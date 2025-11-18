MII hat sich mit IBM zusammengetan, um eine dynamische iPaaS-Lösung mit Daten, Anwendungen und cloud integration Funktionen zu entwickeln – KOMI. MII entschied sich für IBM wegen der robusten Hybrid-Integration, der umfangreichen Branchenkenntnisse und der starken Beziehung zu den Build-Partnern. Sie nutzten die IBM webMethods Hybrid Integration-Plattform als Grundlage für die spezialisierte Integration von MII.

Die Zusammenarbeit zwischen MII und IBM begann mit einer gründlichen Bewertung der bestehenden Unternehmensumgebungen und der neuen Anforderungen der Zahlungsinfrastruktur in Indonesien. Das Team von Experten von IBM arbeitete eng mit MII zusammen, um eine maßgeschneiderte Integration Lösung zu entwickeln, die die spezifischen Herausforderungen komplexer Bank- und Finanzvorgänge berücksichtigt, einschließlich der Verbindung von zentralen Transaktionsinformationssystemen und verschiedenen kundenorientierten Kanälen. Die Lösung wurde entwickelt, um Funktionen wie das Bank Indonesien Fast Payment (BI-FAST) System zu unterstützen, das im Dezember 2021 in Betrieb genommen wurde.

Zu den sofort einsatzfähigen Funktionen, die KOMI-Benutzern über die WebMethods-Technologie zur Verfügung stehen, gehören:

Online-Überweisung

Erleichtert den Geldtransfer über lokale Online-Überweisungsnetzwerke mit Echtzeitüberwachung aller Transaktionen

BI-FAST-Unterstützung

Unterstützt Teams bei der Implementierung von BI-FAST Phase 1 und Phase 2, unterstützt die API-Verbindung und sorgt für schnelle und sichere Transaktionen

Smart Virtual Account (VA)

Erleichtert die Verwaltung und Überwachung von VA-Transaktionen sowie die Verwaltung der von der Bank ausgestellten Karten

Zahlung von Host zu Host

Funktionen eine Plattform für die Rechnungszahlung, die für die offene API-Einführung bereit ist und APIs auf effektive, sichere und skalierbare Weise verwalten und nutzen kann

IBM webMethods und KOMI bieten verschiedene Funktionen und Nutzen für Bank- und Finanzdienstleistungskunden.

Self-Service-Integration: Benutzer ohne Entwicklerkenntnisse und ohne technische Vorkenntnisse können Integrationen ohne Codierung erstellen, konfigurieren und verwalten, wodurch die Abhängigkeit von IT-Abteilungen erheblich verringert und Integrationsprojekte beschleunigt werden.

Datenverwaltung: Durch den Einsatz von webMethods stellt KOMI Transaktionsinformationen an einem zentralen Ort zusammen, wodurch Serviceunterbrechungen durch Daten- und Anwendungsinkompatibilitäten minimiert und die Datenzugänglichkeit verbessert werden. Benutzer können jetzt auf die benötigten Daten zugreifen, wenn sie benötigen.

Hybrid Cloud-basierte Integration: KOMI basiert auf hybridem Cloud Computing und reduziert den Bedarf an Integrationshardware vor Ort, was die Investitionsausgaben senkt und die betriebliche Komplexität vereinfacht.

Automatisierte Workflows: IBM webMethods ermöglicht es Unternehmen, die KOMI nutzen, um Workflows zu erstellen, die Anwendungen verbinden, Prozesse rationalisieren und sich wiederholende Aufgaben automatisieren, sodass sich die Benutzer auf höherwertige Aufgaben konzentrieren und die Gesamtproduktivität gesteigert werden können.

Integriertes API-Management: Die API-Funktionen von IBM ermöglichen es KOMI, eine skalierbare, sichere Lösung für das API-Management während des gesamten Lebenszyklus anzubieten, wodurch die Notwendigkeit einer benutzerdefinierten API-Veröffentlichung oder der Kombination von APIs aus anderen Services entfällt.

Das abonnementbasierte Preisgestaltung von IBM webMethods macht es zu einer kostengünstigen und skalierbaren Alternative zu herkömmlichen Integration Lösungen. Durch die Nutzung der IBM webMethods-Plattform schafft KOMI eine Single-Source-of-Truth (SSOT) für die Daten seiner Benutzer, verbessert die Konnektivität über Anwendungen hinweg und erhöht die allgemeine Agilität des Unternehmens. So können sich die Kunden von MII darauf konzentrieren, ihren Kunden bessere Erfahrungen zu bieten und das Wachstum und die Innovation in ihrem Unternehmen zu fördern.