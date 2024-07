In erster Linie ist Persistent Systems ein Unternehmen, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht. Wie viele moderne Unternehmen speichert auch Persistent seine Personaldaten in verschiedenen Systemen. Wenn sich jedoch schnell neue Verkaufschancen ergeben, benötigt das Unternehmen einen globalen Überblick, um zu bestimmen, welche Mitarbeiter für welche Projekte eingesetzt werden können. Persistent arbeitete mit StepZen1 (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), einem IBM Unternehmen, zusammen, um eine GraphQL-Datenschicht auf seinen Microsoft SQL Server (MSSQL), Salesforce und Oracle Backends zu entwerfen, zu entwickeln und einzuführen und dann eine neue „Opportunity Visibility App“ zu erstellen, die Mitarbeiter und ihre Manager nutzen, um einen besseren Einblick in Problembereiche zu erhalten und Chancen schneller abzuschließen. 1StepZen ist jetzt Teil von IBM API Connect. Der Kauf der Lösung durch dieses Unternehmen fand statt, bevor StepZen im Februar 2023 von IBM übernommen wurde. Daher wird StepZen in dieser Fallstudie als eigenständige Lösung bezeichnet.

Tausende der Mitarbeiter von Persistent nutzen StepZen, um selbständig an Kontoinformationen zu gelangen Stunden & Tage Arbeit am Quartalsende mit Hilfe von StepZen eingespart

Mehr Effizienz Persistent entwickelte eine neue App, die es den Mitarbeitern im Büro des CIOs ermöglichte, sich schnell einen Überblick über eine Verkaufschance zu verschaffen. GraphQL und die Art und Weise, wie StepZen GraphQL bereitstellt, hat das Team des CIOs sehr beeindruckt. Sie waren schnell in der Lage, ihre Altsysteme auf GraphQL umzustellen und die Daten zwischen ihnen zu verbinden.

Niranjan Arude, Lead Software Engineer im Büro des CIO, erklärt: „Der erfolgreiche Abschluss einer Verkaufschance im System ist für uns entscheidend, um Einnahmen zu verbuchen. Wir haben Daten, die über mehrere Systeme verstreut sind, und der Prozess war sehr manuell. Mit StepZen waren wir in der Lage, schnell eine API zu erstellen, auf der wir eine App aufbauen konnten. Jetzt sparen wir insbesondere am Quartalsende kritische Stunden und Tage ein und können unsere Einnahmen schneller verbuchen.“

Nachdem dies geschehen war, erkannte das Team von Persistent, dass es die Anwendung weiter demokratisieren und Tausenden von Persistent-Mitarbeitern die Möglichkeit geben kann, sich selbst einen Zugang zu Kontoinformationen zu verschaffen. Das erforderte natürlich die richtigen Zugriffskontrollen, und mit StepZen war das ganz einfach möglich.



Was kommt als Nächstes? Persistent expandiert nun mit StepZen, um weitere Möglichkeiten zur Umsatzgenerierung und -realisierung zu implementieren. Wichtig ist, dass das Team dies ohne die Hilfe von StepZen-Ingenieuren tut – sie erarbeiten sich ihren Weg zu geschäftskritischen neuen Anwendungsfällen selbst.