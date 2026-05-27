Netlify ist eine KI-native Plattform, die weltweit über 12 Millionen Entwickler und mehr als 60 Millionen Anwendungen bei der modernen Webentwicklung unterstützt. Angesichts der zunehmenden Verbreitung KI-gestützter Entwicklung hat Netlify innerhalb weniger Monate bereits über eine Million KI-generierte Anwendungen unterstützt.

Bei Tausenden von Bereitstellungen täglich benötigte Netlify eine Netzwerkinfrastruktur, die mit den hochfrequenten, API-gesteuerten Arbeitsabläufen Schritt halten konnte. Die Gewährleistung geringer Latenzen, hoher Verfügbarkeit und schneller globaler Datenübertragung wurde entscheidend für die Bereitstellung produktionsreifer Anwendungen in großem Maßstab. Ohne Echtzeit-Verkehrsmanagement und skalierbares DNS könnten Leistung und Zuverlässigkeit beeinträchtigt werden.