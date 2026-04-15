Um diese Herausforderungen zu bewältigen, startete Neste in Partnerschaft mit IBM® Consulting® das Asset Lifecycle Value Realization (ALVAR)-Programm – eine mehrjährige ERP-Transformation.

Das Programm legte eine Grundlage für skalierbares Wachstum und operative Exzellenz durch die Verbesserung des Asset-Lebenszyklus-Managements, die Harmonisierung globaler Geschäftsprozesse und die Integration von technischen und operativen Funktionen in eine einheitliche ERP-Umgebung.

ALVAR ermöglichte die Stilllegung der alten Systeme für die Wartung und das Portfolio sowie der benutzerdefinierten Lieferantenportale und sorgte so für mehr Standardisierung, Transparenz und Skalierbarkeit im globalen Betrieb.

Durch die Integration entscheidender Systeme ermöglichte das Programm einen Datenfluss in Echtzeit, eine durchgängige Prozesstransparenz und eine stärkere Finanzkontrolle. Zudem wurde die Datenqualität verbessert, indem Asset- und Betriebsdaten auf einer einzigen Plattform zusammengeführt wurden, auf die alle Teams und Partner zugreifen können.

Durch dreizehn erfolgreiche Go-Lives modernisierte ALVAR das Asset-, Investitions- und Projektmanagement, stärkte die Compliance durch robuste Prüfprotokolle und strukturierte die Beschaffung. Über die Technologie hinaus hat das Programm die Arbeitsweise von Neste neu definiert – Prozesse wurden aufeinander abgestimmt, Rollen geklärt und neue Arbeitsweisen im gesamten Unternehmen ermöglicht.