Aufbauend auf einer langjährigen Beziehung zu IBM entschied sich PCMS für IBM Cloud, um seine auf Engagement ausgerichtete Handelsplattform, die VISION Commerce Suite, zu unterstützen. Das Unternehmen hat die Architektur, die es zuvor in Rechenzentren verwendet hat, auf die IBM Cloud übertragen. Die VISION Commerce Suite nutzt außerdem die IBM® Db2®-Datenbank und die IBM MQ-Messaging-Software als Schlüsselkomponenten für Funktionalität und Leistung.

Der Wechsel in die Cloud erhöht die Flexibilität und Skalierbarkeit der Infrastruktur des Unternehmens. PCMS kann eine neue Infrastruktur für einen neuen Kunden auf IBM Cloud Bare-Metal-Servern in nur 12–15 Minuten bereitstellen. Darüber hinaus kann das Unternehmen problemlos mehr Rechenleistung hinzufügen, wenn ein Kunde beispielsweise in Spitzenzeiten des Handels zusätzliche Ressourcen benötigt. „Die IBM Cloud ist eine perfekte Möglichkeit, unser System so aufzubauen, dass wir es sekunden-, minuten- oder stundengenau an die Bedürfnisse des Kunden anpassen können“, so Stretton.

Durch die Nutzung der IBM Cloud kann PCMS den Umfang seiner Lösung einfacher erweitern. „Die Cloud bietet Funktionen, die es in der Vergangenheit nicht gab, und wir prüfen aktiv, wie unsere Plattform und IBM Cloud unser Angebot für den Endkunden verbessern können.“ PCMS plant zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit IBM, um den IBM Cloud Kubernetes Service für die Containerisierung seiner Anwendungen zu nutzen.