IBM Planning Analytics soll bis 2025 gruppenweit und in allen anvisierten Funktionsbereichen vollständig bereitgestellt werden, wodurch die Nutzerzahl auf 1.500 steigen wird.
EPM-bezogene Projekte sollten jedoch auch nach dieser Frist fortgeführt werden. „Im Zuge der Einführung der Lösung präsentieren die Nutzer neue Anwendungsfälle, die wir ursprünglich nicht erwartet hatten. Dies zeigt die hohe Akzeptanz und das große Engagement für unser neues EPM“, bemerkt Benoit Lampuré, Director of Finance as a Service bei Orange.
KI und Analyse werden unsere Geschäftspraktiken weiter transformieren
Orange erkundet verschiedene neue Anwendungsfälle, um die Auswirkungen von KI und Analyse auf seine Finanzabteilung zu bewerten.
„Wir untersuchen, wie sich Umsatzprognosen mithilfe von Vorhersagealgorithmen, die auf künstlicher Intelligenz basieren, optimal verbessern lassen.“
Außerdem experimentiert Orange mit generativer KI für Management-Controller. „Ziel ist es, Schlüsselereignisse in bestimmten Bereichen zu identifizieren und KI-gestützte Kommentare zu generieren, die eine erste Datenanalyse liefern, die unsere Controller dann synthetisieren können.“
„Die Integration von IBM Planning Analytics in ein Portfolio von KI-Produkten wie IBM watsonx beschleunigt die Bereitstellung dieser Anwendungsfälle erheblich“, bemerkt Stéphane Maillet, Senior Manager bei IBM Consulting, der die abteilungsübergreifende Koordination des Programms überwacht.
Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt liegt auf dem Management nichtfinanzieller Daten, wie beispielsweise der Berechnung des CO2-Fußabdrucks des Unternehmens. „EPM wird zweifellos eine Rolle bei der Berichterstattung und Simulation von ESG-Indikatoren spielen, obwohl wir seinen genauen Anwendungsbereich für nichtfinanzielle Daten noch nicht definiert haben“, so Benoit Lampuré.