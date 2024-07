Rg19 ist ein schwedisches Unternehmen in Privatbesitz. Es wurde 2013 gegründet und hat seine Wurzeln in dem früher als Industri-Matematik bekannten Unternehmen. Die künftige Strategie besteht darin, die Führungsposition im Bereich der geschäftskritischen IT mit Services in Public, Private und Hybrid Clouds sowie geschäftsbezogenen Anwendungen und Managementlösungen zu behaupten.