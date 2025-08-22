Eine globale Plattform für erneuerbare Energien arbeitet mit IBM zusammen, um die Effizienz ihrer Abläufe zu optimieren, die Datentransparenz zu verbessern und mit skalierbaren Lösungen den Weg für künftiges Wachstum und Innovationen zu ebnen.
Matrix Renewables, ein führendes Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien, hat sich durch sein herausragendes Engagement für die internationale Entwicklung nachhaltiger Energielösungen einen hervorragenden Ruf erworben. Mit einem vielfältigen und internationalen Portfolio an Solar-Assets strebt das Unternehmen eine Maximierung der Erzeugung sauberer Energie und ein schnelles Wachstum bei gleichzeitiger Optimierung seiner betrieblichen Effizienz an.
Vor der Zusammenarbeit mit IBM stand Matrix Renewables vor operativen Herausforderungen bei der Einbindung und Überwachung seiner schnell erworbenen und/oder errichteten Assets aufgrund einer dezentralen Überwachung mit mehreren SCADA-Systemen (Supervisory Control and Data Acquisition). Diese fragmentierten Prozesse verursachten zeitaufwändige Abläufe, Verzögerungen bei der Problemlösung, versteckte SCADA-Konfigurationsprobleme und eine ineffektive Überwachung in großem Maßstab. Infolgedessen wurden die marginalen Betriebskosten nicht optimiert, und die Fähigkeit des Unternehmens, zu skalieren und seine langfristigen Wachstumsziele zu erreichen, war eingeschränkt.
Um die fragmentierte Überwachung zu beseitigen und gleichzeitig Wachstum und optimierte Abläufe zu ermöglichen, hat Matrix Renewables gemeinsam mit IBM eine zentralisierte, intelligente Plattform auf Basis der IBM Maximo Renewables Software implementiert. Diese Lösung vereint Daten von führenden SCADA-Anbietern – darunter GPM, AlsoEnergy und Inaccess – sowie von sieben Originalherstellern (OEMs) von Trackern, was zu einer nahezu Echtzeit-Transparenz über das gesamte Portfolio hinweg führt. Dies bietet auch Flexibilität bei der Auswahl des SCADA-Systems für jedes Projekt, abhängig von den Anforderungen des Übertragungsnetzbetreibers und den Präferenzen der EPC-Anbieter, ohne dass die Integrität der Daten in einem übergeordneten Überwachungssystem beeinträchtigt wird.
Anstatt SCADA-Systeme direkt zu integrieren, arbeitete das Team über SCADA-Anbieter-APIs, was jedoch neue Herausforderungen wie Beschränkungen der Abfragehäufigkeit, Einschränkungen bei gleichzeitigen Aufrufen und Zeitüberschreitungsszenarien mit sich brachte. Trotz dieser Einschränkungen wurde die Integration sorgfältig optimiert, um eine umfassende Datenverfügbarkeit und -qualität zu gewährleisten. Die Flexibilität der IBM-Lösung ermöglichte zusätzlich eine nahtlose Integration in lokale Systeme wie NControl in Chile, wodurch eine vollständige Betriebsabdeckung gewährleistet ist.
Im Zentrum dieser Transformation stehen die fortschrittlichen Analysefunktionen von IBM, die KI- und maschinelle Lernmodelle kombinieren, um Leistungsdefizite zu erkennen, versteckte Ineffizienzen aufzudecken und datengestützte Entscheidungen zu unterstützen, die sich direkt auf den ROI auswirken. Durch die Identifizierung und Rückgewinnung von Energieverlusten verschafft sich Matrix Renewables einen strategischen Vorteil bei der Optimierung der Asset-Performance.
Der kundenorientierte Ansatz von IBM war für den Erfolg von Matrix Renewables entscheidend. Ein dedizierter Customer Success Manager (CSM) und der Zugang zum IBM Global Support Team sowie dessen robustem Toolset ermöglichten proaktive Beratung, frühzeitige Behebung von SCADA-Fehlern und eine reibungslose Implementierung. Matrix Renewables konnte von individuellen Standortüberwachungsverfahren zu einer proaktiven, datengesteuerten, zentralisierten Methode zur Optimierung der Asset-Performance übergehen. —Dies ermöglichte Matrix eine zentralisierte, optimierte Steuerung, verbesserte interne Berichterstattung und Transparenz und schuf vor allem eine skalierbare, zentralisierte Plattform zur Leistungsüberwachung, die ein skalierbares Wachstum ermöglicht.
Die Integration von IBM Maximo Renewables hat zu erheblichen Verbesserungen geführt, darunter eine Verkürzung der Berichtszeiten um 75 %, eine Reduzierung der Ausfallzeiten um 10 % und eine anerkannte Steigerung der jährlichen Produktionseffizienz. Diese Fortschritte wurden durch die Automatisierung der Berichterstellung mithilfe eines internen Business Intelligence (BI)-Tools ermöglicht, das mit dem IBM Maximo Renewables-basierten Data Warehouse verbunden ist und so die Transparenz aller wichtigen operativen und finanziellen KPIs verbessert.
„IBM Maximo Renewables hat unseren Asset-Managern datengestützte Entscheidungsfindung ermöglicht, wodurch wir mehr Transparenz in unserem gesamten Unternehmen gewonnen haben und unsere Abläufe schneller skalieren und optimieren können“, erklärt Víctor Martínez, Leiter Asset Management LATAM und Europa bei Matrix Renewables.
Der Übergang von einer dezentralen und manuellen Asset-Überwachung zu einer einheitlichen Plattform hat die Prozesse optimiert und ermöglicht Matrix Renewables nun die Erstellung von Berichten und Dashboards über mehrere Ebenen hinweg in Echtzeit. Alertbenachrichtigungen und kontrollierter Zugriff auf Tools haben auch die Zusammenarbeit mit dem Betrieb und der Wartung (O&M) sowie mit Auftragnehmern verbessert. Darüber hinaus wird die digitale Darstellung der Assets nun während des operativen Onboardings validiert, wodurch die SCADA-Genauigkeit von Anfang an gewährleistet ist und zukünftige Leistungsprobleme minimiert werden.
Um die Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit für den künftigen Betrieb zu gewährleisten, plant Matrix Renewables, diese Technologie bei der internationalen Expansion seines Portfolios an erneuerbaren Energien weiterhin einzusetzen. Die Partnerschaft mit IBM bleibt ein Eckpfeiler der digitalen Transformation des Unternehmens – sie treibt Innovationen voran und fördert die Nachhaltigkeit im Bereich der erneuerbaren Energien.
Matrix Renewables ist eine Plattform für erneuerbare Energien, die vom globalen alternativen Vermögensverwalter TPG und seiner 28 Milliarden US-Dollar schweren Impact-Investing-Plattform gegründet wurde und von diesen unterstützt wird. Das aktuelle Portfolio von Matrix Renewables umfasst 15,5 GW an Solar-, Speicher- und grünen Wasserstoffprojekten in Europa, den Vereinigten Staaten und Lateinamerika. Weitere Informationen finden Sie unter www.matrixrenewables.com.
