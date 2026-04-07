Höhere Effizienz durch Automatisierung

Wie Riverty einen einheitlichen, automatisierten Bereitstellungsworkflow etablierte und gleichzeitig sensible Daten schützte
Da Millionen von Menschen in 5.000 Online-Shops auf die digitalen Zahlungslösungen von Riverty angewiesen sind, sind Verfügbarkeit und Geschwindigkeit entscheidend. Die Ingenieure von Riverty entwickeln und betreiben daher hochverfügbare APIs, um einen nahtlosen und durchgängigen Zugriff zu gewährleisten. Gleichzeitig arbeiteten sie jedoch mit einer IT-Strategie, bei der ein zentrales Team als Full-Service-Anbieter fungierte. Dadurch häuften sich Infrastrukturanfragen, von der Bereitstellung von Umgebungen bis hin zur Verwaltung von Secrets und Zertifikatsaktualisierungen. Die Ingenieure warteten oft mehrere Tage auf die Bearbeitung ihrer Tickets, was zu Verzögerungen bei der Auslieferung und zusätzlichen Reibungsverlusten führte.
„Unser kleines Team darf kein Hindernis für unser großes, wachsendes Unternehmen sein“, sagt Stephan Kürpick,Technical Unit Lead, Pay and Credit bei Riverty. Das Management von Secrets erhöhte die Belastung zusätzlich. Das zentrale Team verwaltete diese manuell im Azure Key Vault, wodurch Rückstände entstanden. Dieser manuelle Ansatz barg Risiken wie eine unkontrollierte Verteilung von Secrets, ablaufende Zugangsdaten und verpasste Aktualisierungen mit entsprechenden Auswirkungen auf Compliance und Auditierbarkeit.
Riverty benötigte eine Plattform, um das Infrastruktur- und Sicherheitsmanagement zu optimieren und gleichzeitig die Erwartungen der Entwickler zu erfüllen, ohne alles von Grund auf neu aufbauen zu müssen. Diese Lösung fand das Unternehmen in HashiCorp, einem IBM Unternehmen. Auch die Geschwindigkeit der Implementierung spielte eine wichtige Rolle. „Wir wollten diese Infrastrukturplattform schnell implementieren, anstatt viel Zeit in deren Aufbau und Anpassung zu investieren“, sagt Ozerov.
Mit HashiCorp konnte Riverty die Cloud-Migration beschleunigen und den Übergang zu einem DevOps-Modell schneller umsetzen. Dadurch konnten die Ingenieure unabhängiger arbeiten und gleichzeitig wurden die Risiken reduziert. Der Betrieb in einer globalen Multi-Cloud-Umgebung über Azure und Kubernetes hinweg machte Konsistenz unerlässlich. Daher setzte Riverty IBM® Terraform® auf der HashiCorp-Cloud-Plattform ein, um Infrastruktur als Code zu standardisieren und die Bereitstellung zu automatisieren. Teams nutzen heute wiederverwendbare Self-Service-Vorlagen, um bei Bedarf Infrastruktur bereitzustellen.
Zur Stärkung der Compliance führte Riverty IBM Vault® ein, um sensible Daten zu schützen und Secrets in großem Maßstab zu verwalten. Rollenbasierten Zugriffskontrollen unterstützen dabei strenge Audit- und regulatorische Anforderungen.
Dank einer kontinuierlich verbesserten Infrastruktur ist Riverty heute besser aufgestellt, um flexible Finanzlösungen bereitzustellen und Innovationen für eine neue Ära der Finanztechnologie voranzutreiben. Die HashiCorp-Cloud-Plattform unterstützt die geschäftskritischen Anwendungen von Riverty und ermöglicht es den Ingenieuren, schneller und sicherer neue Lösungen bereitzustellen.
Infolgedessen konnte Riverty die Bereitstellung für Infrastruktur mithilfe von Self-Service-IaC von Tagen auf Stunden reduzieren. Rollout-Zyklen wurden durch PR-basierte Workflows von mehreren Tagen auf denselben Tag verkürzt und Freigaben beschleunigten sich um 80 %. Darüber hinaus setzt Riverty auf führende Open-Source-Lösungen mit Unterstützung für Multi-Cloud-Umgebungen. Die Lösung ermöglicht außerdem automatisierte Serviceerkennung und Secrets Management über Hunderte von Services und Tausenden von Knoten hinweg. Gleichzeitig konnte die Konfigurationszeit für Load Balancing von 30 Minuten auf unter eine Minute reduziert werden.
Riverty steht für eine neue Ära finanzieller Freiheit für Privatpersonen und Unternehmen, indem das Unternehmen die finanziellen Bedürfnisse und Herausforderungen seiner Kunden in den Mittelpunkt stellt. Mit mehr als 4.000 Mitarbeitern in Europa und Nordamerika kombiniert das Fintech-Unternehmen Technologie, Daten und Prozessoptimierung, um die nächste Generation von Finanzlösungen für Tausende von Händlern und über 28 Millionen Verbraucher weltweit bereitzustellen.
© Copyright IBM Corporation. März 2026.
IBM, das IBM Logo, Terraform und Vault sind Marken der IBM Corp., die in vielen Ländern weltweit eingetragen sind.
Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.