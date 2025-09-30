Mizuho Bank verkürzt die Reaktionszeit auf Vorfälle und stärkt die Zusammenarbeit mit IBM® Instana Observability
Die Mizuho Bank, ein Pionier im Bereich Online-Banking, betreut Millionen von Kunden über Web- und Mobilplattformen. Mit der zunehmenden Bedeutung kontaktloser Kanäle stiegen die Erwartungen an eine durchgängige Verfügbarkeit und nahtlose Leistung erheblich. Gleichzeitig setzte die immer komplexere IT-Umgebung das kleine Betriebsteam, das mit der Wartung einer umfangreichen, geschäftskritischen Infrastruktur beauftragt ist, zunehmend unter Druck.
In der Regel lösten herkömmliche Überwachungstools erst nach dem Auftreten von Problemen Warnungen aus, sodass die Teams die Probleme manuell untersuchen mussten. Mit diesem reaktiven Ansatz dauerte es oft drei Stunden, um Ursachen zu identifizieren und über Vorfälle zu berichten. Zeitaufwändige Berichtsprozesse lenkten von strategischer Weiterentwicklung ab, während Verzögerungen bei der Problemlösung die Kundenzufriedenheit und das Vertrauen gefährdeten. In der Welt des Online-Bankings – in der Systemausfälle als gesellschaftliches Problem wahrgenommen werden können – benötigte Mizuho eine proaktive Observability-Lösung, die Probleme erkennt, bevor sie eskalieren, damit das Unternehmen seinen Ruf der Stabilität und Zuverlässigkeit aufrechterhalten konnte.
der Reaktionszeit bei Vorfällen von ca. 3 Stunden auf 1 Stunde
der für die Berichterstellung benötigten Zeit
Zur Modernisierung der Abläufe und zur Risikominderung arbeitete die Mizuho Bank mit IBM zusammen, um IBM Instana Observability einzuführen. Die Lösung bietet Echtzeit-Transparenz in die System-Leistung und das Anwendungsverhalten und unterstützt das Team von Mizuho dabei, Probleme zu erkennen und zu beheben, bevor sie Kunden beeinträchtigen.
Wie Daiki Hagiwara vom Digital Channel IT Team von Mizuho erläutert: „Mit der Einführung des neuen Online-Banking-Systems wollten wir Ausfälle vermeiden und den Service schützen. Deshalb haben wir uns für Observability entschieden – um im Falle eines Problems schnell reagieren zu können.“
Mizuho entschied sich für IBM Instana aufgrund der schnellen Bereitstellungsmöglichkeiten – weniger als fünf Minuten pro Server – mit minimalen Auswirkungen auf die vorhandenen Systeme und intuitiven, leicht verständlichen Dashboards, die sowohl technischen als auch nichttechnischen Stakeholdern zugänglich sind. Mit starker Unterstützung durch IBM Consulting und IBM Technology Expert Labs integrierte die Bank Instana im Rahmen einer umfassenden Modernisierung ihrer Internetbanking-Plattform Mizuho Direct.
Die Implementierung verschaffte den IT-Teams der Mizuho Bank Echtzeiteinblicke in den Systemzustand, Performance-Verzögerungen und Transaktionsabläufe über verschiedene Systeme und Plattformen hinweg. Die Teams fühlten sich in die Lage versetzt, Probleme zu untersuchen und zu verstehen, ohne sie in Testumgebungen reproduzieren oder auf Protokolldaten warten zu müssen. Benutzerdefinierte Dashboards in Instana vereinfachten die Kommunikation und die Berichterstattung, insbesondere in besonders kritischen Phasen wie dem Monitoring nach der Einführung. Indem Leistungsdaten sowohl zugänglich als auch umsetzbar gemacht wurden, förderte die Einführung von Instana eine engere Zusammenarbeit zwischen IT- und Business-Teams und half Mizuho dabei, von reaktiver Problembehebung zu proaktivem Management zu wechseln.
Nach der Implementierung von IBM Instana Observability erzielte die Mizuho Bank messbare Verbesserungen in den Bereichen betriebliche Effizienz, Kundenservice und Systemresilienz. Der Zeitaufwand für die Untersuchung und Meldung von Problemen sank um mehr als 65 %, wodurch die Reaktion auf Vorfälle von etwa drei Stunden auf eine Stunde reduziert wurde. Der Zeitaufwand für die Erstellung von Berichten wurde um mehr als 50% reduziert, und auch der Aufwand für die Überwachung wurde dank Dashboards, die sowohl den technischen als auch den geschäftlichen Teams einen gemeinsamen Überblick verschafften, deutlich minimiert.
Kaori Iwasaki, Managerin in der IT-Abteilung bei Mizuho Research & Technologies, erklärt: „Mit Instana sehen wir nun sofort, wo es zu Verzögerungen kommt, was das Problem ist und wie weit die Auswirkungen reichen – alles auf einen Blick. Die Geschwindigkeit, mit der wir die Situation erfassen, hat sich enorm verbessert.
Ermutigt durch diese Ergebnisse begann Mizuho, Instana auf weitere Systeme und Kanäle auszuweiten, um die Observability in der gesamten IT-Umgebung zu vereinheitlichen. Mit Blick in die Zukunft plant die Bank, ihre Online-Banking-Infrastruktur weiter zu stärken.
Mizuho Bank, Ltd. , eines der größten und bekanntesten Finanzinstitute Japans, bietet Privatkunden, Unternehmen und Institutionen ein umfassendes Spektrum an Bankdienstleistungen. Als Kernbestandteil der Mizuho Financial Group spielt die Bank eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der japanischen Finanzinfrastruktur und ist führend bei Innovationen im digitalen Bankwesen. Mit einem klaren Fokus auf Customer Experience und operativer Exzellenz investiert Mizuho kontinuierlich in moderne Technologie, um sichere, nahtlose und zuverlässige Finanzdienstleistungen über digitale Kanäle bereitzustellen.
