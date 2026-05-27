Netlify sorgt mit IBM NS1 Connect für eine skalierbare Leistung bei Millionen von KI-gestützten Apps
Netlify ist eine KI-native Plattform, die weltweit über 12 Millionen Entwickler und mehr als 60 Millionen Anwendungen bei der modernen Webentwicklung unterstützt. Angesichts der zunehmenden Verbreitung KI-gestützter Entwicklung hat Netlify innerhalb weniger Monate bereits über eine Million KI-generierte Anwendungen unterstützt.
Bei Tausenden von Bereitstellungen täglich benötigte Netlify eine Netzwerkinfrastruktur, die mit den hochfrequenten, API-gesteuerten Arbeitsabläufen Schritt halten konnte. Die Gewährleistung geringer Latenzen, hoher Verfügbarkeit und schneller globaler Datenübertragung wurde entscheidend für die Bereitstellung produktionsreifer Anwendungen in großem Maßstab. Ohne Echtzeit-Verkehrsmanagement und skalierbares DNS könnten Leistung und Zuverlässigkeit beeinträchtigt werden.
Um den Anforderungen an Wachstum und Leistung gerecht zu werden, hat Netlify das verwaltete DNS- und Traffic-Steering-System IBM NS1 Connect implementiert. Diese Funktionen ermöglichen Routing-Entscheidungen in Echtzeit auf der Grundlage der Netzwerkbedingungen, wodurch Nutzer an den optimalen Edge-Standort weitergeleitet werden.
Mithilfe von IBM NS1 Connect Pulsar leitet Netlify den Datenverkehr dynamisch um Engpässe oder Ausfälle herum und sorgt so für eine schnelle und zuverlässige Nutzererfahrung Das API-First-Design ist auf die Plattform von Netlify abgestimmt und ermöglicht häufige Bereitstellungen und programmatische Aktualisierungen ohne die Verzögerungen, die bei herkömmlichen DNS-Modellen auftreten.
Mit IBM NS1 Connect baute Netlify eine skalierbar und widerstandsfähige DNS-Basis auf, die Millionen von Anwendung und Entwicklern unterstützt. Die Plattform bewältigt nun hohe Bereitstellungsvolumina und gewährleistet dabei eine gleichbleibende Leistung und Verfügbarkeit.
Low-TTL-DNS ermöglicht eine weltweite Ausbreitung in weniger als fünf Sekunden und gewährleistet so eine schnelle Bereitstellung von Anwendungen. Die Echtzeit-Verkehrssteuerung verbessert die Leistung und Zuverlässigkeit, selbst bei Störungen. Während Netlify seine KI-native Plattform ausbaut, sorgt IBM NS1 Connect für ein nahtloses und leistungsstarkes Benutzererlebnis.
Netlify ist eine KI-native Plattform für moderne Webentwicklung, die es Entwicklern und KI-Agenten ermöglicht, Anwendungen in großem Maßstab zu erstellen und bereitzustellen. Es unterstützt Millionen von Entwicklern und Anwendungen weltweit.
© Copyright IBM Corporation, April 2026.
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Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Kundenkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.