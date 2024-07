UP ist zu einem integralen Bestandteil des PETRONAS-Upstream-Geschäfts geworden, mit mehr als 30.000 Benutzern, 100 Funktionen und 70 integrierten Communities und Geschäftseinheiten. Die Plattform hilft Benutzern, digitale Projekte bis zu 4-mal schneller abzuschließen. Projekte, die früher 6-12 Monate in Anspruch nahmen, können jetzt in 1-3 Monaten abgeschlossen werden.

Der Präsident und Chief Executive Officer von PETRONAS bewies dies auf der Bühne eines globalen Rathauses. Er projizierte UP auf die Leinwand und demonstrierte die Verwendung der intuitiven App und erklärte, dass sie wichtige Informationen liefert, auf die er regelmäßig zugreift.

Shaharuddin sagt, es sei beeindruckend zu sehen, dass UP auf höchster Ebene bei PETRONAS anerkannt wird, aber „der Höhepunkt war die Erkenntnis, dass UP einen Unterschied gemacht hat und so vielen Menschen geholfen hat. Und dass dies durch die Leidenschaft von PETRONAS und IBM ermöglicht wurde.“