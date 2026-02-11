Neugestaltung des Leistungsmanagements zur Bewältigung der Herausforderungen eines globalen Unternehmens 

Die Beschleunigung der Finanzberichterstattung, Budgetierung und Prognosen ist für ein globales Unternehmen in Reichweite. Orange hat seine EPM-Plattform (Enterprise Performance Management) durch die Einführung von IBM® Planning Analytics erfolgreich modernisiert. Die Lösung, die in weniger als zwei Jahren eingeführt wurde, dient 1.500 Benutzern im gesamten Konzern und umfasst eine breite Palette von Funktionen.

Eine Person arbeitet nachts an einem Laptop an einem Schreibtisch in einem schwach beleuchteten Büro, durch dessen Fenster eine Stadtlandschaft zu sehen ist.

Orange wollte sein veraltetes EPM-System ersetzen, das die sich ändernden Anforderungen der Gruppe nicht mehr erfüllen konnte. IBM® Planning Analytics, das von den Teams von IBM Consulting und IBM Technology im Cloud-Modus bereitgestellt wurde, hat diese Modernisierungsherausforderungen durch die Optimierung von Entscheidungsprozessen und die Steigerung der Gesamtleistung des Unternehmens gemeistert.
Herausforderung
Zwei Personen stehen in einem schwach beleuchteten Kontrollraum mit mehreren Computermonitoren vor einem großen Bildschirm, auf dem Diagramme und Grafiken angezeigt werden, und diskutieren Daten.

Als weltweit führender Anbieter von Telekommunikations- und Digitaldiensten versorgt Orange fast 298 Millionen Kunden mit einer Reihe von Festnetz- und Mobilfunklösungen sowie professionellen Dienstleistungen.

Kürzlich richtete der Konzern die neue Sparte „Finanzlösungen und Daten“ innerhalb der Finanzabteilung ein, um seine Finanzlösungen zu vereinheitlichen und zu verbessern und die Datennutzung im gesamten Konzern zu beschleunigen.

„Anfang 2022 begannen wir mit Diskussionen über die Erneuerung unseres EPM-Systems, das in Bezug auf Leistung und Funktionalität an seine Grenzen stieß“, erklärt Benoit Lampuré, Director of Finance as a Service, Orange Group.

Orange begann daraufhin mit der Suche nach einer neuen globalen EPM-Lösung im SaaS-Modus, die mit dem seit einigen Jahren bestehenden Engagement der Gruppe für die Cloud-Migration im Einklang steht. IBM Planning Analytics erwies sich als die beste Wahl. „Wir waren von der Entscheidung für IBM Planning Analytics überzeugt, da das Produkt von großen internationalen Unternehmen sehr empfohlen wird und die Beratungs- und Supportteams von IBM über umfassende Fachkenntnisse verfügen und uns während der gesamten Dauer dieses Programms unterstützt haben. Die vertraute Benutzeroberfläche, einschließlich des Microsoft Excel-Add-ins, war ebenfalls ein bedeutender Vorteil.“

„Die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen IBM und Orange war entscheidend für den Erfolg und die Akzeptanz des Programms“, fügt Boris Daverat, Associate Partner bei IBM Consulting, hinzu.
Ergebnisse 1.500   Mitarbeiter von Orange werden IBM Planning Analytics bis Ende 2024 nutzen. 8  Anwendungen, die in weniger als zwei Jahren bereitgestellt wurden und die wichtigsten Länder abdecken, in denen die Gruppe tätig ist.
Wir sind voll und ganz von IBM Planning Analytics überzeugt, da es in der Lage ist, große Datenmengen zu verwalten, und den Benutzern die Möglichkeit zur Erstellung eigenständiger Ad-hoc-Berichte bietet.
Benoit Lampuré Director of Finance as a Service Orange Group
Transformation
Eine Gruppe von Menschen sitzt in einem modernen Büro um einen Tisch und arbeitet zusammen, während sie auf einen Laptop und vor ihnen ausgebreitete Dokumente blicken.
Erste Inbetriebnahmen in nur 6 Monaten

Das EPM-System von Orange bietet einen umfassenden Funktionsumfang, darunter:

  • Interne Finanzberichterstattung für jedes Land, einschließlich tatsächlicher Analysen, Gewinn- und Verlustmanagement und Kostenrechnung.
  • Erfassung von Budgetinformationen aus jedem Land, einschließlich Budgets, Strategiepläne und Budgetmodelle.
  • Maßgeschneiderte Anwendungen für bestimmte Länder oder Aktivitäten.

