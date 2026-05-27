Intelligentes DNS für KI-native Anwendungen

Netlify sorgt mit IBM NS1 Connect für eine skalierbare Leistung bei Millionen von KI-gestützten Apps

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Skalierung der Leistung für KI-gestützte Anwendungen

Netlify ist eine KI-native Plattform, die weltweit über 12 Millionen Entwickler und mehr als 60 Millionen Anwendungen bei der modernen Webentwicklung unterstützt. Angesichts der zunehmenden Verbreitung KI-gestützter Entwicklung hat Netlify innerhalb weniger Monate bereits über eine Million KI-generierte Anwendungen unterstützt.

Bei Tausenden von Bereitstellungen täglich benötigte Netlify eine Netzwerkinfrastruktur, die mit den hochfrequenten, API-gesteuerten Arbeitsabläufen Schritt halten konnte. Die Gewährleistung geringer Latenzen, hoher Verfügbarkeit und schneller globaler Datenübertragung wurde entscheidend für die Bereitstellung produktionsreifer Anwendungen in großem Maßstab. Ohne Echtzeit-Verkehrsmanagement und skalierbares DNS könnten Leistung und Zuverlässigkeit beeinträchtigt werden.
Über 60 Mio. Apps werden weltweit unterstützt Mehr als 12 Mio. Entwickler auf der Plattform 99,99 % erreichte Betriebszeit
Durch die Integration von IBM NS1 Connect haben wir dafür gesorgt, dass Netlify nicht nur ein Ort für Code ist, sondern die produktionsreife Ebene für das agentische Web.
Matt Biilmann Mitgründer und CEO Netlify
Verkehrssteuerung in Echtzeit in großem Maßstab ermöglichen

Um den Anforderungen an Wachstum und Leistung gerecht zu werden, hat Netlify das verwaltete DNS- und Traffic-Steering-System IBM NS1 Connect implementiert. Diese Funktionen ermöglichen Routing-Entscheidungen in Echtzeit auf der Grundlage der Netzwerkbedingungen, wodurch Nutzer an den optimalen Edge-Standort weitergeleitet werden.

Mithilfe von IBM NS1 Connect Pulsar leitet Netlify den Datenverkehr dynamisch um Engpässe oder Ausfälle herum und sorgt so für eine schnelle und zuverlässige Nutzererfahrung Das API-First-Design ist auf die Plattform von Netlify abgestimmt und ermöglicht häufige Bereitstellungen und programmatische Aktualisierungen ohne die Verzögerungen, die bei herkömmlichen DNS-Modellen auftreten.
Bereitstellung von Leistung und Ausfallsicherheit in großem Maßstab

Mit IBM NS1 Connect baute Netlify eine skalierbar und widerstandsfähige DNS-Basis auf, die Millionen von Anwendung und Entwicklern unterstützt. Die Plattform bewältigt nun hohe Bereitstellungsvolumina und gewährleistet dabei eine gleichbleibende Leistung und Verfügbarkeit.

Low-TTL-DNS ermöglicht eine weltweite Ausbreitung in weniger als fünf Sekunden und gewährleistet so eine schnelle Bereitstellung von Anwendungen. Die Echtzeit-Verkehrssteuerung verbessert die Leistung und Zuverlässigkeit, selbst bei Störungen. Während Netlify seine KI-native Plattform ausbaut, sorgt IBM NS1 Connect für ein nahtloses und leistungsstarkes Benutzererlebnis.
Über Netlify

Netlify ist eine KI-native Plattform für moderne Webentwicklung, die es Entwicklern und KI-Agenten ermöglicht, Anwendungen in großem Maßstab zu erstellen und bereitzustellen. Es unterstützt Millionen von Entwicklern und Anwendungen weltweit.

 Lösungskomponente IBM® NS1 Connect
Erkunden Sie intelligentes DNS für moderne Apps

Mit IBM NS1 Connect können Unternehmen ihre Leistung durch intelligente Datenverkehrssteuerung, Echtzeit-Routing und skalierbares DNS für moderne verteilte Umgebungen optimieren.

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Rechtshinweise

© Copyright IBM Corporation, April 2026.

IBM, das IBM Logo und NS1 Connect sind Marken der IBM Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Kundenkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.