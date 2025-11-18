IBM und MII entwickeln eine Lösung, mit der Kunden die Herausforderungen von Altlasten überwinden können
Mitra Integrasi Informatika (MII), ein IBM Build Partner aus Indonesien, ist darauf spezialisiert, robuste Integration Lösungen für Unternehmen bereitzustellen, insbesondere im Banken- und Finanzsegment. Als zentraler Akteur in der Geschäftswelt der Transaktions- und Anwendungsintegration wollte MII Unternehmen dabei helfen, die Herausforderungen komplexer und ineffizienter Altlasten erfolgreich zu bewältigen.
Viele Unternehmen mit weitläufigen IT-Umgebungen auf Unternehmensebene benötigen umfangreiche Einrichtungs- und Wartungspraktiken, um die Integrationen zu optimieren. Dieses Maß an Komplexität führt zu einer starken Abhängigkeit von qualifizierten Mitarbeitern und zu erhöhten betrieblichen Komplikationen. Die Ineffizienz bei der Zugänglichkeit von Transaktionsinformationen und der Konnektivität zwischen verschiedenen Anwendungen und Diensten führt zu Serviceunterbrechungen, behindert die Zusammenarbeit und verlangsamt das Tempo von Initiativen zur digitalen Transformation. Diese Herausforderungen können die Fähigkeit eines Unternehmens, Echtzeitdaten zu nutzen und Prozesse zu rationalisieren, erheblich beeinträchtigen, was sich letztlich auf die Kundenzufriedenheit und die Gesamtleistung des Unternehmens auswirkt.
MII erkannte die Notwendigkeit einer Integration, um diese Integration Herausforderungen zu lösen und Unternehmen dabei zu helfen, sich schnell an sich ändernde Geschäftsanforderungen anzupassen und einen Wettbewerbsvorteil zu erhalten.
in Integrationsprojektzeiträumen durch den Einsatz von webMethods
bei IT-Supportanfragen bei Verwendung von webMethods für die Integration
MII hat sich mit IBM zusammengetan, um eine dynamische iPaaS-Lösung mit Daten, Anwendungen und cloud integration Funktionen zu entwickeln – KOMI. MII entschied sich für IBM wegen der robusten Hybrid-Integration, der umfangreichen Branchenkenntnisse und der starken Beziehung zu den Build-Partnern. Sie nutzten die IBM webMethods Hybrid Integration-Plattform als Grundlage für die spezialisierte Integration von MII.
Die Zusammenarbeit zwischen MII und IBM begann mit einer gründlichen Bewertung der bestehenden Unternehmensumgebungen und der neuen Anforderungen der Zahlungsinfrastruktur in Indonesien. Das Team von Experten von IBM arbeitete eng mit MII zusammen, um eine maßgeschneiderte Integration Lösung zu entwickeln, die die spezifischen Herausforderungen komplexer Bank- und Finanzvorgänge berücksichtigt, einschließlich der Verbindung von zentralen Transaktionsinformationssystemen und verschiedenen kundenorientierten Kanälen. Die Lösung wurde entwickelt, um Funktionen wie das Bank Indonesien Fast Payment (BI-FAST) System zu unterstützen, das im Dezember 2021 in Betrieb genommen wurde.
Zu den sofort einsatzfähigen Funktionen, die KOMI-Benutzern über die WebMethods-Technologie zur Verfügung stehen, gehören:
IBM webMethods und KOMI bieten verschiedene Funktionen und Nutzen für Bank- und Finanzdienstleistungskunden.
Self-Service-Integration: Benutzer ohne Entwicklerkenntnisse und ohne technische Vorkenntnisse können Integrationen ohne Codierung erstellen, konfigurieren und verwalten, wodurch die Abhängigkeit von IT-Abteilungen erheblich verringert und Integrationsprojekte beschleunigt werden.
Datenverwaltung: Durch den Einsatz von webMethods stellt KOMI Transaktionsinformationen an einem zentralen Ort zusammen, wodurch Serviceunterbrechungen durch Daten- und Anwendungsinkompatibilitäten minimiert und die Datenzugänglichkeit verbessert werden. Benutzer können jetzt auf die benötigten Daten zugreifen, wenn sie benötigen.
Hybrid Cloud-basierte Integration: KOMI basiert auf hybridem Cloud Computing und reduziert den Bedarf an Integrationshardware vor Ort, was die Investitionsausgaben senkt und die betriebliche Komplexität vereinfacht.
