„Unsere oberste Priorität ist der Kundenservice, den wir unseren Agenturpartnern, Versicherungsnehmern und deren Mitarbeitern bieten“, so Roberta De Bruijn, Director of Innovation & Analytics bei New Mexico Mutual. „Gemeinsam mit medizinischem Fachpersonal helfen wir Arbeitnehmern, sich zu erholen und an den Arbeitsplatz zurückzukehren, nachdem sie bei der Arbeit eine Verletzung erlitten haben. Wir bieten auch Beratungen und Schulungen an, die Unternehmern dabei helfen, ihre Arbeitsplätze sicherer zu gestalten.“

Als Versicherer für Arbeitsunfälle weiß New Mexico Mutual, wie wichtig echtes menschliches Einfühlungsvermögen im Umgang mit Kunden ist. Aus diesem Grund hat das Unternehmen kürzlich mit dem IBM Business Partner PMsquare zusammengearbeitet, um einen auf der IBM® Robotic Process Automation-Software basierenden Bot zu implementieren, der die Prozesse zur Vertragsverlängerung von Versicherungspolicen automatisiert und dabei nicht nur die Bearbeitungszeiten drastisch verkürzt, sondern vor allem Zeit spart, die dann für die Kundenbetreuung verwendet werden kann.

Wenn die Mitarbeiter von New Mexico Mutual morgens zur Arbeit kommen, finden sie eine Reihe von Policen vor, die verlängert werden müssen. „In Zeiten mit geringerem Aufkommen können es fünf bis zehn Policen sein, in saisonalen Spitzenzeiten bis zu 30“, erklärt Cynthia Luna, Director of Underwriting and Customer Service bei New Mexico Mutual. „Jede Verlängerung nimmt, je nach Komplexität des jeweiligen Kontos, zwischen 20 Minuten und einer Stunde Arbeit in Anspruch.“ Im Durchschnitt entfallen 80 % des Arbeitstages eines jeden Versicherungsmitarbeiters auf die Verlängerung von Policen. Die verbleibende Zeit verbringen die Mitarbeiter mit Tätigkeiten wie dem Besuch von Agenturen und der Bearbeitung anderer Kundenserviceanfragen – wertvolle Aufgaben, auch wenn die Zeit dafür knapp ist.

Als New Mexico Mutual vor Kurzem plante, die Schwellenwerte für die Verlängerung von Policen in seiner Abteilung für Small Business Underwriting hochzusetzen, waren sich Luna und Kristen Carey, VP of Underwriting, voll bewusst, dass die Änderung einen plötzlichen Anstieg der Police-Verlängerungen in dieser Abteilung zur Folge haben würde. Sie erkannten, wie wichtig die Automatisierung von Teilen des Verlängerungsprozesses ist. De Bruijn war ihrerseits der Meinung, dass man die Herausforderung durch Kombinieren von RPA mit einer regelbasierten Analyse-Engine auf der Grundlage des unternehmenseigenen Data Warehouse erfolgreich angehen könne.