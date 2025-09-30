Zur Modernisierung der Abläufe und zur Risikominderung arbeitete die Mizuho Bank mit IBM zusammen, um IBM Instana Observability einzuführen. Die Lösung bietet Echtzeit-Transparenz in die System-Leistung und das Anwendungsverhalten und unterstützt das Team von Mizuho dabei, Probleme zu erkennen und zu beheben, bevor sie Kunden beeinträchtigen.

Wie Daiki Hagiwara vom Digital Channel IT Team von Mizuho erläutert: „Mit der Einführung des neuen Online-Banking-Systems wollten wir Ausfälle vermeiden und den Service schützen. Deshalb haben wir uns für Observability entschieden – um im Falle eines Problems schnell reagieren zu können.“

Mizuho entschied sich für IBM Instana aufgrund der schnellen Bereitstellungsmöglichkeiten – weniger als fünf Minuten pro Server – mit minimalen Auswirkungen auf die vorhandenen Systeme und intuitiven, leicht verständlichen Dashboards, die sowohl technischen als auch nichttechnischen Stakeholdern zugänglich sind. Mit starker Unterstützung durch IBM Consulting und IBM Technology Expert Labs integrierte die Bank Instana im Rahmen einer umfassenden Modernisierung ihrer Internetbanking-Plattform Mizuho Direct.

Die Implementierung verschaffte den IT-Teams der Mizuho Bank Echtzeiteinblicke in den Systemzustand, Performance-Verzögerungen und Transaktionsabläufe über verschiedene Systeme und Plattformen hinweg. Die Teams fühlten sich in die Lage versetzt, Probleme zu untersuchen und zu verstehen, ohne sie in Testumgebungen reproduzieren oder auf Protokolldaten warten zu müssen. Benutzerdefinierte Dashboards in Instana vereinfachten die Kommunikation und die Berichterstattung, insbesondere in besonders kritischen Phasen wie dem Monitoring nach der Einführung. Indem Leistungsdaten sowohl zugänglich als auch umsetzbar gemacht wurden, förderte die Einführung von Instana eine engere Zusammenarbeit zwischen IT- und Business-Teams und half Mizuho dabei, von reaktiver Problembehebung zu proaktivem Management zu wechseln.