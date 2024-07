Die Produktion und Verbreitung hochwertiger Nachrichten-, Unterhaltungs- und Bildungsinhalte für internationale Zuschauer und Leser bedeutet, dass Hunderte verschiedener Informationssysteme verwaltet und optimiert werden müssen, um das beste Publikumserlebnis zu bieten.

Für PRISA ist Leistung der Schlüssel. Anwendungsprobleme können sich unmittelbar und nachteilig auf die Wahrnehmung der Marke durch den Verbraucher auswirken. „Ein Zeitunterschied von einer Sekunde bei der Anzeige von Inhalten macht einen enormen Unterschied für das Erlebnis unseres Publikums aus“, sagt Jorge Tome Hernando, Director of IT Architecture, Operations, Security and Workplace bei PRISA Tecnologia.

PRISA hat Cloud-native Technologien für Skalierbarkeit und Agilität eingeführt, aber das Unternehmen hatte immer noch eine Reihe von Systemen, die auf Legacy-Technologien basierten. „Das Leistungsmanagement in solch komplexen Umgebungen ist wirklich schwierig“, sagt Hernando. „Es gibt viele verschiedene Teile und Abhängigkeiten. Wenn wir ein Leistungsproblem haben, ist es schwierig und sehr zeitaufwändig, die Grundursache zu finden.“

Obwohl PRISA bereits mehrere Überwachungslösungen im Einsatz hatte, fehlte es dem Unternehmen an einer durchgängigen Sichtbarkeit der Anwendungen, der Infrastruktur und der zugrundeliegenden Dienste, die es für die Gewährleistung der Anwendungsleistung benötigte. „Wir hatten Einblick in den Betrieb unserer Infrastruktur“, erklärt Hernando. „Aber wir hatten keinen Einblick in die Prozesse der sich überschneidenden Technologien. Die Verbindung der Punkte und das Verständnis der Beziehungen war der schwierige Teil.