch über Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Oracle Cloud und andere Cloud-Service-Anbieter verteilt waren, erwies sich diese Transformation als komplex. Ein stärker automatisierter Self-Service-Ansatz war daher erforderlich.

„Wir befinden uns seit mehreren Jahren auf dem Weg in die Cloud. Wir haben bereits viele Workloads migriert, aber eine der größten Herausforderungen war es, diesen Prozess weiter zu beschleunigen.“, sagt Ramon Borunda, Senior Cloud Platform Engineer bei Skechers.