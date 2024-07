Pershing Technology Services Corporation (PTSC) ist ein Unternehmen, das seine soziale Verantwortung ernst nimmt. Seit Jahren engagiert sich das Unternehmen für die Gemeinschaft und setzt sich für einen nachhaltigen Betrieb ein – in Zusammenarbeit mit Universitäten, Sommercamps, Wohltätigkeitsorganisationen, sozialen Freiwilligenprogrammen und mehr, um Taiwan zu einem besseren Ort zu machen. Als Teil dieser Bemühungen wollte das Unternehmen die Effektivität seiner Initiativen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (Environmental, Social and Governance, ESG) verbessern.

Eines der Hauptprobleme bei den bestehenden Abläufen war, dass es keine einheitlichen globalen Standards für ESG-Metriken und Berichtsframeworks gab. Dies führte häufig zu Unklarheiten und Unstimmigkeiten bei der Bewertung und dem Benchmarking der ESG-Leistung in verschiedenen Regionen und Branchen.

Darüber hinaus stand PTSC vor der Aufgabe, die unterschiedlichen Erwartungen verschiedener Stakeholder zu erfüllen. Diese Stakeholder – von Investoren über Kunden bis hin zu Regulierungsbehörden – hatten oft unterschiedliche Prioritäten und Präferenzen in Bezug auf ESG-Verfahren. Dadurch war es schwierig, ihre unterschiedlichen Anforderungen effektiv zu steuern und zu priorisieren.

Die zunehmend komplexe globale Lieferkette stellte eine weitere große Herausforderung dar. Da das Unternehmen in mehreren Ländern tätig ist und zahlreiche Lieferanten und Partner einbezieht, erwies sich die Sicherstellung der Einhaltung von ESG-Grundsätzen in der gesamten Lieferkette als schwierige Aufgabe.

Darüber hinaus stellte die dynamische Natur der ESG-Landschaft, die von sich ständig weiterentwickelnden Vorschriften und neuen Trends geprägt ist, eine ständige Herausforderung dar. Um mit diesen Veränderungen Schritt zu halten und die Strategien entsprechend anzupassen, musste PTSC ständig wachsam und anpassungsfähig sein.