Das Projekt startete im September 2022 und konzentrierte sich auf zwei Schlüsselbereiche: Orange France und Orange Corporate. „Unser Ziel war es, den Haushalt 2024 in IBM Planning Analytics zu integrieren, mit dem Ziel, bis Sommer 2023 live zu gehen“, so Benoit Lampuré, Director of Finance as a Service bei der Orange Group.

Die Teams von Orange bauten auf ihrem vorhandenen Wissen über das Referenz-Framework und die Datenmodelle des Unternehmens auf und waren sich der erforderlichen detaillierten Analysen bewusst.

Um die engen Fristen einzuhalten, waren jedoch mehrere parallel laufende Projekte erforderlich.

„Wir haben uns darauf konzentriert, vorhandene Arbeit wiederzuverwenden, indem wir ein Kernmodell entwickelt haben. Jedes Projekt wurde von dedizierten Expertenteams von Orange und IBM unterstützt. Darüber hinaus haben wir ein funktionsübergreifendes Team mit IBM eingerichtet, um die Einheitlichkeit der Entwicklungsprozesse und -methoden in allen Projekten sicherzustellen.“

Die Produktionsphase wurde für die Bereiche France und Corporate planmäßig abgeschlossen. Die Lösung wird derzeit bei Orange Business, Orange MEA und in mehreren europäischen Ländern, darunter Belgien und Rumänien, eingeführt. Eine weitere Ausweitung auf die Slowakei, Polen und die Tochtergesellschaft Totem ist geplant.“
Wir erkunden KI und generative KI, um die Transformation unserer Nutzung zu beschleunigen.
Benoit Lampuré Director of Finance as a Service Orange Group
Ergebnisse
Helles Großraumbüro mit mehreren Mitarbeitern an Schreibtischen und einer Person an einem höhenverstellbaren Arbeitsplatz in der Nähe großer Fenster.
1.500 IBM Planning Analytics-Benutzer

IBM Planning Analytics soll bis 2025 gruppenweit und in allen anvisierten Funktionsbereichen vollständig bereitgestellt werden, wodurch die Nutzerzahl auf 1.500 steigen wird.

EPM-bezogene Projekte sollten jedoch auch nach dieser Frist fortgeführt werden. „Im Zuge der Einführung der Lösung präsentieren die Nutzer neue Anwendungsfälle, die wir ursprünglich nicht erwartet hatten. Dies zeigt die hohe Akzeptanz und das große Engagement für unser neues EPM“, bemerkt Benoit Lampuré, Director of Finance as a Service bei Orange.

KI und Analyse werden unsere Geschäftspraktiken weiter transformieren

Orange erkundet verschiedene neue Anwendungsfälle, um die Auswirkungen von KI und Analyse auf seine Finanzabteilung zu bewerten.

„Wir untersuchen, wie sich Umsatzprognosen mithilfe von Vorhersagealgorithmen, die auf künstlicher Intelligenz basieren, optimal verbessern lassen.“ 

Außerdem experimentiert Orange mit generativer KI für Management-Controller. „Ziel ist es, Schlüsselereignisse in bestimmten Bereichen zu identifizieren und KI-gestützte Kommentare zu generieren, die eine erste Datenanalyse liefern, die unsere Controller dann synthetisieren können.“  

„Die Integration von IBM Planning Analytics in ein Portfolio von KI-Produkten wie IBM watsonx beschleunigt die Bereitstellung dieser Anwendungsfälle erheblich“, bemerkt Stéphane Maillet, Senior Manager bei IBM Consulting, der die abteilungsübergreifende Koordination des Programms überwacht.

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt liegt auf dem Management nichtfinanzieller Daten, wie beispielsweise der Berechnung des CO2-Fußabdrucks des Unternehmens. „EPM wird zweifellos eine Rolle bei der Berichterstattung und Simulation von ESG-Indikatoren spielen, obwohl wir seinen genauen Anwendungsbereich für nichtfinanzielle Daten noch nicht definiert haben“, so Benoit Lampuré.
Über Orange

Orange ist ein Telekommunikationsgigant, der in Frankreich das führende Unternehmen seiner Branche ist und über eine starke Präsenz in ganz Europa, Afrika und dem Nahen Osten verfügt. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen für 298 Millionen Kunden, darunter 2,5 Millionen Unternehmen. Der Konzern erwirtschaftete 2023 einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro und beschäftigt fast 137.000 Mitarbeiter in 26 Ländern, von denen mehr als die Hälfte in Frankreich tätig sind.

 Lösungskomponenten IBM Planning Analytics IBM® watsonx IBM Consulting