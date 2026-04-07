Höhere Effizienz durch Automatisierung

Riverty benötigte eine Plattform, um das Infrastruktur- und Sicherheitsmanagement zu optimieren und gleichzeitig die Erwartungen der Entwickler zu erfüllen, ohne alles von Grund auf neu aufbauen zu müssen. Diese Lösung fand das Unternehmen in HashiCorp, einem IBM Unternehmen. Auch die Geschwindigkeit der Implementierung spielte eine wichtige Rolle. „Wir wollten diese Infrastrukturplattform schnell implementieren, anstatt viel Zeit in deren Aufbau und Anpassung zu investieren“, sagt Ozerov.

Mit HashiCorp konnte Riverty die Cloud-Migration beschleunigen und den Übergang zu einem DevOps-Modell schneller umsetzen. Dadurch konnten die Ingenieure unabhängiger arbeiten und gleichzeitig wurden die Risiken reduziert. Der Betrieb in einer globalen Multi-Cloud-Umgebung über Azure und Kubernetes hinweg machte Konsistenz unerlässlich. Daher setzte Riverty IBM® Terraform® auf der HashiCorp-Cloud-Plattform ein, um Infrastruktur als Code zu standardisieren und die Bereitstellung zu automatisieren. Teams nutzen heute wiederverwendbare Self-Service-Vorlagen, um bei Bedarf Infrastruktur bereitzustellen.

Zur Stärkung der Compliance führte Riverty IBM Vault® ein, um sensible Daten zu schützen und Secrets in großem Maßstab zu verwalten. Rollenbasierten Zugriffskontrollen unterstützen dabei strenge Audit- und regulatorische Anforderungen.