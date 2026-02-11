Als weltweit führender Anbieter von Telekommunikations- und Digitaldiensten versorgt Orange fast 298 Millionen Kunden mit einer Reihe von Festnetz- und Mobilfunklösungen sowie professionellen Dienstleistungen.

Kürzlich richtete der Konzern die neue Sparte „Finanzlösungen und Daten“ innerhalb der Finanzabteilung ein, um seine Finanzlösungen zu vereinheitlichen und zu verbessern und die Datennutzung im gesamten Konzern zu beschleunigen.

„Anfang 2022 begannen wir mit Diskussionen über die Erneuerung unseres EPM-Systems, das in Bezug auf Leistung und Funktionalität an seine Grenzen stieß“, erklärt Benoit Lampuré, Director of Finance as a Service, Orange Group.

Orange begann daraufhin mit der Suche nach einer neuen globalen EPM-Lösung im SaaS-Modus, die mit dem seit einigen Jahren bestehenden Engagement der Gruppe für die Cloud-Migration im Einklang steht. IBM Planning Analytics erwies sich als die beste Wahl. „Wir waren von der Entscheidung für IBM Planning Analytics überzeugt, da das Produkt von großen internationalen Unternehmen sehr empfohlen wird und die Beratungs- und Supportteams von IBM über umfassende Fachkenntnisse verfügen und uns während der gesamten Dauer dieses Programms unterstützt haben. Die vertraute Benutzeroberfläche, einschließlich des Microsoft Excel-Add-ins, war ebenfalls ein bedeutender Vorteil.“

„Die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen IBM und Orange war entscheidend für den Erfolg und die Akzeptanz des Programms“, fügt Boris Daverat, Associate Partner bei IBM Consulting, hinzu.