„Das Aufkommen von Basismodellen hat die Entwicklung in diesem Bereich grundlegend verändert. Nicht nur, weil wir in der Lage sind, so viele verschiedene Dinge mit einem digitalen Assistenten zu tun, sondern auch, weil die Nutzer heute mehr von einem digitalen Assistenten erwarten. Wir nutzen generative KI, indem wir unseren Anwendern so viel wie möglich von dem kollektiven SAP-Know-how zur Verfügung stellen und es auf Knopfdruck verfügbar machen.“

Steven Jaeger

Direktor

SAP KI-Strategie