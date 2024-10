Flexibles Vorgehen wird oft mit Projekten mit geringem Risiko assoziiert, und die Einführung dieses Ansatzes für den Zahlungsverkehr im Geschäftskundenbereich wurde von einigen als aggressiver Schritt angesehen. Durch die Kombination von branchenführender Technologie mit einem problemlösenden, lösungsorientierten Team hat sich das Agile for Payments-Programm der Scotiabank jedoch als äußerst effektiver Weg zur Transformation erwiesen.

Ein Beispiel für die Markteinführungszeit eines neuen Zahlungsservice ist das Produkt für Massentransfers per E-Mail, das auf dem Interac e-Transfer Service basiert.

Unternehmen wie z.B. Versicherungsgesellschaften müssen oft einmalige Zahlungen in großem Umfang leisten, was normalerweise den Versand von Schecks bedeutet hat. Der e-Transfer-Service von Interac beseitigt diese Komplexität, indem er es Unternehmen ermöglicht, Zahlungen auszustellen, bei denen nur die Namen, Kontonummern und E-Mail-Adressen der Zahlungsempfänger verwendet werden - was die Kosten und den manuellen Aufwand für die Ausstellung von Schecks erheblich reduziert. Durch den Einsatz der Agile for Payments-Methodik konnte das Global Transaction Banking (GTB) Payment Products Team der Scotiabank den Entwicklungsrückstand schnell neu priorisieren und das Angebot für Überweisungen per E-Mail in großem Umfang innerhalb von nur 10 Wochen einführen, so dass die Scotiabank als erste an den Markt gehen konnte.

In einem anderen Fall musste die Scotiabank schnell handeln, um eine innovative Prepaid-Visa-Karte auf den Markt zu bringen.

„Abgelegene Gemeinden in Kanada sind sehr isoliert und befinden sich weit entfernt von großen Städten und Bankfilialen“, erklärt Michel Cardinal, Direktor, Global Commercial Card bei Scotiabank. „Die kanadische Regierung wollte vermeiden, dass Menschen, die große Entfernungen zurücklegen müssen, um einen Scheck einzulösen und zu hinterlegen, vor größere Schwierigkeiten gestellt werden. Viele Gemeinden beziehen Lebensmittel, Kleidung und Geräte sowie Finanzdienstleistungen von der The North West Company [NWC] – und die WE Financial Visa Prepaid-Karte des Unternehmens ist eine beliebte Wahl für Menschen, die nicht so einfach zu einer normalen Bankfiliale gelangen.

„In Zusammenarbeit mit NWC, der kanadischen Regierung in Ottawa und Visa haben wir in kürzester Zeit eine schnelle, nahtlose und sichere Zahlungslösung entwickelt, mit der Auszahlungen der Regierung direkt auf die WE Financial Visa Prepaid-Karte eingezahlt werden können. So haben auch abgelegene Gemeinden sofortigen Zugang zu Geldmitteln, anstatt viele Kilometer fahren zu müssen, um einen Scheck einzulösen.

Die Scotiabank arbeitete an einer wichtigen GTB-Initiative mit, um Kunden die Flexibilität und Transparenz zu bieten, Zahlungen abzurufen, zu stornieren und zu verfolgen. Zur Halbzeit der Initiative bestätigten die Stakeholder aus dem Geschäft, dass sich die Prioritäten aufgrund der Kundennachfrage und der Marktbedingungen geändert hatten. Wäre dies Teil einer traditionellen Bereitstellungsmethode gewesen, wäre die Arbeit auf Eis gelegt und kein Geschäftswert realisiert worden.

Da das Team jedoch die flexible Methodik für die Arbeitszerlegung übernommen hatte, war die Scotiabank in der Lage, den Rückstand neu zu priorisieren und gleichzeitig den bereits entwickelten Geschäftswert in die Produktion zu bringen (es fand also keine Arbeit umsonst statt). Daraus resultierte eine Nettoumverteilung von 50 Prozent der ursprünglich bewilligten Projektförderung auf andere hochwertige Arbeitspakete. Das abgeschlossene Paket wurde erfolgreich in der Produktion bereitgestellt und die Kapazität des Teams wurde sofort auf den Arbeitsrückstand mit der neuen Priorität verlagert. Die Methodik der „Arbeitszerlegung“ in Kombination mit den inkrementellen Bereitstellungsfunktionen von FTM war der Schlüssel zum Erfolg des Projekts.

Immer mehr Firmenkunden betrachten das integrierte Zahlungsdienstleistungsangebot der Scotiabank als Wettbewerbsvorteil, und die Bank verzeichnete infolgedessen einen erheblichen Anstieg ihrer Zahlungsabwicklungsvolumen. Der prognostizierte Anstieg des Volumens erforderte ein Upgrade auf die neueste Version von FTM, wobei die Kerninfrastruktur skaliert wurde, um die erhöhte Nachfrage zu befriedigen.

Das Ziel bestand darin, einen detaillierten, sichtbaren und nach Risiken priorisierten Auftragsbestand zu erstellen, der eine gründliche End-to-End-Validierung von Zahlungsflüssen mit höherem Geschäftswert und/oder Risiko gewährleistete. Hätte sich die Bank für die Prüfung und Bereitstellung für eine herkömmliche Methode entschieden, hätten ihre Teams die Arbeit isoliert ausführen müssen. Das Arbeiten gegen einen weitgehend abstrakten Rückstand an Anwendungsfällen ohne ein gemeinsames Verständnis des Kontexts und der Validierung hätte das Fehlerrisiko erheblich erhöht. Stattdessen verwendete die Bank ein Testverfahren, das den tatsächlichen Produktionsverkehr nachahmte. Dies war für das Aufdecken subtiler Abweichungen zwischen den Test- und Produktionskundenkonfigurationen von entscheidender Bedeutung.

Durch den Einsatz der Agile for Payments-Methode und die Zusammenarbeit mit IBM Global Business Services konnte die Bank das Risiko bei der Bereitstellung erheblich senken. Die gesamte FTM-Plattform, die mehr als 50 Karten für die Transformation von Zahlungsspezifikationen und Workflows für 13 Zahlungsarten enthält, gipfelte in über 600 Testfallszenarien. Die Plattform wurde erfolgreich aktualisiert, mit nur einem kleinen Produktionsfehler, der innerhalb von nur einer Stunde behoben wurde.

Um die Transparenz, Flexibilität und unkomplizierte Verwaltung der FTM-Plattform zu nutzen, plant die Scotiabank eine durchgängige Transparenz über den gesamten Zahlungslebenszyklus.

Die Scotiabank überweist den Großteil der Zahlungen, gemessen am Volumen, über System-zu-System-Dateiübertragungen. Die Notwendigkeit, Zahlungsdateien und die entsprechenden Bestätigungsantworten vom Dateieingang bis zur Zahlungsabwicklung und zurück zu verfolgen, erfordert eine Lösung, die den gesamten Lebenszyklus in einer einzigen, konsolidierten Echtzeitansicht zusammenfasst. Dies ist das Ziel der nächsten Phase des Zahlungsmodernisierungsprogramms der Scotiabank. Der Einsatz von IBM Sterling File Transfer Service mit IBM Control Center wird die Bank in die Lage versetzen, diese Funktionen bereitzustellen.

Greg Lahn fasst zusammen: „Die Auswahl der besten Technologie ist nur der erste Schritt zum Erreichen eines Ziels. Der Aufbau eines gut strukturierten Teams und die Optimierung der Projektmethodik sind entscheidend, um die Technologie zu nutzen und greifbare Geschäftsvorteile zu erzielen.“