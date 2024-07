Durch die Zusammenarbeit mit IBM ist MMPC auf dem Weg zu nachhaltigeren, kosteneffizienteren und produktiveren Abläufen, die das Unternehmen langfristig erfolgreich machen. Obwohl das Unternehmen erst die Hälfte seiner fünfjährigen digitalen Transformation hinter sich hat, kann es bereits greifbare Ergebnisse vorweisen.

Das IBM Team hat die geplanten Fristen und Budgets für alle bisher abgeschlossenen Initiativen eingehalten. Hara sagt: „Wenn unsere geschäftskritischen Systeme ausfallen, kann uns das jeden Tag Millionen von Dollar kosten. Durch den Schutz vor ungeplanten Ausfallzeiten hat das Projekt mit IBM das Risiko solcher Verluste drastisch verringert.“



Mit einer größeren Transparenz der Fahrzeugdaten über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg ermöglicht MMPC eine effektivere Entscheidungsfindung.



In Zusammenarbeit mit IBM strebt MMPC eine Verringerung des Lagerbestands an und geht zu einem „Order-to-Delivery“-Prozess über, der die Kosten minimieren wird. Das IBM Team entwickelt nun neue Dashboards für die Geschäftsleitung, um den Managern Leistungskennzahlen in Echtzeit zur Verfügung zu stellen. Indem das Unternehmen die auf Tabellenkalkulationen basierenden Prozesse durch Echtzeit-Einblicke ersetzt, gibt es seinen wichtigsten Entscheidungsträgern die Werkzeuge an die Hand, die es zu noch größerer Effizienz führen.



MMPC baut seine Exporttätigkeit aus und hat langfristige Ambitionen, seinen Marktanteil auf den Philippinen zu vergrößern. Als Reaktion auf die wachsende Nachfrage in der Region hat das Unternehmen seine Produktionsstätten erweitert, was landesweit zu mehr Arbeitsplätzen in der Fertigung führt. Als Nächstes möchte sich MMPC auf die Zusammenarbeit mit IBM konzentrieren, um sich wiederholende Prozesse zu automatisieren, was dem Unternehmen mehr Möglichkeiten für Kosteneinsparungen bieten wird. Schließlich hofft das Unternehmen, die richtigen Grundlagen zu schaffen, um auf seinem heimischen Markt zum führenden Anbieter zu werden.



Abschließend sagt Hara: „Auf dem Weg in die Zukunft der Automobilbranche freuen wir uns sehr über die Hilfe von IBM, um unseren Transformationsprozess zu beschleunigen. Damit schaffen wir die Voraussetzungen, um die Erfahrungen unserer Kunden mit unserer Marke zu verbessern, neue Kunden zu gewinnen und die Zusammenarbeit innerhalb des Automobil-Ökosystems und darüber hinaus für künftiges Wachstum zu fördern.“