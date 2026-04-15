Neste transformiert seinen Betrieb mit erhöhter Effizienz und Zukunftsfähigkeit
Neste, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich erneuerbare Kraftstoffe und Nachhaltigkeit, nutzte mehrere Altsysteme zur Verwaltung von Assets, Investitionen und Projekten. Dazu gehörten Lösungen für Wartung und Portfolio, die nicht integriert, stark angepasst und fast veraltet waren.
Als Neste weltweit expandierte, führte der Mangel an Standardisierung und Echtzeittransparenz zu Herausforderungen bei der Gewährleistung eines sicheren, zuverlässigen und gesetzeskonformen Betriebs, während gleichzeitig immer komplexere regulatorische und Marktanforderungen erfüllt wurden.
Um diese Herausforderungen zu bewältigen, startete Neste in Partnerschaft mit IBM® Consulting® das Asset Lifecycle Value Realization (ALVAR)-Programm – eine mehrjährige ERP-Transformation.
Das Programm legte eine Grundlage für skalierbares Wachstum und operative Exzellenz durch die Verbesserung des Asset-Lebenszyklus-Managements, die Harmonisierung globaler Geschäftsprozesse und die Integration von technischen und operativen Funktionen in eine einheitliche ERP-Umgebung.
ALVAR ermöglichte die Stilllegung der alten Systeme für die Wartung und das Portfolio sowie der benutzerdefinierten Lieferantenportale und sorgte so für mehr Standardisierung, Transparenz und Skalierbarkeit im globalen Betrieb.
Durch die Integration entscheidender Systeme ermöglichte das Programm einen Datenfluss in Echtzeit, eine durchgängige Prozesstransparenz und eine stärkere Finanzkontrolle. Zudem wurde die Datenqualität verbessert, indem Asset- und Betriebsdaten auf einer einzigen Plattform zusammengeführt wurden, auf die alle Teams und Partner zugreifen können.
Durch dreizehn erfolgreiche Go-Lives modernisierte ALVAR das Asset-, Investitions- und Projektmanagement, stärkte die Compliance durch robuste Prüfprotokolle und strukturierte die Beschaffung. Über die Technologie hinaus hat das Programm die Arbeitsweise von Neste neu definiert – Prozesse wurden aufeinander abgestimmt, Rollen geklärt und neue Arbeitsweisen im gesamten Unternehmen ermöglicht.
ALVAR hat die operative Exzellenz entscheidend verbessert und ein integriertes, datengesteuertes Betriebsmodell ermöglicht, das die Planung, Ausführung und Entscheidungsfindung verbessert.
Die durchgängige Prozesstransparenz stärkte die strategische Planung und Prognose, während die verbesserte Qualität der Stamm- und Bewegungsdaten die Effizienz, die Kostenkontrolle und die Genauigkeit der Preisgestaltung steigerte. Durch die Integration von SAP und angeschlossenen Systemen wurde ein nahtloser Informationsfluss geschaffen, der Silos abbaut und die Transparenz erhöht.
Durch datengestützte Echtzeit-Einblicke in die Prozessleistung ist die Beschaffung strukturierter und effizienter geworden, was die Vertragsnutzung und die funktionsübergreifende Zusammenarbeit verbessert.
Standardisierte Rollen und Prozesse in allen Regionen haben die Konsistenz und Verantwortlichkeit verbessert. Neben den unmittelbaren betrieblichen Vorteilen hat ALVAR eine skalierbare digitale Grundlage geschaffen, um Analysen, Berichterstattung und zukünftige Innovationen zu unterstützen.
Neste ist der weltweit führende Hersteller von erneuerbarem Diesel und nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) mit Produktionsstätten auf drei Kontinenten. Neste produziert außerdem hochwertige Ölprodukte in seiner Raffinerie Porvoo in Finnland und verfügt über ein umfangreiches Tankstellennetzwerk in Finnland und im Baltikum. Die Strategie des Unternehmens konzentriert sich auf das Wachstum erneuerbarer Kraftstoffe und hilft Kunden dabei, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren.
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Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.