Ajuntament de L’Hospitalet arbeitet mit Logicalis Spain und IBM zusammen, um seine Speicherinfrastruktur aufzurüsten
Ajuntament de L’Hospitalet ist der Stadtrat der Gemeinde L’Hospitalet de Llobregat in Katalonien, Spanien. Die Gemeinde bietet ihren knapp 300.000 Einwohnern Einrichtungen wie Bildung und Gesundheitsversorgung sowie Möglichkeiten zur Teilnahme an sozialen Diensten und kulturellen Veranstaltungen. Diese Angebote werden technologisch von einer internen digitalen Infrastruktur für die Mitarbeiter des Rats und einem externen Portal unterstützt, das den Bewohnern einen sicheren, rund um die Uhr erreichbaren Service bietet.
Als sich die bestehende Speicherlösung, die von Ajuntament de L’Hospitalet verwendet wurde, dem Ende ihres Lebenszyklus näherte, hatte der Rat Leistungsprobleme und es wurde zunehmend schwieriger, die Konsistenz in der Datenverfügbarkeit aufrechtzuerhalten. Um Unterbrechungen geschäftskritischer Dienste zu vermeiden und künftige Innovationen zu unterstützen, wollte der Rat seine Kern-Speicher-Infrastruktur modernisieren und gleichzeitig sicherstellen, dass der Übergang mit minimalen Unterbrechungen und Ausfallzeiten für die Bürger erfolgt.
Für Ajuntament de L’Hospitalet waren die IBM FlashSystem® 5200-Arrays eine naheliegende Wahl, da der Rat IBM-Technologie seit vielen Jahren erfolgreich nutzte. Die mit IBM FlashCore®-Modulen ausgestatteten Arrays halfen dem IT-Team, eine bessere Leistung bei gleichzeitig hoher Kosteneffizienz zu erzielen.
„IBM FlashSystem 5200 bot uns eine niedrige Latenz und Zuverlässigkeit sowie eine einfache Integration in unsere bestehende Infrastruktur“, bestätigt Marti Duedra, Chief Technology Officer, Ajuntament de L’Hospitalet.
In Zusammenarbeit mit Logicalis Spain, einem IBM Platinum Business Partner, integrierte das IT-Team die Lösung in Mainframe- und Open-Systems-Umgebungen. Außerdem verbesserte es die Netzwerkumgebung durch das Bereitstellen des IBM® Storage Networking SAN64B-7-Switches.
„Die technische Expertise von Logicalis Spain war unübertroffen“, sagt Duedra. „Seine Implementierung der IBM HyperSwap®-Technologie half uns, unsere VMware-Umgebung problemlos in eine Stretch-Cluster-Konfiguration umzuwandeln.“
Die IBM-Speicherlösung hat dem Ajuntament de L’Hospitalet geholfen, die ungeplanten Ausfallzeiten zu minimieren und die Leistung von über 150 virtuellen Maschinen (VMs) zu verbessern, die Anwendungsserver, Datenbanken und Domänencontroller ausführen. Die Lösung verbessert die Nutzererfahrung, indem sie Antworten auf Mikrosekundenebene liefert – selbst bei hoher Belastung. Die hardwaregestützte Datenkomprimierung und die Kompaktheit des 1-Rack-Unit-(1U-)Arrays haben dem Rat außerdem geholfen, den Speicherbedarf des Rechenzentrums zu reduzieren und die Betriebskosten zu senken.
Die neue Active-Active-Architektur ermöglicht automatisches Failover und bietet ein Recovery Point Objective (RPO) und ein Recovery Time Objective (RTO) von null Sekunden.
Mit integrierter FIPS 140-2-zertifizierter Verschlüsselung, unveränderlichen Backups und fortschrittlicher Anomalieerkennung trägt IBM FlashSystem 5200 zur Verbesserung der Datensicherheit bei. Ajuntament de L’Hospitalet ist nun bereit, Tausenden von Bewohnern ununterbrochene Dienstleistungen anzubieten und sein digitales Angebot auszubauen.
Ajuntament de L’Hospitalet ist der Stadtrat der Gemeinde L’Hospitalet de Llobregat. Die Gemeinde, die zur Region Katalonien in Spanien gehört, hat rund 300.000 Einwohner. Der Rat stellt sicher, dass die Bewohner Zugang zu hochwertiger Bildung, Gesundheitsversorgung, Verkehr, sozialen Initiativen und kulturellen Veranstaltungen haben.
Als führender Technologieintegrator mit über 30 Jahren Erfahrung treibt Logicalis Spain die digitale Transformation für Unternehmen durch maßgeschneiderte, flexible und skalierbare Technologielösungen voran. Als IBM Platinum Business Partner bietet Logicalis Spain Dienstleistungen in Schlüsselbereichen wie Analyse, Cybersicherheit und Compliance, Cloud und künstliche Intelligenz an.
Stellen Sie IBM FlashSystem 5200-Speicher-Arrays für eine kosteneffiziente, hochdichte und skalierbare Datenspeicherinfrastruktur bereit.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, das IBM Logo, HyperSwap, IBM FlashCore und IBM FlashSystem sind Marken der IBM Corp., die in vielen Ländern weltweit registriert sind.
VMware und VMware ESXi ist eine eingetragene Marke oder Marke von VMware, Inc. oder seiner Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Rechtssystemen.
Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.