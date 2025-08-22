Um die fragmentierte Überwachung zu beseitigen und gleichzeitig Wachstum und optimierte Abläufe zu ermöglichen, hat Matrix Renewables gemeinsam mit IBM eine zentralisierte, intelligente Plattform auf Basis der IBM Maximo Renewables Software implementiert. Diese Lösung vereint Daten von führenden SCADA-Anbietern – darunter GPM, AlsoEnergy und Inaccess – sowie von sieben Originalherstellern (OEMs) von Trackern, was zu einer nahezu Echtzeit-Transparenz über das gesamte Portfolio hinweg führt. Dies bietet auch Flexibilität bei der Auswahl des SCADA-Systems für jedes Projekt, abhängig von den Anforderungen des Übertragungsnetzbetreibers und den Präferenzen der EPC-Anbieter, ohne dass die Integrität der Daten in einem übergeordneten Überwachungssystem beeinträchtigt wird.

Anstatt SCADA-Systeme direkt zu integrieren, arbeitete das Team über SCADA-Anbieter-APIs, was jedoch neue Herausforderungen wie Beschränkungen der Abfragehäufigkeit, Einschränkungen bei gleichzeitigen Aufrufen und Zeitüberschreitungsszenarien mit sich brachte. Trotz dieser Einschränkungen wurde die Integration sorgfältig optimiert, um eine umfassende Datenverfügbarkeit und -qualität zu gewährleisten. Die Flexibilität der IBM-Lösung ermöglichte zusätzlich eine nahtlose Integration in lokale Systeme wie NControl in Chile, wodurch eine vollständige Betriebsabdeckung gewährleistet ist.

Im Zentrum dieser Transformation stehen die fortschrittlichen Analysefunktionen von IBM, die KI- und maschinelle Lernmodelle kombinieren, um Leistungsdefizite zu erkennen, versteckte Ineffizienzen aufzudecken und datengestützte Entscheidungen zu unterstützen, die sich direkt auf den ROI auswirken. Durch die Identifizierung und Rückgewinnung von Energieverlusten verschafft sich Matrix Renewables einen strategischen Vorteil bei der Optimierung der Asset-Performance.

Der kundenorientierte Ansatz von IBM war für den Erfolg von Matrix Renewables entscheidend. Ein dedizierter Customer Success Manager (CSM) und der Zugang zum IBM Global Support Team sowie dessen robustem Toolset ermöglichten proaktive Beratung, frühzeitige Behebung von SCADA-Fehlern und eine reibungslose Implementierung. Matrix Renewables konnte von individuellen Standortüberwachungsverfahren zu einer proaktiven, datengesteuerten, zentralisierten Methode zur Optimierung der Asset-Performance übergehen. —Dies ermöglichte Matrix eine zentralisierte, optimierte Steuerung, verbesserte interne Berichterstattung und Transparenz und schuf vor allem eine skalierbare, zentralisierte Plattform zur Leistungsüberwachung, die ein skalierbares Wachstum ermöglicht.