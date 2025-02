Schnellere Markteinführung

Einer der wichtigsten Vorteile dieser Transformation war Lowe's Fähigkeit, sich schnell anzupassen und neue Funktionen an Veränderungen auf dem Marktplatz anzupassen. Im Gegensatz zur projektbasierten Finanzierung, die Flexibilität einschränken kann, ist die produktbasierte Finanzierung dynamischer.

„Da wir die Dinge aus der Produktperspektive finanzieren und aus der Produktperspektive betrachten, können wir die Markteinführung beschleunigen“, sagte Ross. “Als beispielsweise COVID aufkam, mussten wir zu einem Modell wechseln, bei dem man online kauft und im Geschäft abholt. Da wir stabile Teams und Produkte finanzierten, anstatt an einen Projektfinanzierungsansatz gebunden zu sein, war es für uns einfach, dynamisch zu sein, unsere Prioritäten zu ändern und diesen Weg zu gehen.“

Höhere Teamproduktivität und strategische Ausrichtung

Laut Ross kann die Bedeutung der Produktivität für Lowe's nicht unterschätzt werden. „Die Produktivität ist massiv gestiegen“, sagte er. Und das Unternehmen nutzt Targetprocess auf verschiedene Weise, um die Teams bei der Optimierung zu unterstützen.

„Unsere Technologieteams erfassen die Zeit in Targetprocess“, so Ross. „Wir sind dann in der Lage, die Aufgabe zu identifizieren, die Zeit, die für diese Aufgabe aufgewendet wurde, und dann die Zeit zu aggregieren und in einen Kapitalwert umzuwandeln. Anschließend können wir mit unseren Technologiepartnern zusammenarbeiten, um herauszufinden, welche Arbeiten abgeschlossen wurden.“

Ross fügte hinzu: „Wir konnten die Ausrichtung unserer Belegschaft optimieren, indem wir dafür gesorgt haben, dass sie an den richtigen Produkten arbeiten, und indem wir die Zeiterfassung vereinfacht haben. Das hat ihre Produktivität wirklich gesteigert. Wenn wir unseren Entwicklern und Technologiepartnern die Arbeit erleichtern, steigert das die Produktivität erheblich.“

IBM Targetprocess hat dazu beigetragen, die Verwaltungsaufgaben zu reduzieren. Teams können jetzt ihre Zeit für Aufgaben nutzen, die für das Unternehmen von Bedeutung sind, was für Lowe's ein enormer Nutzen war. Wie Ross es ausdrückte: „Die Technik ist ein großer Nutzen, wenn man dafür sorgt, dass sich die Technik um die Technik kümmert.“

Weniger veraltete Anwendungen

Mit der Umstellung auf einen produktorientierten Ansatz, die von IBM Apptio und IBM Targetprocess unterstützt wird, konnte Lowe's die Kostentransparenz verbessern, die Arbeit an strategischen Initiativen ausrichten und detaillierte Erkenntnisse in die Technologieausgaben erhalten. Dieser Prozess hat es ihnen ermöglicht, einige Legacy-Anwendungen zu eliminieren, was zu besseren Margen für das Unternehmen beigetragen hat.

„Die Betrachtung aus der Perspektive des Produkts hat es uns ermöglicht, Anwendungen zu rationalisieren und unseren Pool an Legacy-Anwendungen um 10 % zu reduzieren“, so Ross.

Nächste Schritte

Der Prozess agiler zu werden wird bei Lowe's mit IBM Targetprocess fortgesetzt. Während das Unternehmen enorme Fortschritte bei der Umgestaltung seiner Technologie-Organisation gemacht hat, befindet sich der Marktplatz in einem ständigen Wandel, und die Führungskräfte des Unternehmens konzentrieren sich auf Möglichkeiten, ihren Kunden jeden Tag einen größeren Mehrwert zu bieten.

Heute unterstützen IBM Apptio und IBM Targetprocess Lowe's bei der Verfolgung seines Ziels, die Wertschöpfung zu steigern, indem sie das Ressourcenmanagement, das Zeitmanagement und den Produktbetrieb unterstützen und Kostentransparenz in der gesamten Technologie-Organisation schaffen.