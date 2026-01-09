Ajuntament de L’Hospitalet ist der Stadtrat der Gemeinde L’Hospitalet de Llobregat in Katalonien, Spanien. Die Gemeinde bietet ihren knapp 300.000 Einwohnern Einrichtungen wie Bildung und Gesundheitsversorgung sowie Möglichkeiten zur Teilnahme an sozialen Diensten und kulturellen Veranstaltungen. Diese Angebote werden technologisch von einer internen digitalen Infrastruktur für die Mitarbeiter des Rats und einem externen Portal unterstützt, das den Bewohnern einen sicheren, rund um die Uhr erreichbaren Service bietet.

Als sich die bestehende Speicherlösung, die von Ajuntament de L’Hospitalet verwendet wurde, dem Ende ihres Lebenszyklus näherte, hatte der Rat Leistungsprobleme und es wurde zunehmend schwieriger, die Konsistenz in der Datenverfügbarkeit aufrechtzuerhalten. Um Unterbrechungen geschäftskritischer Dienste zu vermeiden und künftige Innovationen zu unterstützen, wollte der Rat seine Kern-Speicher-Infrastruktur modernisieren und gleichzeitig sicherstellen, dass der Übergang mit minimalen Unterbrechungen und Ausfallzeiten für die Bürger erfolgt.