Automatisierte Workflows: IBM webMethods ermöglicht es Unternehmen, die KOMI nutzen, um Workflows zu erstellen, die Anwendungen verbinden, Prozesse rationalisieren und sich wiederholende Aufgaben automatisieren, sodass sich die Benutzer auf höherwertige Aufgaben konzentrieren und die Gesamtproduktivität gesteigert werden können.
Integriertes API-Management: Die API-Funktionen von IBM ermöglichen es KOMI, eine skalierbare, sichere Lösung für das API-Management während des gesamten Lebenszyklus anzubieten, wodurch die Notwendigkeit einer benutzerdefinierten API-Veröffentlichung oder der Kombination von APIs aus anderen Services entfällt.
Das abonnementbasierte Preisgestaltung von IBM webMethods macht es zu einer kostengünstigen und skalierbaren Alternative zu herkömmlichen Integration Lösungen. Durch die Nutzung der IBM webMethods-Plattform schafft KOMI eine Single-Source-of-Truth (SSOT) für die Daten seiner Benutzer, verbessert die Konnektivität über Anwendungen hinweg und erhöht die allgemeine Agilität des Unternehmens. So können sich die Kunden von MII darauf konzentrieren, ihren Kunden bessere Erfahrungen zu bieten und das Wachstum und die Innovation in ihrem Unternehmen zu fördern.
Dank der Integration von IBM webMethods und KOMI können Bank- und Finanzdienstleistungsunternehmen ihre Ressourcen nun effizienter zuweisen und sich auf strategische Initiativen konzentrieren.
Laut einem Bericht von Forrester Consulting aus dem Jahr 2024 können KOMI-Nutzer mit einer Verkürzung der Zeitpläne für Integrationsprojekte um 40 % und einem Rückgang der IT-Supportanfragen im Zusammenhang mit Integrationsproblemen um 30 % rechnen.1 Die alltägliche Arbeitsumgebung der KOMI-Benutzer hat sich bemerkenswert verbessert, da die Mitarbeiter nun nahtlos auf Daten über verschiedene Anwendungen zugreifen und diese gemeinsam Teilen können. Dies hat die Zusammenarbeit verbessert und Prozesse optimiert, was letztlich zu einem flexiblen und reaktionsschnelleren Unternehmen geführt hat.
Als Zeugnis für die Vorteile von webMethods sagt der CIO eines Unternehmens, das KOMI eingeführt hat: „Mit der IBM webMethods-Lösung haben wir nicht nur unsere Geschäftswelt vereinfacht, sondern auch neue Möglichkeiten für Innovation eröffnet. Unser Team kann sich jetzt auf die Steigerung des geschäftlichen Nutzens konzentrieren, anstatt sich mit der Komplexität der Integration herumzuschlagen.“
Auch die Banken- und Finanzbranche im Allgemeinen hat den Erfolg von KOMI zur Kenntnis genommen. Unternehmen, die KOMI nutzen, haben neue Maßstäbe bei der digitalen Transformation gesetzt und die Leistungsfähigkeit der auf einer Hybrid Cloud basierenden Integration bei der Förderung von geschäftlicher Agilität und Kundenzufriedenheit demonstriert.
MII plant, die Funktionen von IBM webMethods und KOMI weiter zu erkunden und zusätzliche Anwendungen und Dienste zu integrieren, um die digitale Transformation ihrer Kunden weiter fortzuführen. IBM wird fortfahren ein wichtiger Partner zu sein und kontinuierliche Unterstützung und Fachwissen bereitstellen, um sicherzustellen, dass MII weiterhin erfolgreich das volle Potenzial von webMethods ausschöpft.
PT. Mitra Integrasi Informatika (MII)ist eine Tochtergesellschaft des börsennotierten Unternehmens PT. Metrodata Electronics, Tbk, wurde 1996 gegründet. MII mit Sitz in Indonesien ist auf die Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) für Unternehmen und Konzerne spezialisiert. Die Angebote des Unternehmens umfassen Infrastruktur, IKT-Managed-Services, Systemintegration und die Implementierung einer umfassenden Unternehmensressourcenplanung (ERP). MII bietet außerdem IKT-Management- und Beratungsdienste an, die auf Best Practices der Branche basieren.
Erfahren Sie, wie die webMethods von IBM dazu beitragen können, die Anwendungsintegration zu vereinfachen, die Agilität zu verbessern und die Effizienz zu steigern.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, das IBM-Logo und webMethods sind Marken der IBM Corp., eingetragen in mehreren Gerichtsbarkeiten weltweit.
Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Kundenkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.