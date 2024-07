Die Automobiltechnik bewegt sich auf ein neues Automobilzeitalter 4.0 zu. Ausgehend von den Produktmerkmalen und Innovationen, die im Automobilzeitalter 1.0 durch Forschung und Entwicklung definiert wurden, über den mechatronischen Fahrzeugbau des Zeitalters 2.0 und die Digitalisierung von Produkten und Prozessen entlang der globalen Wertschöpfungskette im Zeitalter 3.0 bis hin zur umfassenden Digitalisierung von Forschung und Entwicklung im aktuellen Zeitalter 4.0 stellt diese Transformation zweifellos neue Herausforderungen an die heutige Automobilentwicklung.

Damit sich die Technologie ständig weiterentwickelt und innovativ bleibt, ist die Forschung und Entwicklung im Automobilbereich zu einem riesigen, aber nicht messbaren Prozess geworden. Die kontinuierliche Optimierung des F&E-Prozesses wird die nachhaltige Entwicklung der Unternehmen und den Erhalt ihrer Wettbewerbsfähigkeit maßgeblich bestimmen. Ein solches Modell mit dem F&E-Prozess als Mittelpunkt und der Technologie als Maßnahme wird nach und nach von immer mehr Unternehmen anerkannt. Dies deutet auf einen steigenden Bedarf an F&E-Management hin. Um effektiv auf Markt-, Kunden- und Umweltdruck reagieren zu können, ist es daher entscheidend, (intern und extern) zusammenzuarbeiten und gleichzeitig verschiedene Technologien nahtlos zu integrieren, um den Wert zu maximieren.



Erstens beschleunigen sich Innovationen immer mehr, was sich zunehmend auf Softwareebene widerspiegelt. Der Trend der „Vier Modernisierungen“ in der chinesischen Automobilindustrie - Elektrifizierung für Elektrofahrzeuge, Internet of Vehicle (IoV) für Konnektivität, intelligentes Fahren und Car-Sharing - hebt die Innovation der elektronischen Architektur von Fahrzeugen hervor, und eingebettete Systeme machen mehr als 90 % der Innovationen und neuen Funktionen aus. Die Software ist zum Schlüssel der Definition von Automobilen geworden. Auch der Umfang der Forschung und Entwicklung, Prozesse und Teamzusammensetzung der Softwareprojekte von Unternehmen werden immer komplexer und sind schwer zu beziffern.



Zweitens wird es durch die Beschleunigung der Innovationsiterationen immer schwieriger, Ziele von Qualitätsmanagement und Compliance zu erreichen. Die Vielfalt an Codezeilen und Komplexität steigt, die strengere Anforderungen an die Entwicklung stellen, um das Endprodukt so zu gestalten, dass Qualität, Sicherheit, Stabilität, Zuverlässigkeit und Vertraulichkeit gewährleistet sind.



Um diese Herausforderungen zu bewältigen, haben Nobo Automotive Technologies Co., Ltd. (Nobo Technologies) und IBM gemeinsam die IBM Engineering Lifecycle Management (ELM)- Lösung implementiert, um eine nahtlos integrierte digitale Plattform für ein effizientes Management der Softwareentwicklung aufzubauen, das Innovationen in der Produktforschung und -entwicklung beschleunigt und sich an internationalen Entwicklungspraktiken ausrichtet.